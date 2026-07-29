Ở tuổi 36, cô gái chọn sống như một “bà cụ thanh thản”: Công việc đã quá mệt, nhà cửa nhất định phải thật đơn giản

Ba bữa ăn mỗi ngày, hai người đồng hành và bốn mùa chậm rãi trôi qua. Một cuộc sống giản dị, ổn định và bền vững có lẽ là mong muốn của không ít người trưởng thành sau nhiều năm quay cuồng với công việc.

Ngôi nhà của người phụ nữ 36 tuổi trong câu chuyện này cũng được hình thành từ mong muốn ấy. Bạn bè sau khi ghé thăm thường đùa rằng cô đang sống như một "bà cụ hiền lành và thanh thản": thích đọc sách, nghe nhạc, chăm cây, nấu những bữa cơm vừa đủ và không còn hứng thú với việc chất đầy nhà bằng đồ đạc.

Cô không khó chịu trước cách gọi này. Ngược lại, đó gần như là lời mô tả chính xác nhất về cuộc sống mà cô đã chủ động lựa chọn.

Rời bỏ nhịp sống bận rộn để trở về

Nữ chủ nhà từng làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị tại San Francisco, Mỹ. Cũng tại đây, cô gặp người chồng hiện tại. Sau một thời gian dài sống giữa nhịp làm việc căng thẳng, những cuộc họp nối tiếp và áp lực phải liên tục sáng tạo, cả hai quyết định nghỉ việc, rời Mỹ và trở về Hàn Quốc.

Họ mua một căn hộ ba phòng ngủ, rộng khoảng 112m², nằm trong tòa nhà đã 27 năm tuổi. Khi nhận bàn giao, căn nhà ở trong tình trạng khá xuống cấp. Giấy dán tường ngả vàng, sàn phòng khách bong tróc, trần nhà cũ kỹ, hệ cửa trượt ban công lỗi thời. Hầu hết các bề mặt từ tường, trần đến sàn đều cần được tháo dỡ và làm lại.

Thay vì cố che giấu tuổi đời của căn hộ bằng những chi tiết trang trí cầu kỳ, vợ chồng cô chọn cách cải tạo từ gốc, đồng thời loại bỏ tối đa những yếu tố không thật sự cần thiết.

Mục tiêu của họ không phải tạo ra một ngôi nhà gây choáng ngợp khi bước vào, mà là một không gian đủ thuần khiết, sạch sẽ và ít gây xao nhãng.

Phòng khách không sofa, không tivi

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phòng khách. Chủ nhà từ bỏ hoàn toàn cách bố trí quen thuộc gồm sofa lớn, bàn trà và tường đặt tivi. Toàn bộ khu vực trung tâm được giữ thông thoáng, trở thành không gian làm việc tại nhà, đọc sách và nghỉ ngơi.

Một chiếc bàn dài được đặt dưới hệ đèn thả có ánh sáng ấm. Thiết kế của đèn đơn giản, không quá nổi bật nhưng đủ tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng vào buổi tối. Không gian không có quá nhiều đồ trang trí, nhờ vậy mỗi món đồ xuất hiện đều có lý do và công năng riêng.

Ở một góc phòng khách là chiếc ghế có đệm kết hợp cùng đèn sàn. Bên cạnh, chủ nhà bố trí một kệ nhỏ để sách giấy và loa nghe nhạc. Đây là nơi cô thường ngồi vào cuối ngày, đọc vài trang sách hoặc nghe những bản nhạc quen thuộc.

Một chiếc tủ ngăn kéo bằng gỗ nguyên khối được đặt sát tường, dùng để cất hóa đơn, giấy tờ và những vật dụng nhỏ thường gây cảm giác bừa bộn. Cách lưu trữ kín giúp căn phòng luôn giữ được vẻ gọn gàng mà không cần ngày nào cũng dọn dẹp.

Ngôi nhà không thiếu đồ vì gia chủ không có khả năng mua sắm. Họ chỉ không muốn dành phần lớn thời gian rảnh để lau chùi, sắp xếp và quản lý những món đồ ít khi sử dụng.

Ban công trở thành khu vườn nhỏ

Ban công không được sáp nhập hoàn toàn vào phòng khách. Thay vào đó, chủ nhà sử dụng hệ cửa trượt xếp, có thể đóng lại khi cần giữ nhiệt và mở rộng khi muốn kết nối hai không gian. Khi mở, cửa gần như không chiếm diện tích đi lại, giúp phòng khách đón thêm ánh sáng và không khí tự nhiên.

Khu vực ban công được biến thành một khu vườn nhỏ với nhiều chậu cây xanh. Không có tiểu cảnh cầu kỳ hay hệ thống trang trí đắt đỏ, chỉ có cây cối, ánh nắng và một khoảng trống vừa đủ để ngồi nghỉ.

Tông màu gỗ tự nhiên trong nhà khi kết hợp cùng màu xanh của cây tạo cảm giác giống một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Vào những ngày nắng đẹp, ánh sáng đi qua lớp lá, đổ bóng lên sàn và tường, khiến toàn bộ căn hộ có cảm giác dịu mát như những ngày đầu hè.

Đối với nữ chủ nhà, chăm cây không phải nhiệm vụ phải hoàn thành. Đó là một hoạt động giúp cô chậm lại, quan sát sự thay đổi nhỏ mỗi ngày và tạm rời khỏi màn hình máy tính.

Căn bếp tối giản nhưng không lạnh lẽo

Khu bếp và phòng ăn sử dụng hai gam màu chính là trắng và nâu gỗ óc chó sẫm. Hệ tủ có đường nét thẳng, bề mặt phẳng, hạn chế tay nắm và các chi tiết trang trí. Sự tương phản giữa màu trắng sáng và gỗ tối giúp căn bếp tối giản nhưng vẫn có chiều sâu.

