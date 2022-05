Cây bằng lăng tím bất ngờ gãy sụp giữa phố cổ Hà Nội, dân tình ồ ạt rủ nhau đến chụp hình vì quá ảo diệu

Như mọi năm thì giờ này Hà Nội đã chuyển sang mùa hè. Hoa bằng lăng, phượng đỏ đã bắt đầu nở trên khắp các con phố. Nhưng thời tiết gần đây ngày càng diễn biến phức tạp, nóng lạnh thất thường. Thế nên chuyện hôm qua nắng to, hôm nay mưa lạnh gió lớn không có gì lạ nữa.

Mới đây trên MXH lại xôn xao vì những bức ảnh chụp cây bằng lăng tím bị gãy trên phố cổ Hà Nội. Theo thông tin dân mạng chia sẻ thì vị trí cái cây nằm ở phố Hàng Bè. Cái cây này có tán lá rất rộng, phần ngọn đã nở kín hoa. Chính vì thế khi nó gãy, toàn bộ ngọn úp ngược xuống đường như giàn hoa tím rủ xuống đẹp đến khó tin.

Nhánh bằng lăng bất ngờ gãy đổ ở phố Hàng Bè.

Khung cảnh này được dân mạng ví von như hoa rạp đám cưới. Những chùm bằng lăng nở bung rực rỡ, cánh tím rụng đầy đường như tấm thảm vậy. Tuy đây là sự cố gây nguy hiểm cho giao thông phố cổ nhưng lại là điều khiến bao người thích thú.

Không ít du khách đi ngang qua đã tranh thủ chạy đến chụp hình. Phần tán hoa rậm rạp gãy xuống vô tình tạo thành chiếc phông nền "sống ảo" khá thơ mộng. Chỉ cần đứng ngay dưới chỗ cây gãy lơ lửng, toàn bộ ngọn hoa bằng lăng tím ngả xuống như phim vậy.

Hiện tại thì khung cảnh đẹp đẽ này đã không còn, phần tán gãy đã được hạ xuống. Một nửa thân cây vẫn còn nguyên. Nhiều người thích hoa bằng lăng tươi nên đã bẻ mang về.

Người dân tỏ ra tiếc nuối cho cây bằng lăng lâu năm đang độ nở đẹp. Chưa rõ vì sao nó lại gãy, nhưng để nguyên sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường. Dự báo thời tiết cũng cho biết Hà Nội sắp có mưa to gió lạnh, nên khi di chuyển mọi người cần chú ý an toàn để tránh gặp tai nạn do cây cối.

Dù khung cảnh ấn tượng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, song một số chị em và du khách đã kịp lưu lại kỉ niệm đáng nhớ. Phần thân gãy sẽ được di dời sớm để tránh ùn tắc trong phố cổ.

https://afamily.vn/cay-bang-lang-tim-bat-ngo-gay-sup-giua-pho-co-ha-noi-dan-tinh-o-at-ru-nhau-den-chup-hinh-vi-qua-ao-dieu-20220508154908319.chn