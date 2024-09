Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm kết nối những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, y tế, công nghệ và thiện nguyện. Đại diện UNICEF, Hannah Olala cùng với ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc Choi Siwon thảo luận về chủ đề "Super returns: investing in children as a pathway to global progress” (Lợi nhuận vượt trội: Đầu tư cho trẻ em nhằm đạt đến tiến bộ toàn cầu), nhấn mạnh việc đầu tư vào trẻ em. Chủ đề của sự kiện năm nay đưa ra những giải pháp và mở rộng quy mô hợp tác để thúc đẩy phát triển toàn cầu. Đây không chỉ là một trách nhiệm đạo đức mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, phát triển bền vững và phá vỡ vòng xoáy nghèo đói.

Chia sẻ sau sự kiện, nữ doanh nhân Hannah Olala cho biết cô rất tự hào khi trở thành thành viên thứ 150 của Hội đồng Quốc tế UNICEF. Với cương vị này, cô biết rằng mình đã góp phần thay đổi cuộc sống của rất nhiều trẻ em, và đặc biệt là trở thành tấm gương cho con trai cô noi theo.

Trong cuộc phỏng vấn bên lề sự kiện, nữ doanh nhân chia sẻ rằng cô là người chăm chỉ và chính trực: “Bởi tôi biết mình không phải người thông minh, giỏi giang nhất nên tôi luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Đó là lý do từ khi bắt đầu vlog từ 9 năm trước thì ngày nào tôi cũng viết bài đều đặn. Thứ 2 là về sự chính trực. Chính trực trong tất cả những công việc mình làm thì mới có thể phát triển đường dài được. Đó là 1 trong những tiêu chí hàng đầu tôi đặt ra”.

Gia đình Hannah Olala trong chuyến thăm và làm việc với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 11/7/2024.

Tính cách, công việc của Hannah có lẽ sẽ truyền 1 nguồn cảm hứng đặc biệt cho con trai về hình ảnh 1 người phụ nữ. Theo CEO, qua hình ảnh của mẹ, con trai cô khi lớn lên sẽ trở thành 1 người đàn ông tôn trọng và biết sẻ chia với phụ nữ: “Tôi là một người phụ nữ dành thời gian chăm sóc cho nhan sắc, được hai người đàn ông trong gia đình đều rất trân trọng và thương yêu. Tôi có đam mê và theo đuổi sự nghiệp của mình. Tôi rất yêu công việc của mình, nên luôn cảm thấy rất nhiều năng lượng, vui vẻ như đang chơi vậy đó. Tôi biết ơn vì được ở đây, lúc này để làm những điều mình yêu thích.

Khi chứng kiến mẹ mình được yêu thương, xinh đẹp, theo đuổi đam mê, con trai tôi sẽ mặc định đó là những điều bình thường mọi phụ nữ trên đời đều được làm và nên làm”.

Bên cạnh đó, Hannah cũng bày tỏ sự biết ơn với gia đình chồng khi cô nhân được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình cho quá trình trau dồi và phát triển bản thân.

Trước đây, Hannah Olala từng còn tâm sự về xuất phát điểm khó khăn của mình. Cô sinh ra trong gia đình có 10 người con, và khó khăn nhưng nhờ định hướng của bố mẹ hiện tại các anh chị em của Hannah đều đã thành đạt. Hiện ông bà đang sống ở Mỹ, trong một căn nhà có khu vườn ngập hoa thơ mộng. Mỗi năm, Hannah đều dành thời gian về Mỹ thăm bố mẹ. Ông bà dù lớn tuổi nhưng rất khoẻ mạnh, yêu đời và tích cực.

Trở thành thành viên của Hội đồng Nhà Tài trợ Toàn cầu của tổ chức UNICE, Hannah Olala cho biết thêm cô muốn truyền cảm hứng cho mọi người, cho những người đang theo dõi, cho bạn bè để cùng trở thành một cộng đồng phụ nữ xinh đẹp, văn minh và nhân ái.

“Na luôn luôn tin rằng, cuộc đời mình là do tự mình làm chủ, bằng sự siêng năng và nỗ lực, chứ không phải dựa vào ai khác. Phụ nữ cũng hoàn toàn có thể sống cuộc đời theo mình mong muốn”, nữ CEO chia sẻ.