Cầu thủ nổi tiếng T. đã ngoại tình, còn ép tình nhân gửi ảnh khoả thân mới chịu chuyển tiền nuôi con ngoài giá thú

Nếu bạn nghĩ những drama "con rơi - con rớt" của giới bóng đá đã đủ kịch tính, thì vụ của Yaya Touré chắc chắn là màn plot twist khiến cả làng túc cầu phải sững người. Từ một tượng đài của Man City, cầu thủ từng được ca ngợi là "quý ông sân cỏ", Yaya bất ngờ bị kéo vào bê bối nhạy cảm liên quan đến ngoại tình, con ngoài giá thú và cáo buộc đòi ảnh khỏa thân để chuyển tiền cấp dưỡng.

Mối tình bí mật kéo dài 4 tháng và cú sốc khi bạn gái cũ mang thai

Nhân vật trung tâm của vụ việc là Mariam Camara, người phụ nữ Yaya gặp từ thời còn là thiếu niên ở Bờ Biển Ngà. Theo lời kể của Mariam, họ nối lại liên lạc khi Yaya đã là ngôi sao, để rồi vướng vào mối quan hệ ngoài luồng kéo dài bốn tháng, thường xuyên hẹn hò ở khách sạn hoặc căn hộ của cô tại Paris.

Cao trào đến vào năm 2015, khi Mariam phát hiện mình mang thai. Và đây cũng chính là thời điểm mối tình bí mật đổ sập. Yaya - khi đó đang có gia đình - tỏ ra rất sốc và muốn chấm dứt liên hệ. Nhưng xét nghiệm ADN sau đó lại xác nhận rõ ràng: đứa bé là con ruột của Yaya Touré.

Nếu chỉ dừng lại ở đây thì scandal cũng đã đủ ồn ào. Nhưng mọi thứ còn đi xa hơn.

Cáo buộc gây rúng động: "Anh ấy chỉ chuyển tiền nếu tôi gửi ảnh khỏa thân"

Trong cuộc phỏng vấn gây sốc, Mariam Camara kể rằng Yaya đã biến việc cấp dưỡng trở thành… một cuộc trao đổi đáng xấu hổ.

"Tôi phải cho anh ấy cái gì đó - ảnh khỏa thân, ảnh vòng 3 của tôi. Nếu không gửi, chúng tôi sẽ không nhận được tiền" - Mariam chia sẻ.

Lời tố cáo khiến dư luận sững sờ, bởi Yaya Touré không chỉ là một huyền thoại sân Etihad mà còn là biểu tượng cho rất nhiều thanh niên châu Phi. Nhưng trong mắt Mariam, anh lại là người "không có trái tim để chăm sóc con trai mình".

Cô khẳng định Touré chỉ gặp con duy nhất một tuần sau khi có kết quả ADN, rồi biến mất khỏi cuộc sống hai mẹ con.

Phản ứng từ phía Yaya Touré

Giữa làn sóng chỉ trích, người phát ngôn của Yaya Touré chọn cách từ chối bình luận. Không có lời phủ nhận, không có lời giải thích, không có thông báo pháp lý - sự im lặng này càng khiến scandal khó kiểm soát hơn.

Truyền thông Anh gọi đây là một trong những bê bối tồi tệ nhất dính líu đến một cầu thủ từng thuộc hàng "quyền lực nhất Premier League".

Từ hình mẫu thành tâm điểm tranh cãi

Hình ảnh của Yaya Touré - người từng đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 4 lần liên tiếp, người từng được ví như "chiến binh bất khả chiến bại ở tuyến giữa Man City" - bỗng sụp đổ trong mắt nhiều người.

Fan bóng đá dĩ nhiên sốc, còn cộng đồng mạng thì không ngừng bàn tán khi scandal này hội đủ mọi yếu tố của một bộ phim drama: ngoại tình, con ngoài giá thú, xét nghiệm ADN, ảnh nhạy cảm và cuộc chiến cấp dưỡng hậu chia tay.

Một số người hâm mộ thậm chí nói rằng "Danh tiếng cả sự nghiệp của Yaya không sụp đổ vì đối thủ, mà sụp đổ vì chính tin nhắn và ảnh tự gửi - tự nhận."