EVERGLOW gần đây đã trở thành chủ đề nóng trên nhiều trang MXH khi thành viên Wang Yiren tiết lộ chưa từng nhận được đồng lương nào kể từ khi hoạt động. Đáng nói, Yiren vốn là gương mặt đại diện nhóm, có độ nhận diện cao nhất kể từ khi bước ra từ show sống còn Produce 48. Nữ idol còn được công ty đưa trở về Đại lục để phát triển sự nghiệp solo. Hoạt động đến như vậy mà không được trả lương, dân tình thắc mắc liệu sẽ mất bao lâu để 5 thành viên còn lại nhận được những đồng lương đầu tiên.

Yiren là thành viên hot nhất EVERGLOW

Đoạn tin nhắn tiết lộ Yiren chưa từng được trả lương tron 6 năm hoạt động

Mới đây, bà Đỗ Hoa - CEO Yuehua Entertainment đã có phát ngôn chính thức về câu nói “6 năm hoạt động không 1 đồng lương” của Yiren. Xuất hiện trên Arena Of Youth (tạm dịch: Đấu Trường Thanh Xuân), chương trình thực tế do chính bà “chủ trì”, Đỗ Hoa chia sẻ: “Vì họ ra mắt bên Hàn Quốc, số tiền đầu tư cho màn ra mắt và trở lại của họ rất lớn, đến mức họ còn chưa thể trả lại phí bồi hoàn. Vậy nên, tôi hi vọng các bạn sẽ làm việc chăm chỉ”.

Bà Đỗ Hoa khẳng định EVERGLOW chưa thể sinh ra lợi nhuận

Dù chưa thể giải quyết vấn đề trọng tâm là trả lương cho EVERGLOW nhưng câu nói của bà Đỗ Hoa có phần đúng và thực tế. Thông thường, công ty giải trí sẽ đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư khoản kinh phí rất lớn để debut 1 nhóm nhạc thần tượng. Con số được ước tính rơi vào khoảng 30 - 70 triệu đô (khoảng 770 - 1800 tỷ đồng). Công ty phải chi trả nhiều mặt như sản xuất nhạc, quay MV, trang phục biểu diễn, đội ngũ nhân viên hỗ trợ idol, hoạt động quảng bá trong nước và quốc tế….

Bà Đỗ Hoa khẳng định, công ty và nghệ sĩ đã thống nhất trước khi ký hợp đồng độc quyền, đồng thời đây cũng là thông lệ chung trong ngành, trừ những “ông lớn” như SM, JYP, YG, HYBE… hầu như sẽ “xí xóa” chi phí nhiều năm đào tạo. Do vậy, EVERGLOW cần phải hoàn trả khoản đầu tư ban đầu để có thể được trả lương. Chỉ còn 1 năm nữa là đến thời điểm 6 cô gái tái ký. Giữa tình thế này, EVERGLOW có nguy cơ tan rã, và thậm chí còn chưa thể hòa vốn công ty sau khi “đường ai nấy đi”.

Bà Đỗ Hoa chỉ làm đúng như hợp đồng đã ký giữa đôi bên

Một bộ phận netizen không khỏi lo lắng cho số phận những nghệ sĩ Hàn hay đang hoạt động ở Hàn Quốc dưới trướng Yuehua như Yena (cựu thành viên IZ*ONE), Zhang Hao, Ricky, Kim Gyu Vin, Han Yu Jin (ZEROBASEONE)... Việc họ đã đem về lợi nhuận hay chưa vẫn là một dấu chấm hỏi. Ngược lại, dàn nghệ sĩ Trung cùng công ty lại “ăn nên làm ra” tại Cbiz - thị trường giải trí màu mỡ cùng lượng fan - khán giả đông đảo. Vương Nhất Bác, Mạnh Mỹ Kỳ, Trình Tiêu, Ngô Tuyên Nghi… là “đàn gà đẻ trứng vàng” mang lại nguồn thu khổng lồ cho Yuehua.

Netizen lo ngại các nghệ sĩ hoạt động ở Hàn Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc trả lương

Trong khi các nghệ sĩ hoạt động ở Trung Quốc lại mang về nguồn thu khổng lồ

Cách đây không lâu, EVERGLOW đã mở 1 livestream giao lưu, trò chuyện với người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 6 năm ra mắt. Trong lúc ăn mừng, các thành viên đã “cao hứng” gọi tên CEO và công ty chủ quản, yêu cầu được comeback và chạy tour nhiều hơn. Được biết, ZOMBIE là lần tái xuất gần nhất của nhóm vào tháng 6 năm ngoái. Đã gần 1 năm, EVERGLOW không ra bất kỳ dự án âm nhạc nào. Tuy nhiên, đoạn livestream sau đó đã “bay màu”, dấy lên nghi vấn Yuehua đã “nhúng tay” để tránh hút tranh cãi.

Cả nhóm kêu gọi được chạy tour và hoạt động nhiều hơn

ZOMBIE là sản phẩm âm nhạc mới nhất của EVERGLOW từ tháng 6 năm ngoái

EVERGLOW từng là “tân binh khủng long” của làng nhạc Hàn, không những góp phần mở đường cho gen 4 Kpop mà còn góp phần tạo nên 1 kỷ nguyên thành công cho nhóm nữ thần tượng. “Chào sân” với Bon Bon Chocolat, EVERGLOW nhanh chóng gây sốt, kéo theo đó là trào lưu dance cover ca khúc.

Với bộ đôi hit Adios và Dun Dun, EVERGLOW được đánh giá là đối thủ nặng ký với ITZY - nhóm nữ top đầu thế hệ ở thời điểm đó. Cả 2 nhóm “mở bát” 2020 với bộ đôi Wannabe - Dun Dun và dắt tay nhau “flop” ngay sau đó. Vườn bông nhà Yuehua mất dần nhiệt từ La Di Da. Cái tên EVERGLOW dần “tắt sáng” giữa làn sóng girl group đổ bộ gồm aespa, STAYC, IVE, LE SSERAFIM, NewJeans… Những sản phẩm âm nhạc sau đó của nhóm đều không được đón nhận rộng rãi.

Dun Dun là ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm, với hơn 301 triệu view trên YouTube

Lý giải cho cú ngã ngựa đáng tiếc này, EVERGLOW không sở hữu cho mình 1 tệp fan cứng đủ lớn để theo chân idol tới thành công bùng nổ. Điều này phần lớn đến từ công tác quảng bá khó hiểu từ Yuehua. Lượng fan ít ỏi thì không chăm cày nhạc số, lười mua album, vote cúp hàng tuần… Cộng thêm mối quan hệ giữa Trung - Hàn diễn biến khó lường, EVERGLOW đánh mất đi thời cơ vàng để bật cao lên.