Ở nhiều nhà, có những thứ nhìn thì rất bình thường nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình. Có thể là một món đồ cũ, một góc sân quen, hay đơn giản chỉ là một cái cây quen thuộc. Điển hình như cây khế chua nhỏ nhắn nằm ở một góc sân đang viral trên TikTok này, dù được trả giá tới 10 triệu đồng thì chủ nhân vẫn kiên định giữ lại, trả bao nhiêu cũng nhất quyết không bán.

10 triệu cũng không bán cây khế nhé. (Nguồn: TikTok cuocsongtuoidep977)

Cụ thể, khi được người con trai dò hỏi trả 10 triệu cho cây khế này thì có bán không, người bố và cũng là người trồng cây khẳng định chắc nịch: "Không! Cây khế phong thủy của bố, có bao nhiêu người trồng được cây khế như vậy không? Bao nhiêu cũng không bán". Được biết, đây là cây khế chua, người bố trồng để chơi cảnh.

"Không! Bao nhiêu cũng không bán", người bố khẳng định.

Không quá lời khi nói có người sẵn lòng mua cây khế này với giá 10 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Cây không cao lớn, chỉ ngang tầm đầu người nhưng bù lại là sai quả đến mức nhìn đâu cũng thấy khế. Quả chín trĩu cành, to đều, treo lủng lẳng, nhìn vào là thấy đã mắt.

Theo chủ kênh TikTok, cây gần như không cần chăm sóc cầu kỳ, chủ yếu phát triển tự nhiên. Tuy vậy, chủ nhà vẫn thường xuyên cắt tỉa cành mới để giữ 1 dáng cây gọn gàng suốt nhiều năm. Mỗi dịp Tết, lá được nhặt bớt để làm nổi bật phần quả, treo thêm vài món decor đỏ là đã có ngay một cây cảnh vừa lạ vừa bắt mắt, nổi bật cả căn nhà. Thậm chí, chủ đoạn video cũng không nỡ hái ăn nhiều, chỉ muốn giữ nguyên chùm quả trên cây để ngắm cho đẹp.

Cây khế trĩu quả thật là mãn nhãn

Chiếm spotlight cả ngôi nhà

Thậm chí ở 1 video khác, người con trai hỏi bố có người ngỏ ý trả thêm 5 triệu, nâng giá cây khế "phong thủy" lên 15 triệu đồng, ông bố vẫn thẳng thừng lắc đầu. Với gia đình, "phong thủy" ở đây không phải cái gì quá cao siêu hay mang lại của cải tiền bạc. Đơn giản là "cái gì mình quý thì gọi là hợp phong thủy, còn không thích mà ngại giải thích thì đổ cho không hợp phong thủy".

Cây khế này đơn giản là một phần thân quen của ngôi nhà, thân thuộc đến mức được nâng niu như báu vật, nên có trả bao nhiêu tiền cũng không muốn bán. Gia đình không đặt nặng chuyện phong thủy theo nghĩa truyền thống mà coi trọng những gì gắn bó lâu năm. Không phải nhờ cây khế mà phát tài phát lộc, nhưng cuộc sống "đủ ăn không nợ lần, ông bà nội ngoại, bố mẹ nội ngoại đều thọ và còn sống khoẻ mạnh" là cũng "phong thủy" lắm rồi.

Nguồn: TikTok cuocsongtuoidep977