Cây hoa trường thọ mẹ trồng 5 năm bất ngờ nở rộ, dân mạng nhìn dáng cây liền muốn mua thêm một chậu

Hoa trường thọ vốn là loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình. Cây nhỏ gọn, dễ đặt trên bệ cửa sổ, ban công hoặc bàn làm việc, lại có nhiều màu sắc từ đỏ, cam, hồng, vàng đến trắng và xanh nhạt.

Tuy nhiên, phần lớn những chậu trường thọ bán ngoài cửa hàng thường được tạo dáng tròn đều, hoa nở thành một khối dày giống như bó hoa. Vì thế, hình ảnh một cây trường thọ đã được nuôi suốt 5 năm, phát triển tự nhiên với thân cành uốn lượn và hoa nở rực rỡ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cây hoa 5 năm tuổi của mẹ khiến con gái cũng phải ngỡ ngàng

Theo chia sẻ của người đăng tải hình ảnh, cây hoa trường thọ này do mẹ cô chăm sóc trong suốt 5 năm. Đến mùa hoa năm nay, cây tiếp tục nở rộ, thậm chí còn đẹp và có dáng độc đáo hơn những năm trước.

Thay vì bị cắt tỉa thành hình cầu ngay ngắn, các cành cây được để phát triển tương đối tự nhiên. Có cành vươn dài sang hai bên, có cành cong mềm xuống dưới, tạo thành một tổng thể vừa phóng khoáng vừa duyên dáng.

Điểm gây ấn tượng không chỉ nằm ở số lượng hoa. Chiếc chậu gốm mang phong cách cổ điển, màu sắc trầm và kiểu dáng đơn giản đã giúp những bông hoa cam đỏ càng trở nên nổi bật.

Toàn bộ chậu cây trông giống một tác phẩm được sắp đặt có chủ ý, dù người trồng chỉ để cây phát triển theo dáng vốn có.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ. Có người cho rằng cây trường thọ đẹp nhất khi được nở theo dáng tự nhiên, thay vì luôn bị ép thành những tán hoa tròn đều.

Một số người yêu cây cũng đăng ảnh những chậu trường thọ lâu năm của mình. Có cây mọc thành nhiều nhánh giống "bạch tuộc", có cây tạo thành tán tròn, cũng có những chậu đã được nuôi gần 10 năm và mỗi mùa lại nở kín hoa.

Không ít người thú nhận rằng trước đây họ từng cho rằng trường thọ là loại cây khá bình thường, nhưng sau khi nhìn những chậu cây lâu năm, họ lại muốn mua thêm một cây để trồng.

Hoa trường thọ càng nuôi lâu càng có nét riêng

Hoa trường thọ, tên khoa học thường gặp là Kalanchoe blossfeldiana, thuộc nhóm cây mọng nước. Lá cây dày, có khả năng tích trữ nước, thân mềm khi còn non và dần hóa gỗ khi được nuôi trong nhiều năm.

Chính quá trình hóa gỗ này giúp những cây lâu năm có dáng vẻ khác hẳn cây mới mua. Thân cây trở nên chắc hơn, các cành phân nhánh nhiều hơn, tán cây cũng mang hình dáng riêng tùy vào cách chăm sóc và điều kiện ánh sáng.

Nếu được đặt ở vị trí đủ nắng, cành cây thường ngắn, lá mọc dày và tán gọn. Ngược lại, nếu thiếu sáng, thân cây dễ vươn dài, các đốt lá thưa và dáng cây trở nên lỏng lẻo.

Tuy nhiên, với những người thích phong cách tự nhiên, một số cành vươn dài vừa phải lại tạo ra vẻ mềm mại và sinh động. Điều quan trọng là cây vẫn phải khỏe, thân cứng và ra hoa ổn định.

Những giống hoa trường thọ đáng trồng

Thị trường hiện nay có rất nhiều giống trường thọ, từ loại hoa đơn đến hoa kép, với màu sắc và kích thước hoa khác nhau.

Green Paris

Green Paris thường được yêu thích nhờ hoa kép nhiều lớp, màu xanh nhạt pha trắng, nhìn gần giống một bông hồng hoặc mẫu đơn thu nhỏ.

