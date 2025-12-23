Đến hẹn lại lên, Giáng sinh năm nào cũng trở thành một “cuộc đua ngầm” về decor nhà cửa, cây thông,... Trên MXH từ nhiều ngày nay, nhiều người nổi tiếng, giàu có đã hé lộ không gian bên trong nhà được “thay áo mới”, sẵn sàng đón mùa Noel ấm áp, vui vẻ.

Người đầu tư “khủng” vào cây thông cao ngất ngưởng, phụ kiện lung linh lấp lánh, người lại chọn trang trí tinh tế bằng những món đồ chỉ Giáng sinh mới có khắp căn hộ. Mỗi người một gu, một cách decor riêng song tất cả vẫn tạo nên thành quả siêu “vuýp” khiến ai nhìn cũng mê.

Ngọc Loan Trần

Dẫn đầu đường đua Giáng sinh năm nay chắc chắn phải kể đến người đẹp Ngọc Loan. Dù không xuất hiện dày đặc trong các hoạt động nghệ thuật, song cuộc sống sang chảnh, giàu có chuẩn “phú bà” của cô vẫn luôn được netizen quan tâm.

Năm nào Ngọc Loan cũng đầu tư concept mới cho cây thông, đặt ở vị trí giữa sảnh trong biệt thự

Vốn là người đam mê nữ công gia chánh, Ngọc Loan chưa từng bỏ sót bất cứ dịp lễ, Tết nào để F5 nhà cửa. Đặc biệt là mỗi mùa Giáng Sinh, mỹ nhân sinh năm 1993 đều khiến dân tình trầm trồ vì màn trang trí cây thông trong biệt thự sang trọng.

“Giữ chuỗi” trang trí cây thông mỗi năm nên Ngọc Loan luôn cập nhật trend mới. Năm nay, cây thông của cô được trang hoàng bởi nhiều đèn led hình cánh bướm, lung linh hệt trong cổ tích. Người đẹp cũng bày tỏ cây thông năm nay khiến cô cảm thấy “ưng bụng” nhất.

Màn trang trí Giáng sinh cực bắt trend, xịn không có đối thủ của "phú bà" Ngọc Loan

Ngô Thanh Vân - Huy Trần

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần cùng bé Gạo cũng đã chính thức “lên đèn” cho cây thông Noel năm nay. Cả hai cùng nhau trang trí, đặt cây thông ở một góc trong căn hộ. Cây thông mà cặp đôi lựa chọn không quá “khổng lồ”, tuy nhiên lại nhận nhiều lời khen vì có gu thẩm mỹ thời thượng.

Hot trend vài năm trở lại đây là kết hợp cây thông noel với nơ đỏ, quả châu bằng nhung,... Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần cũng lựa chọn style này cho cây thông của gia đình mình. Không cần quá cầu kỳ nhưng khi lên đèn vẫn cực “xịn”, tạo ra một không gian ấm cúng, hạnh phúc.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần cùng nhau trang trí cây thông

Thành quả lung linh, mỹ mãn của cặp đôi

Hoàng Ku

Mê decor nhà cửa như Hoàng Ku thì chắc chắn không thể bỏ lỡ mùa Giáng Sinh năm nay. Vẫn giữ sở thích như nhiều năm, nam stylist không chỉ đầu tư vào mỗi cây thông mà trang trí cả căn hộ theo concept Noel.

Từ những khu vực như trần nhà, tường, bàn ăn cho đến những góc decor nhỏ hơn cũng đều được Hoàng Ku làm tỉ mỉ, chi tiết với những món đồ nhìn là thấy Giáng sinh. Đáng chú ý, Hoàng Ku cho biết vẫn sử dụng chiếc cây thông nhỏ xinh từ 10 năm trước nhưng lần nào “lên đèn” cũng vẫn thấy đẹp, phù hợp với căn nhà của mình và được rất nhiều người hỏi xin “in-tư”.

Căn hộ nhìn vào là thấy không khí Giáng sinh của Hoàng Ku

Cây thông đã mua từ 10 năm trước nhưng vẫn không hề out trend

Góc nào cũng được trang trí tỉ mỉ, tinh tế

Elly Trần

Từ cách đây khoảng hơn 2 tuần, Elly Trần đã trang hoàng xong nhà cửa, sẵn sàng đón mùa Noel 2025. Người đẹp sinh năm 1987 tự mình dựng cây thông, treo từng phụ kiện và chăng dây đèn. Vừa làm, Elly Trần vừa chia sẻ những kinh nghiệm mà bản thân đã rút ra được sau nhiều năm trang trí Giáng sinh .

Năm nay, cô nàng cũng đầu tư đơn giản với những quả châu đỏ, đèn led được giăng vừa phải nhưng vẫn nổi bật. Phía dưới gốc cây, Elly Trần bày biện thêm nhiều hộp quà được thắt nơ cùng tone với toàn bộ căn hộ. Ở một số góc decor khác, cô nàng cũng thêm thắt những món phụ kiện của mùa Giáng sinh để tổng thể trở nên ấm cúng hơn.

Elly Trần tự tay trang trí cây thông

Góc nhà có cây thông cũng trở thành background "sống ảo" mới của mỹ nhân

Thanh Hằng

Siêu mẫu Thanh Hằng cũng có mặt trong hội thích trang hoàng mùa lễ hội. Gần như năm nào cô cũng tự tay chuẩn bị góc Giáng sinh tại gia, và năm nay cũng không ngoại lệ. Nữ siêu mẫu đã chuẩn bị từ trước Noel nửa tháng, khoe cây thông “khủng” được chăm chút tỉ mỉ đến mức phải bắc thang để treo từng món phụ kiện.

Cây thông lộng lẫy được Thanh Hằng đặt gọn “bạch dinh” xa hoa rộng 1000m². Cơ ngơi này được cô xây dựng từ trước khi kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Sau khi về chung một nhà, cả hai tiếp tục sinh sống tại đây, Thanh Hằng không phải làm dâu mà thoải mái tận hưởng cuộc sống với ông xã trong chính không gian do cô tạo dựng.

Cây thông toát ra "mùi tiền" của siêu mẫu Thanh Hằng

Năm đầu tiên đón Giáng sinh cùng nhà chồng, Hương Liên khoe không khí bên trong căn biệt thự nơi cô đang sống. Cây thông được trang trí theo phong cách cổ điển nhưng cũng khá hoàng tráng, đồ sộ và được đặt nằm ở vị trí ngay giữa nhà.

Đến hẹn lại lên, năm nào gia đình nhà bầu Hiển cũng trang hoàng cho cây thông cực lộng lẫy. Trên story của mình, thiếu gia Đỗ Quang Vinh khiến nhiều người trầm trồ khi cây thông năm nay của gia đình được trang trí cầu kỳ, có thêm nhiều món đồ mới được trưng bày. Được biết hàng năm, gia đình bầu Hiển cũng sẽ đều quây quần trong ngày Giáng Sinh để cùng nhau ăn uống, tặng quà.

Một số những màn trang trí không gian sống khác được "flex" trên MXH

