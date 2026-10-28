Câu hỏi Ai Là Triệu Phú trị giá 13 tỷ đồng được xem là "dễ nhất lịch sử" có nội dung như thế nào?

Who Wants to Be a Millionaire? hay còn gọi là Ai Là Triệu Phú ở Việt Nam, là format gameshow nổi tiếng được nhiều nước mua bản quyền. Phiên bản Mỹ lên sóng từ tháng 8/1999 trên kênh ABC, do MC Regis Philbin dẫn dắt. Câu hỏi "Is that your final answer?" (tạm dịch: Đó có phải đáp án cuối cùng của bạn?) của ông sau này trở thành một câu nói cửa miệng. Cũng như bản Việt, người chơi ở đây phải trả lời 15 câu hỏi để chinh phục giải thưởng cao nhất là 1 triệu USD. Họ có quyền dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào để giữ số tiền đã có.

Trong số các thí sinh Who Wants to Be a Millionaire? phiên bản Mỹ mùa đầu tiên, có một người chơi gây chú ý nhiều năm sau đó. Anh là Toby Moore, nhà thống kê đến từ Tulsa, Oklahoma, xuất hiện trong số phát sóng ngày 17 và 18/11/1999. Anh vượt qua 13 câu hỏi đầu và nắm trong tay 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng). Đến câu hỏi số 14, trị giá 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng), anh gặp một câu hỏi mà nhiều khán giả ngày nay sẽ thấy rất dễ.

Toby Moore trên ghế nóng Who Wants to Be a Millionaire? phiên bản Mỹ năm 1999 (Ảnh: Sensacine)

Câu hỏi đó là: "Which of the following characters is not considered a Pokémon?" (tạm dịch: Nhân vật nào sau đây không được coi là một Pokémon?). Bốn đáp án gồm: A. Jigglypuff, B. Frodo, C. Squirtle và D. Pikachu.

Toby cho biết anh không nhận ra những nhân vật này. Anh quyết định dùng quyền 50:50 và hai đáp án C và D bị loại. Dù chỉ còn A và B, anh vẫn không chắc chắn nên chọn dừng cuộc chơi. Nếu trả lời sai, anh sẽ tụt xuống mốc an toàn 32.000 USD. Còn nếu dừng lại, anh giữ trọn 250.000 USD. Đáp án đúng là B. Frodo, tên nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn của J. R. R. Tolkien.

Câu hỏi 500.000 USD về nhân vật không phải Pokémon, với đáp án đúng là Frodo (Ảnh: historyinmeme)

Gần 25 năm sau, vào tháng 3/2024, đoạn clip phần thi của Toby Mooore được đăng lại trên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền. Nhiều người cho rằng đây là câu hỏi 500.000 USD dễ nhất lịch sử. Một số còn trêu rằng anh chưa từng tiếp xúc với văn hóa đại chúng.

Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực anh. Vào năm 1999, Pokémon mới vào thị trường Mỹ chưa lâu và chủ yếu hướng tới trẻ em. Bộ phim điện ảnh đầu tiên về Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn cũng phải đến năm 2001 mới ra mắt. Vì thế, việc một người trưởng thành không biết cả hai cái tên này vào thời điểm đó cũng không phải điều khó hiểu. Quyết định dừng lại để giữ 250.000 USD của Toby cũng được nhiều người đánh giá là hợp lý.