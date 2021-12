Câu hỏi Olympia: "Tỉnh thành nào ở Việt Nam đứng đầu và cuối danh sách theo bảng chữ cái?" - Trả lời sai giáo viên Địa lý sẽ buồn dữ lắm!

Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là một gameshow, đây còn chính là nơi để khán giả trau dồi thêm vốn kiến thức từ kho câu hỏi đồ sộ của chương trình. Các thử thách của Olympia đa dạng lĩnh vực từ các môn Tự nhiên Toán, Lý, Hóa cho đến kiến thức xã hội. Đôi khi, chúng còn là những câu hỏi tổng hòa các lĩnh vực khác nhau.

Một câu hỏi Olympia xuất hiện ở mùa thi thứ 17 có nội dung như sau: Nếu xếp tên 63 tỉnh, thành của nước ta theo bảng chữ cái tiếng Việt thì tỉnh nào đứng đầu danh sách và tỉnh nào cuối danh sách? Câu hỏi này có trọng số 10 điểm và vì tính chất khá đơn giản nên thí sinh đã có câu trả lời ngay. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm chắc kiến thức này. Theo đó, nếu xếp tên 63 tỉnh, thành của nước ta theo bảng chữ cái tiếng Việt thì tỉnh An Giang đứng đầu danh sách và tỉnh Yên Bái cuối danh sách.

An Giang là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Là tỉnh có dân số đông nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và là tỉnh đứng thứ 8 cả nước về dân số. Một phần của An Giang nằm trong tứ giác Long Xuyên. An Giang cách TP.HCM 231 km, giáp các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ và có đường biên giới 104km với vương quốc Campuchia.

Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố là Long Xuyên và Châu Đốc, 1 thị xã và 8 huyện.



Rừng tràm Trà Sư - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của An Giang

Yên Bái là một tỉnh miền núi, nằm ở phía Tây Bắc, có 30 dân tộc anh em cùng chung sống và có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Yên Bái cách Hà Nội 158km và giáp với các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Lào Cai.

Tỉnh lỵ của Yên Bái là TP. Yên Bái, ngoài ra tỉnh còn có 8 đơn vị hành chính trong đó bao gồm 1 thị xã và 7 huyện. Đặc biệt, tỉnh này có huyện Mù Cang Chải từ lâu đã trở thành điểm đến được tín đồ "cuồng chân" ưa thích vì sự hùng vĩ, bao la của thiên nhiên.

Ruộng bậc thang đẹp đến nao lòng ở thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái)

Thêm một kiến thức thật hữu ích từ chương trình Olympia!

Ảnh: Sưu tầm