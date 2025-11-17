Câu hỏi 99% người không biết đáp án: Từ nào trong tiếng Việt có 13 chữ Y?

Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu đẹp, phong phú và phức tạp với hệ thống thanh điệu độc đáo cùng cách viết chữ cái linh hoạt, tạo nên những nét đặc trưng đầy bất ngờ. Sự thú vị của tiếng Việt không chỉ ở ngữ nghĩa mà còn ở những trò chơi chữ sáng tạo, khiến người nghe phải suy ngẫm.

Nếu không tin, bạn có thể tự thử thách bản thân với câu đố tiếng Việt này: "Từ nào trong tiếng Việt có 13 chữ Y?".

Câu đố này nghe qua đã thấy hack não cực độ, thậm chí vô lý đến khó tin. Làm sao một hay nhiều từ tiếng Việt lại chứa tới 13 chữ Y trong khi từ ngữ thông thường hiếm khi lặp lại một chữ cái đến thế? Ngay cả người Việt bản xứ, am hiểu ngôn ngữ đến đâu, cũng dễ dàng lúng túng hoặc nghĩ đến những từ dài dòng phức tạp. Thế nhưng, đáp án lại đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng, nằm ngay trong sự khéo léo của cách chơi chữ và ý nghĩa số đếm trong tiếng Việt.

Tiếng Việt giàu đẹp và rất thú vị (Ảnh minh họa)

Công bố luôn nhé, đáp án chính là từ "Táy máy".

Thoạt nhìn mặt chữ thì "táy máy" chỉ có 2 chữ "y" thôi. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại đi, từ này thực sự có 13 chữ "y" đó. Bởi vì "tá" vốn chính là 12 (1 tá = 12) nên "TÁy" được chơi chữ với 12 chữ "y" (tượng trưng cho 12), cộng thêm chữ "Y" trong "máY", tổng cộng đúng 13 chữ Y luôn nha!

Theo Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê (NXB Đà Nẵng, 2006), "táy máy" được định nghĩa là "hay đụng chạm lung tung vào đồ vật của người khác; hay xen vào việc không phải của mình". Đây là nghĩa trực tiếp, chỉ hành vi tò mò, nghịch ngợm hoặc can thiệp không đúng chỗ.

Câu đố này rõ ràng đã khai thác sự linh hoạt của tiếng Việt (ý nghĩa số đếm và lặp chữ cái), biến một từ ghép quen thuộc thành "bí ẩn" đầy hài hước và thông minh. Những trò chơi chữ thế này không chỉ giải trí mà còn nhắc nhở ta trân trọng sự phong phú, dí dỏm của ngôn ngữ mẹ đẻ. Nếu có dịp, hãy mang câu đố này đi "thử thách" người khác nhé!