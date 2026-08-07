Cây nha đam 28 năm tuổi héo khô suốt 2 năm bỗng bật chồi, cách xử lý của người bà khiến dân mạng nể phục

Một phụ nữ sống tại Quảng Đông, Trung Quốc mới đây đã chia sẻ câu chuyện về cây nha đam được bà mình trồng suốt 28 năm. Bức ảnh cây già bật chồi trở lại sau thời gian dài suy yếu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu cây cảnh.

Nhiều người gọi vui đây là màn "hồi sinh kỳ diệu", trong khi không ít cư dân mạng khẳng định người bà mới thực sự là một "cao thủ trồng cây".

Cây nha đam gần 30 năm tuổi từng cao lớn và ra hoa

Theo lời người cháu, cây nha đam đã xuất hiện trong nhà từ khi cô còn nhỏ. Suốt nhiều năm, bà gần như để cây phát triển tự nhiên, không chăm sóc quá cầu kỳ.

Cây từng mọc cao, lá dày, liên tục sinh cây con và thậm chí nhiều lần trổ hoa. Khi thân cây vươn quá dài, bà cắt bớt phần ngọn, sau đó từ gốc lại mọc lên những nhánh mới.

Tuy nhiên, khoảng hai năm trước, tình trạng của cây bắt đầu xấu đi. Đất trong chậu trở nên chai cứng và co lại, lá phía ngoài vàng dần, thân cây mất nước, các nhánh non cũng không còn phát triển khỏe như trước.

Gia đình đã thử nhiều cách như thay vị trí đặt cây, cắt bỏ lá khô, tăng thời gian phơi nắng, tưới nước và bổ sung phân bón. Dù vậy, cây vẫn ngày càng héo úa.

Mọi người đều nghĩ cây đã quá già và không thể tiếp tục sống. Chỉ riêng người bà vẫn bình tĩnh, cho rằng nha đam có sức sống rất mạnh, chưa cần vội vứt bỏ.

"Bà tôi bảo cứ để cây ở đó, đừng tưới quá nhiều và cũng đừng đào lên liên tục. Khi thời tiết phù hợp, nó có thể tự mọc lại", người cháu kể.

Mùa thu đến, chồi non bất ngờ xuất hiện

Điều không ai ngờ tới là vào đầu mùa thu, tại phần gốc khô cằn bắt đầu nhú lên một số mầm cây nhỏ.

Ban đầu, những chồi non chỉ bé bằng đầu ngón tay. Sau vài tuần, lá mới dần dài ra, có màu xanh tươi và căng mọng. Một số nhánh tưởng đã chết cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phục hồi.

Người cháu thích thú chụp lại hình ảnh này và đăng lên mạng xã hội. Cô viết: "Hóa ra bà tôi nói đúng. Cây nha đam không chết mà chỉ tạm ngừng phát triển trong một thời gian".

Câu chuyện nhanh chóng nhận được hàng loạt bình luận.

Một người viết: "Cây 28 năm tuổi đã trở thành một phần ký ức của gia đình rồi, nhất định phải giữ gìn cẩn thận".

Người khác chia sẻ: "Nhà tôi cũng có một cây nha đam hơn 20 năm tuổi. Thân cây đã cao gần chạm mái hiên, gốc to như một khúc gỗ".

Nhiều người còn đăng ảnh những chậu nha đam lâu năm trong nhà mình. Có người cho biết chỉ mua hai chậu ban đầu nhưng sau bốn năm đã tách được gần 20 chậu. Một tài khoản khác kể mỗi lần dọn cây con phải nhổ hơn 30 nhánh mà vẫn chưa hết.

Bên cạnh những bình luận vui vẻ, nhiều người đặt câu hỏi vì sao cây nha đam đã héo lâu ngày vẫn có thể mọc lại.

Trên thực tế, nha đam là cây mọng nước, có khả năng tích trữ nước và chất dinh dưỡng trong lá, thân và bộ rễ. Khi gặp điều kiện bất lợi như quá nóng, quá lạnh, đất bí, úng nước hoặc thiếu sáng, cây có thể giảm mạnh hoạt động sinh trưởng. Phần lá bên ngoài héo đi nhưng gốc và rễ vẫn có thể còn sống.

Khi nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trở nên phù hợp hơn, cây sẽ sử dụng phần dinh dưỡng dự trữ để tạo ra chồi mới.

Tuy nhiên, để nha đam sống khỏe nhiều năm, người trồng vẫn cần chú ý một số nguyên tắc cơ bản.

1. Chọn giống nha đam có sức sinh trưởng tốt

Không phải loại nha đam nào cũng có khả năng phát triển thành cây lớn.

Nếu muốn trồng lâu năm, nên chọn những giống có lá dày, thân khỏe, đẻ nhánh mạnh và thích nghi tốt với điều kiện trong nhà. Những giống nha đam nhỏ, chủ yếu dùng để trang trí thường phát triển chậm và khó tạo thành bụi lớn.