Màu hoa dịu, thanh lịch nên rất phù hợp với những không gian có phong cách tối giản. Tuy nhiên, cây cần đủ ánh sáng để hoa lên màu rõ và tán không bị thưa.

Madrid

Madrid nổi bật với màu đỏ cam rực rỡ. Khi cây nở đồng loạt, cả chậu giống như một bó hoa đang bừng sáng.

Đây cũng là giống tương đối dễ chăm sóc, thích hợp với người mới bắt đầu. Chỉ cần đất thoát nước tốt, đủ ánh sáng và không tưới quá thường xuyên, cây có thể sinh trưởng ổn định.

Các giống hoa phối màu

Một số giống trường thọ có hoa pha nhiều màu như hồng, vàng, trắng hoặc cam trên cùng một chậu. Các giống này thường có hình dáng nhỏ gọn, phù hợp để đặt trên bàn làm việc, bệ cửa sổ hoặc kệ nhỏ.

Khi chọn cây, không nhất thiết phải chạy theo giống hiếm. Một cây có bộ rễ khỏe, lá dày, thân chắc và ít sâu bệnh thường dễ nuôi lâu năm hơn một cây đang nở quá nhiều hoa nhưng thân yếu.

Vì sao hoa trường thọ được nhiều gia đình yêu thích?

Ưu điểm lớn nhất của hoa trường thọ là mùa hoa tương đối dài. Trong điều kiện phù hợp, cây có thể bắt đầu hình thành nụ vào cuối năm và tiếp tục ra hoa trong nhiều tuần.

Đây cũng là thời điểm nhiều loại cây cảnh khác sinh trưởng chậm, vì vậy một chậu trường thọ đang nở có thể tạo điểm nhấn màu sắc rõ rệt trong nhà.

Cây còn dễ nhân giống. Người trồng chỉ cần cắt một cành khỏe, để vết cắt se lại rồi cắm vào đất tơi xốp. Nếu không tưới quá nhiều, cành có thể hình thành rễ và phát triển thành cây mới.

So với nhiều loài hoa khác, trường thọ không cần tưới nước mỗi ngày. Đặc điểm này khá phù hợp với những người bận rộn hoặc thường xuyên quên chăm cây.

Tuy nhiên, dễ trồng không đồng nghĩa cây không thể chết. Nguyên nhân phổ biến nhất khiến trường thọ hỏng thường là úng nước, thiếu sáng hoặc không khí quá bí.

Mùa hè là giai đoạn cây dễ gặp vấn đề nhất

Hoa trường thọ ưa môi trường mát, có ánh sáng và thông thoáng. Khi nhiệt độ tăng cao kéo dài, cây có thể sinh trưởng chậm, lá mềm hơn và khả năng chống chịu suy giảm.

Nếu người trồng vẫn tưới nước theo lịch cố định, đất chưa khô đã tiếp tục tưới, rễ cây rất dễ bị thiếu oxy và thối.

Biểu hiện ban đầu thường là lá dưới chuyển vàng, thân mềm hoặc xuất hiện các vùng màu nâu đen gần gốc. Khi tình trạng nặng hơn, toàn bộ cành có thể đổ rạp.

Vào mùa nóng, nên đặt cây ở vị trí sáng nhưng tránh nắng gắt giữa trưa, đồng thời tăng độ thông thoáng quanh chậu. Không nên để chậu nằm sát tường ẩm hoặc trong một góc kín gió.

5 bí quyết giúp cây trường thọ sống lâu và nở nhiều hoa

1. Đặt cây ở nơi đủ sáng

Ánh sáng là yếu tố quan trọng giúp cây có thân chắc, lá dày và tán gọn. Cây có thể được đặt gần cửa sổ hướng đông, ban công có nắng buổi sáng hoặc khu vực nhận ánh sáng tự nhiên trong nhiều giờ.

Nếu cây liên tục nghiêng về một phía, nên xoay chậu định kỳ để các cành phát triển cân đối hơn.