Phía sau bếp mở là khu vực lưu trữ với hệ tủ cao màu trắng đồng màu với tường. Tủ được thiết kế kín, đủ chỗ cho thiết bị bếp, thực phẩm khô và những vật dụng ít dùng. Nhờ đó, mặt bàn bếp gần như không có đồ đạc dư thừa.

Ở trung tâm là bàn đảo có kích thước vừa phải, được sử dụng làm nơi chuẩn bị thức ăn, dùng bữa hoặc trò chuyện. Với gia đình chỉ có hai người, họ không cần một bàn ăn quá lớn. Mỗi bữa ăn được chuẩn bị với lượng vừa đủ, không bày biện cầu kỳ nhưng vẫn được coi là một phần quan trọng của ngày sống.

Chủ nhà tin rằng dọn dẹp nhà cửa không đồng nghĩa với việc liên tục vứt bỏ đồ đạc. Điều quan trọng hơn là hạn chế mua sắm bốc đồng ngay từ đầu. Khi số lượng đồ dùng được kiểm soát, căn nhà tự nhiên rộng rãi hơn, thời gian lau dọn cũng giảm đáng kể.

Đây là điểm khác biệt giữa sống tối giản và cố gắng khiến căn nhà trông tối giản. Một ngôi nhà có thể chụp ảnh rất đẹp nhưng vẫn chứa đầy tủ đồ không sử dụng. Trong khi đó, sự tối giản của căn hộ này bắt đầu từ thói quen tiêu dùng và cách hai vợ chồng lựa chọn cuộc sống.

Bữa cơm là cách chữa lành sau một ngày dài

Căn bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà còn là trung tâm sinh hoạt của hai vợ chồng. Vào những buổi tối rảnh rỗi, họ mời bạn bè đến dùng bữa, ngồi quanh bàn đảo và trò chuyện dưới ánh đèn ấm.

Không gian không quá lớn, bàn ăn cũng không bày biện sang trọng. Nhưng chính sự vừa đủ ấy khiến các cuộc gặp gỡ trở nên gần gũi hơn.

Sau nhiều năm làm công việc có cường độ cao, nữ chủ nhà nhận ra một bữa ăn tử tế mỗi ngày không phải chuyện đương nhiên. Khi cuộc sống quá bận rộn, con người có thể dễ dàng ăn qua loa, thức khuya và xem nhẹ những nhu cầu cơ bản của cơ thể.

Vì vậy, việc tự nấu ăn không chỉ để tiết kiệm hay bảo đảm sức khỏe. Đó còn là cách cô nhắc mình rằng dù ngày hôm đó có mệt mỏi đến đâu, bản thân vẫn xứng đáng được chăm sóc.

Phòng ngủ chỉ giữ lại những gì cần thiết

Phòng ngủ chính tiếp tục sử dụng tinh thần tối giản của toàn bộ căn hộ. Do sàn nhà có tông gỗ ấm, chủ nhà chọn đồ nội thất màu xám để tạo sự cân bằng giữa nóng và lạnh.

Giường, bàn trang điểm và các món đồ trong phòng đều có kiểu dáng đơn giản. Thay vì sử dụng một nguồn sáng mạnh từ trần, gia chủ bổ sung nhiều điểm chiếu sáng phụ. Ánh sáng được phân bổ nhẹ nhàng giúp căn phòng bớt đơn điệu và tạo cảm giác thư giãn hơn vào buổi tối.

Từ vị trí bàn trang điểm, chỉ cần kéo rèm là có thể nhìn thấy mảng xanh ngoài ban công. Cây cối trở thành một phần của không gian nghỉ ngơi, giúp căn phòng dù ít đồ vẫn không có cảm giác lạnh lẽo.

Nữ chủ nhà đôi khi làm việc hoặc xem chương trình giải trí trong phòng ngủ. Tuy nhiên, cô luôn ưu tiên ánh sáng ấm, bề mặt trống và hạn chế những thiết bị không cần thiết để căn phòng giữ được chức năng chính: nơi cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi.

Nhà đơn giản để cuộc sống bớt mệt

Ở tuổi 36, nữ chủ nhà không còn tìm kiếm cảm giác thành công thông qua một căn nhà đắt đỏ, nội thất hợp xu hướng hay những món đồ khiến người khác trầm trồ. Điều cô cần là một nơi có thể ngồi xuống mà không nhìn thấy hàng loạt việc phải làm.

Không sofa lớn cũng được. Không tivi giữa phòng khách cũng không sao. Không có quá nhiều đồ trang trí, ngôi nhà vẫn có thể ấm áp nếu bên trong có ánh sáng, cây xanh, những bữa ăn và hai người sẵn lòng chia sẻ cuộc sống với nhau.

Cách sống của cô có thể bị gọi vui là "sống như một bà cụ", nhưng đó không phải biểu hiện của việc buông bỏ cuộc đời. Trái lại, cô đã hiểu khá sớm rằng năng lượng của mỗi người đều có giới hạn. Nếu công việc bên ngoài đã đủ phức tạp, ngôi nhà không nhất thiết phải trở thành một nguồn áp lực khác.

Cuối cùng, điều đáng trân trọng nhất trong một căn nhà chưa chắc là diện tích, phong cách thiết kế hay giá trị nội thất. Đó có thể chỉ là cảm giác bình yên khi trở về, một bữa cơm nóng vào cuối ngày và sự nhẹ nhõm khi biết rằng trong không gian này, mình không cần tiếp tục chạy đua với bất kỳ ai.