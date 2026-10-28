Chân dung học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải đầu tiên trong lịch sử vào Chung kết Olympia

Trước khi Trần Võ Gia Bảo đưa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa) trở lại chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia sau 15 năm, Lê Bảo Lộc từng là người đầu tiên làm nên dấu mốc ấy. Năm 2011, nam sinh chuyên Tin giành chiến thắng ở cả ba vòng Tuần, Tháng, Quý, trước khi bước vào chung kết năm với niềm đam mê Olympia được nuôi dưỡng từ khi học lớp 1 và thành tích học tập nổi bật.

Năm 2011, Lê Bảo Lộc là học sinh lớp 12 chuyên Tin của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận cũ. Để giành quyền đại diện trường tham dự Olympia, nam sinh đã vượt qua 173 học sinh trong vòng sơ loại. Sau đó, Lộc lần lượt giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần với 230 điểm, cuộc thi Tháng với 200 điểm và cuộc thi Quý III với 270 điểm, trở thành thí sinh thứ ba góp mặt tại Chung kết năm thứ 11.

Lê Bảo Lộc (phải) nhận vòng nguyệt quế trong cuộc thi tháng Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 11

Trước khi được chú ý nhờ Olympia, Lê Bảo Lộc đã sở hữu thành tích học tập đáng nể. Nam sinh từng giành giải Nhất cấp tỉnh môn Tiếng Việt và Toán khi học lớp 5, giải Nhất cấp tỉnh cuộc thi giải Toán trên máy tính Casio năm lớp 9. Ở bậc THPT, Lộc đạt Huy chương Bạc Olympic 30/4 môn Tin học, giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm lớp 11 và giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm lớp 12. Năm 2011, nam sinh được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Ngày 19/6/2011, Lê Bảo Lộc bước vào Chung kết Olympia năm thứ 11 cùng Phạm Thị Ngọc Oanh, Thái Ngọc Huy và Vũ Bạch Nhật. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với nhà trường và địa phương, bởi Lộc là học sinh đầu tiên của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận cũ nay là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa) góp mặt trong trận Chung kết năm.

Ngày 19/6/2011, Lê Bảo Lộc bước vào Chung kết Olympia năm thứ 11

Trong trận Chung kết Olympia năm thứ 11, kết thúc 4 phần thi, Lộc đạt 120 điểm, xếp thứ ba chung cuộc. Phạm Thị Ngọc Oanh là người giành vòng nguyệt quế năm thứ 11 với 230 điểm. Dù không trở thành nhà vô địch, Lê Bảo Lộc vẫn ghi dấu ấn khi lần đầu đưa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến với trận chung kết Olympia, đồng thời trở thành thí sinh đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận cũ khi ấy đạt được thành tích này.

Sau Olympia, Lê Bảo Lộc tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Công nghệ thông tin. Nam sinh từng nhận học bổng toàn phần trị giá 9.900 USD của Đại học FPT nhưng quyết định từ chối để đăng ký dự thi vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nam sinh khi đó đạt 21,5 điểm khối A và 24,5 điểm khối B trong kỳ thi đại học năm 2011.

Sau 15 năm kể từ khi Lê Bảo Lộc góp mặt tại chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2011, nam sinh Trần Võ Gia Bảo đã tiếp nối dấu mốc ấy khi đưa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa trở lại sân chơi trí tuệ này trong trận chung kết sẽ diễn ra vào 1/11 tới đây.

Sau 15 năm kể từ khi Lê Bảo Lộc góp mặt tại chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2011, nam sinh Trần Võ Gia Bảo sẽ tiếp nối dấu mốc ấy

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