Vào mùa hè, cần tránh để cây phơi dưới nắng gắt kéo dài. Trong khi đó, vào mùa đông hoặc giai đoạn chuẩn bị ra hoa, cây nên được tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn.

2. Chỉ tưới khi đất đã khô

Hoa trường thọ có lá mọng nên không cần tưới quá thường xuyên. Trước khi tưới, có thể dùng tay kiểm tra lớp đất sâu khoảng 2-3cm. Nếu đất vẫn còn ẩm, chưa cần bổ sung nước.

Mỗi lần tưới nên tưới đủ để nước chảy ra khỏi đáy chậu, sau đó đổ bỏ phần nước đọng trong đĩa lót.

Không nên tưới một ít nước mỗi ngày vì cách này dễ làm bề mặt đất luôn ẩm nhưng phần rễ bên dưới lại thiếu không khí.

3. Bón phân vừa phải

Trong giai đoạn cây phát triển cành lá, có thể sử dụng phân bón dạng lỏng được pha loãng, bón cách nhau khoảng 15-20 ngày.

Trước mùa hoa, nên giảm phân có hàm lượng đạm cao và bổ sung loại có tỷ lệ lân, kali phù hợp để hỗ trợ cây phân hóa nụ.

Không nên bón phân khi đất đang quá khô, cây đang yếu hoặc thời tiết quá nóng. Việc bón quá nhiều không giúp cây nở nhanh hơn mà còn có thể làm cháy rễ và khiến thân cây phát triển quá mức.

4. Cắt tỉa sau mỗi đợt hoa

Khi hoa đã tàn, nên cắt bỏ phần cuống hoa cũ để cây không tiếp tục tiêu hao dinh dưỡng.

Đồng thời, có thể loại bỏ các cành yếu, cành mọc vào bên trong tán hoặc cành bị sâu bệnh. Việc tỉa nhẹ giúp không khí lưu thông tốt hơn và kích thích cây hình thành nhánh mới.

Nếu muốn cây có tán sum suê, người trồng có thể bấm ngọn khi cành đạt độ dài phù hợp. Tuy nhiên, không nên cắt tỉa quá muộn khi cây đã bước vào giai đoạn hình thành nụ, vì có thể vô tình cắt mất mầm hoa.

5. Chọn đất và chậu thoát nước tốt

Trường thọ không thích đất nặng, bí và giữ nước quá lâu. Giá thể nên có độ tơi xốp, kết hợp giữa đất hữu cơ và các vật liệu giúp thoát nước như đá perlite, đá pumice hoặc trấu hun.

Chậu không cần quá lớn so với bộ rễ. Một chiếc chậu quá rộng khiến lượng đất giữ ẩm nhiều hơn, làm tăng nguy cơ thối rễ.

Chậu đất nung có khả năng thoát ẩm tốt, trong khi chậu gốm tráng men đẹp hơn nhưng cần đặc biệt chú ý đến lỗ thoát nước ở đáy.

Không cần tạo dáng quá hoàn hảo

Điểm khiến cây trường thọ 5 năm tuổi gây chú ý không chỉ là việc cây nở nhiều hoa, mà còn nằm ở cách người mẹ chấp nhận hình dáng tự nhiên của nó.

Cây không tròn đều, không đối xứng tuyệt đối, thậm chí có những cành phát triển theo hướng khá bất ngờ. Thế nhưng, chính sự không hoàn hảo ấy lại tạo ra nét riêng mà một chậu cây mới mua khó có được.

Nuôi một cây cảnh trong nhiều năm cũng giống như chứng kiến một phần của ngôi nhà thay đổi theo thời gian. Mỗi thân cây cong, mỗi nhánh mới và mỗi mùa hoa đều là kết quả của sự kiên nhẫn.

Vì thế, thay vì vội bỏ đi một cây trường thọ sau khi hoa tàn, người trồng có thể cắt tỉa, thay đất và tiếp tục chăm sóc. Qua vài năm, chậu cây nhỏ ban đầu có thể trở thành một món đồ trang trí sống động, độc đáo và không thể mua sẵn ở bất kỳ cửa hàng nào.