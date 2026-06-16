CEO Hà Văn Tuyển: 15 năm làm nghề và những bài học từ trải nghiệm thực tế

Từ một hướng dẫn viên du lịch đến Tổng Giám đốc Ocean Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Event, Team Building, Media và MICE Tourism, ông Hà Văn Tuyển đã trải qua nhiều cung bậc của nghề dịch vụ.

Theo ông, bài học đầu tiên và quan trọng nhất là luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm. Những năm làm hướng dẫn viên giúp ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ đó hiểu rằng điều họ tìm kiếm không chỉ là một dịch vụ mà còn là trải nghiệm và cảm xúc.

"Khách hàng có thể quên một phần nội dung chương trình, nhưng họ sẽ nhớ rất lâu cảm giác mà chương trình đó mang lại", ông chia sẻ.

Vì vậy, theo CEO Ocean Group, doanh nghiệp có thể cạnh tranh bằng giá trong ngắn hạn, nhưng muốn phát triển bền vững cần xây dựng chất lượng dịch vụ và uy tín.

Làm nghề tổ chức sự kiện và MICE cũng đồng nghĩa với việc thường xuyên đối mặt với những tình huống phát sinh. Thời tiết thay đổi, chuyến bay bị hoãn, thiết bị kỹ thuật gặp sự cố hay khách hàng điều chỉnh yêu cầu vào phút cuối đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình.

Ông Hà Văn Tuyển cho rằng không có sự kiện nào hoàn toàn hoàn hảo. Điều quan trọng là khả năng ứng biến và xử lý tình huống của người làm nghề.

"Có những chương trình chỉ một thay đổi nhỏ cũng ảnh hưởng đến hàng nghìn người tham dự. Khi đó, người lãnh đạo phải giữ được sự bình tĩnh để đưa ra quyết định phù hợp", ông nói.

Sau nhiều năm điều hành doanh nghiệp, vị CEO này cũng nhận ra rằng không ai có thể thành công một mình. Nếu như thời gian đầu khởi nghiệp, ông tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực là đủ thì hiện nay ông đánh giá con người là yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp.

Đặc biệt trong lĩnh vực Event và MICE, mỗi chương trình đều là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều bộ phận như kinh doanh, điều hành, kỹ thuật, truyền thông và vận hành hiện trường.

"Một người lãnh đạo giỏi không phải là người làm tốt nhất mọi việc, mà là người giúp đội ngũ của mình cùng làm tốt công việc", ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, quản trị rủi ro là kỹ năng mà ông xem là "sống còn" trong ngành dịch vụ. Theo ông, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn không phải vì thiếu cơ hội mà vì chưa chuẩn bị đầy đủ cho những tình huống bất ngờ.

Tại Ocean Group, mỗi chương trình đều được xây dựng nhiều phương án dự phòng để hạn chế tối đa tác động từ các yếu tố khách quan.

Một bài học khác được ông Hà Văn Tuyển đặc biệt nhấn mạnh là giá trị của uy tín. Sau nhiều năm làm việc với các tập đoàn và doanh nghiệp lớn, ông cho rằng sự tin tưởng của khách hàng mới là nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

"Doanh nghiệp có thể mất tiền và kiếm lại được. Nhưng nếu đánh mất uy tín, chi phí để lấy lại niềm tin sẽ lớn hơn rất nhiều", ông nhận định.

Chia sẻ với những người trẻ đang khởi nghiệp, CEO Hà Văn Tuyển cho rằng thành công không đến trong thời gian ngắn. Theo ông, mạng xã hội thường chỉ cho thấy kết quả cuối cùng, trong khi phía sau đó là nhiều năm kiên trì, áp lực và cả thất bại.

"Không có doanh nghiệp bền vững nào được xây dựng chỉ trong vài tháng. Điều quan trọng không phải tốc độ mà là sự kiên trì với mục tiêu đã chọn", ông nói.

Nhìn lại hành trình hơn 15 năm làm nghề, CEO Hà Văn Tuyển cho biết bản thân vẫn đang tiếp tục học hỏi mỗi ngày. Với ông, những thành tựu hiện tại chỉ là nền tảng cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

"Thành công không đến từ một quyết định đúng. Thành công được tạo nên từ hàng nghìn quyết định đúng được thực hiện mỗi ngày", ông chia sẻ.