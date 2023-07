Câu hỏi tiếng Anh thi tốt nghiệp gây tranh cãi: Bộ GD&ĐT đồng ý cả 2 đáp án

Chiều 5/7, Bộ GD&ĐT thông tin, sau khi Hội đồng chuyên môn rà soát đáp án thi và quyết định thay đổi, đáp án môn tiếng Anh. Cụ thể, đáp án câu 50, mã đề 409 (thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau) của môn tiếng Anh có 2 phương án đúng là B và C.

"Thí sinh lựa chọn một trong hai phương án đều được công nhận là chọn đúng đáp án", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Đáp án 24 mã đề môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, nhiều giáo viên tranh cãi câu hỏi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 yêu cầu thí sinh tìm từ cần sửa trong câu: "Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group".

Đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT là B. Tuy nhiên giáo viên cho rằng, B hoặc C đều đúng trong câu này. Từ "distinctive from" (B) không có nghĩa trong từ điển Cambridge và Oxford. Từ điển giải thích "distinctive" là mang tính đặc trưng, điển hình, thường kết hợp với danh từ và không đi với "from". Cách dùng đúng là "distinct from".

Còn nếu chọn đáp án C từ "comparative group" cũng sẽ được chấp nhận vì từ này sử dụng sai thuật ngữ, phù hợp hơn phải là "comparison group".

Các giáo viên cho rằng, Bộ GD&ĐT nên cân nhắc cả hai đáp án đúng, bởi câu này chiếm 0,2 điểm, dù nhỏ nhưng sẽ ảnh hưởng tới cơ hội xét tuyển đại học của nhiều em.

Ngoài câu hỏi trên, nhiều giáo viên cũng tranh cãi đáp án câu 18 của mã đề 401 khi với yêu cầu điền từ vào chỗ trống: The journalist is talking about having a new______ published in the local newspaper next week.

Bốn gợi ý đáp án gồm: A. editor; B. documentary; C. cartoon; D. article. Giáo viên cho rằng, thí sinh chọn C hay D đều đúng.

Article - bài báo (đáp án D) phù hợp với chủ thể là "journalist". Dù vậy, đáp án C - cartoon (tranh biếm họa/tranh hài/truyện tranh) cũng có thể phù hợp với "published in the local newspaper". Đây là một trong nhiều mục thường xuất hiện trong các tờ báo nước ngoài. Do đó, đáp án "cartoon" nghe có vẻ không thuận nhưng hoàn toàn không sai về cả nội dung và ngữ pháp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ GD&ĐT khẳng định D - article là đáp án đúng. Cụ thể, "cartoon" nghĩa là phim hoạt hình (a film that is made by photographing a series of drawings - Từ điển Longman Dictionary of Contempary English). Với nét nghĩa này, "cartoon" không hợp với văn cảnh của "newspaper".