Khi mua cây, nên chọn cây có lá cứng, màu xanh tự nhiên, phần gốc chắc, không có dấu hiệu thối nhũn hoặc đốm bệnh.

2. Đất phải tơi xốp, thoát nước nhanh

Nha đam chịu hạn tốt nhưng rất sợ úng. Đất quá chặt hoặc giữ nước lâu có thể khiến bộ rễ thiếu không khí và thối dần.

Người trồng có thể phối trộn đất mùn, đất vườn và cát hoặc đá perlite theo tỷ lệ khoảng 3:2:1. Đáy chậu cần có lỗ thoát nước rõ ràng, không nên để nước đọng trong đĩa lót.

Với những cây đã trồng nhiều năm, nếu đất co lại, chai cứng hoặc tách khỏi thành chậu, nên thay một phần giá thể mới. Tuy nhiên, tránh liên tục đào bới bộ rễ khi cây đang yếu.

3. Cho cây nhận đủ ánh sáng

Nha đam cần ánh sáng để lá dày, thân cứng và hạn chế tình trạng mọc vống. Vị trí lý tưởng là ban công, cửa sổ hoặc hiên nhà có khoảng 4-6 giờ ánh sáng mỗi ngày.

Vào mùa hè, cần tránh để cây dưới nắng gắt giữa trưa trong thời gian dài vì lá có thể bị cháy. Ngược lại, nếu đặt cây trong góc tối quá lâu, lá thường mềm, nhạt màu và dễ đổ.

Khi chuyển một cây từ nơi thiếu sáng ra ngoài nắng, nên tăng thời gian tiếp xúc từ từ, không phơi nắng mạnh ngay lập tức.

4. Chỉ tưới khi đất đã khô

Sai lầm phổ biến nhất khi trồng nha đam là tưới nước quá thường xuyên.

Thay vì tưới theo lịch cố định, nên kiểm tra độ ẩm của đất. Khi lớp đất phía trên đã khô khoảng 3-5cm mới tưới đẫm một lần, sau đó để nước thoát hoàn toàn.

Vào mùa xuân và mùa thu, cây phát triển nhanh hơn nên có thể cần tưới thường xuyên hơn. Mùa đông hoặc những ngày mưa ẩm, khoảng cách giữa hai lần tưới cần kéo dài.

Lá nha đam hơi mềm chưa chắc đã là dấu hiệu thiếu nước. Nếu đất vẫn ướt mà lá mềm, rất có thể rễ đang gặp vấn đề do dư nước.

5. Không bón phân quá mạnh

Nha đam không phải loại cây cần nhiều phân bón. Trong mùa sinh trưởng, có thể sử dụng phân hữu cơ hoai mục hoặc phân tan chậm với lượng nhỏ.

Nếu dùng phân dạng nước, nên pha loãng hơn hướng dẫn thông thường và chỉ bón khi đất đang hơi ẩm. Tuyệt đối không đổ phân đặc trực tiếp sát gốc vì có thể làm cháy rễ.

Khi cây đang héo, thối rễ hoặc vừa thay chậu, không nên vội vàng bón phân. Việc cần làm trước tiên là kiểm tra đất, rễ và chế độ tưới.

6. Cắt bỏ phần hỏng đúng lúc

Những lá đã khô hoàn toàn, bị thối hoặc xuất hiện đốm bệnh nên được cắt bỏ để hạn chế lây lan và giúp cây thông thoáng hơn.

Dụng cụ cắt cần được vệ sinh sạch. Sau khi cắt, nên giữ vết thương khô, không tưới nước trực tiếp lên phần vừa cắt.

Đối với cây mọc quá cao, người trồng có thể cắt phần ngọn để giâm lại. Phần gốc còn khỏe thường tiếp tục sinh chồi mới, tạo thành một bụi cây thấp và chắc hơn.

Cây lâu năm không cần chăm nhiều, nhưng cần chăm đúng

Câu chuyện cây nha đam 28 năm tuổi mọc chồi trở lại không hẳn là hiện tượng bí ẩn. Điều đáng chú ý nằm ở sự kiên nhẫn của người bà.

Thay vì vội vàng tưới thêm nước, bón thêm phân hoặc vứt bỏ cây khi thấy lá héo, bà chọn quan sát và để cây có thời gian phục hồi. Với những loại cây mọng nước, đôi khi việc can thiệp quá nhiều còn khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Một chậu cây có thể không mang giá trị kinh tế lớn, nhưng khi đã đồng hành cùng gia đình gần ba thập kỷ, nó trở thành một phần của ký ức. Những chồi xanh mọc lên từ phần gốc già nua vì thế không chỉ báo hiệu cây còn sống, mà còn nhắc nhở rằng đôi khi thiên nhiên cần nhiều thời gian hơn chúng ta tưởng.