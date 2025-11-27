Tờ Mothership cho biết, một người đàn ông Malaysia đã bị bắt quả tang ngoại tình bởi bạn của vợ trong lúc được hỗ trợ sơ tán khỏi trận lũ nghiêm trọng ở Hat Yai (Thái Lan).

Trước đó, vợ của người đàn ông này nghĩ rằng chồng mình đang bị mắc kẹt trong một khách sạn cùng ba đồng nghiệp nam khác nhưng thật ra anh đang ở cùng một người phụ nữ khác trong khách sạn và còn giới thiệu cô ta là “vợ” của mình.

Người phát hiện sự việc là một người bạn đại học của vợ, có tài khoản Threads tên là psmommyhannah (Hannah). Cô cho biết người vợ đã liên hệ nhờ cô kiểm tra tình hình chồng khi Hannah trở về Malaysia.

Bị "bạn của vợ" bắt quả tang ngoại tình ngay giữa lúc được sơ tán vì lũ lụt ở Thái Lan. Ảnh: Mothership.

Người phụ nữ, có anh họ người Thái, ban đầu đã đi từ Bangkok đến Hat Yai trong chuyến đi tới Thái Lan của mình, nhưng buộc phải trở về nhà do lũ lụt. Cô đồng ý với yêu cầu và nhờ anh họ kiểm tra khách sạn nơi người đàn ông đang ở, với kế hoạch ban đầu là đưa anh ta đến một nơi an toàn hơn.

Khi người anh họ của Hannah đến nơi, nhân viên khách sạn xác nhận có bốn người đàn ông Malaysia đang lưu trú vì xe của họ bị kẹt do lũ. Tuy nhiên, lễ tân khách sạn cũng tiết lộ một chi tiết gây sốc khi người đàn ông kia đã ở chung với một phụ nữ suốt bốn ngày và giới thiệu cô ta là vợ mình.

Theo trang Says, vụ ngoại tình này vẫn chưa được tiết lộ cho người vợ. Được biết, vợ của người này hiện vẫn đang trong thời gian ở cữ sau khi sinh đứa con thứ tư.

Trong bài đăng trên Threads, người bạn đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng hãy nghĩ đến gia đình trước khi làm điều gì sai trái. "Làm ơn, hãy thương con cái và vợ đang chờ ở nhà," cô viết.