Dưới đây là 3 loại cây vừa là dược liệu quen thuộc, vừa nên trồng để tốt cho vận khí gia đình.

Trà xanh: Vị thuốc trường thọ

Trong y học cổ truyền và nhiều nghiên cứu hiện đại, lá trà xanh được xem là "kho báu" của chất chống oxy hóa, đặc biệt là EGCG – hợp chất giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa. Uống trà xanh đều đặn còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm mỡ máu và tăng sự tỉnh táo tinh thần.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, cây trà xanh trồng trong chậu còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Màu lá xanh mướt, tán gọn gàng tượng trưng cho sinh khí, sự tăng trưởng bền bỉ và tinh thần minh mẫn.

Cây trà xanh.

Năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều gia đình chú trọng ổn định nội lực sau những biến động, trà xanh vì thế được ví như "cây dưỡng khí", giúp không gian sống luôn tươi mới.

Cây thích hợp đặt ở ban công, sân thượng hoặc gần cửa sổ có ánh sáng tự nhiên. Chỉ cần chăm sóc đúng cách, gia đình có thể tự thu hái lá trà sạch, pha uống mỗi ngày như một liệu pháp dưỡng sinh nhẹ nhàng.

Gừng: Dược liệu làm ấm, biểu tượng của sức mạnh

Trong Đông y, gừng được sử dụng rộng rãi để trị cảm lạnh, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn và hỗ trợ lưu thông khí huyết. Nhiều nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy gừng có đặc tính chống viêm, giúp giảm đau khớp và tăng cường miễn dịch.

Về phong thủy, gừng được xem là loại cây hóa giải hàn khí, tượng trưng cho sức sống tiềm tàng ẩn trong phần thân rễ dưới đất. Trồng gừng quanh nhà được tin là giúp xua năng lượng xấu, giữ ấm vận khí gia đình, đặc biệt phù hợp với những không gian dễ ẩm thấp hoặc thiếu nắng.

Gừng.

Gừng rất dễ trồng, không kén đất, có thể trồng trong chậu nhỏ ở bếp, sân sau hoặc ban công. Việc chủ động trồng gừng cũng giúp gia đình luôn sẵn sàng một "vị thuốc cấp cứu" tự nhiên cho những cơn cảm gió, lạnh bụng bất chợt.

Tía tô: Cây cân bằng năng lượng

Tía tô là loại rau – dược liệu quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Lá tía tô chứa tinh dầu, vitamin và chất chống oxy hóa, thường được dùng để giải cảm, giảm dị ứng, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cơ thể khi thời tiết thay đổi. Một bát cháo tía tô hay cốc nước lá tía tô đun sôi không chỉ là món ăn, mà còn là bài thuốc dân gian lành tính.

Tía tô.

Điểm đặc biệt của tía tô nằm ở màu lá xanh tím đặc trưng, được cho là biểu trưng cho sự cân bằng âm – dương trong phong thủy. Trồng tía tô giúp không gian sống trở nên mềm mại, hài hòa hơn, nhất là với những gia đình có người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ – nhóm đối tượng cần môi trường ổn định về năng lượng và sức khỏe.

Tía tô sinh trưởng nhanh, dễ chăm, phù hợp trồng ở ban công, bệ cửa sổ hoặc vườn nhỏ. Chỉ sau vài tuần, gia đình đã có thể thu hái lá tươi sử dụng hằng ngày.

Trà xanh – gừng – tía tô không chỉ là những dược liệu quen thuộc, dễ trồng, mà còn mang thông điệp phong thủy tích cực: nuôi dưỡng sinh khí, bảo vệ gia đình và hướng tới lối sống thuận tự nhiên.