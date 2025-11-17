"Mới sáng đã bị đòi tiền" - Chia sẻ gây "sốc" của 1 phụ huynh TP.HCM: Thầy cô đọc được sẽ tổn thương biết mấy!

Một phụ huynh mới sáng ra đã “phải” đọc tin nhắn “đòi tiền” để mua quà tặng thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thế là, trong sự bức xúc, người này đăng tải toàn bộ những đoạn trao đổi của tất cả phụ huynh lên một hội nhóm vài trăm ngàn thành viên, có cả phụ huynh, cả giáo viên, khiến người ta xì xào.

Trong đoạn tin nhắn, một người trong ban đại diện phụ huynh viết: “Nhóm mình có 42 phụ huynh đồng ý gửi quà 20/11 cho cô. Hiện tại em thấy có 35 phụ huynh đã chuyển khoản. Còn phụ huynh nào quên chuyển khoản hôm nay mình tranh thủ để anh T. tổng hợp sớm. Cảm ơn tất cả phụ huynh nhóm mình nhiều ạ”.

Theo phụ huynh nói trên, việc “đòi tiền” gây khó chịu và làm mất ý nghĩa tự nguyện của việc tri ân. “Thầy cô đâu cần các anh chị làm vậy. Tri ân thầy cô hãy để cha mẹ tự tâm”, người này chia sẻ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều. Câu chuyện không mới, nhưng mỗi năm vẫn tạo ra những tranh luận xoay quanh vai trò của ban phụ huynh, cách thức đóng góp, và đặc biệt là ranh giới mong manh giữa “tự nguyện” và “áp lực”.

Ban phụ huynh chỉ làm đúng trách nhiệm?

Ngay sau bài đăng, nhiều người cho rằng sự bức xúc của vị phụ huynh có phần xuất phát từ hiểu nhầm. Trong đoạn trao đổi được chia sẻ, ban phụ huynh cho biết đã có 42 phụ huynh đồng ý gửi quà 20/11 cho cô giáo, trong đó 35 phụ huynh đã chuyển khoản, chỉ còn vài người chưa hoàn tất. Tin nhắn nhắc nhở được cho là nhằm kịp tổng hợp và chuẩn bị quà cho cô đúng ngày.

Một phụ huynh khác nhận định: “Nếu ngay từ đầu không muốn tham gia, thì lúc lớp hỏi ý kiến phụ huynh có thể nói rõ. Ban đại diện không tự ý quyết định, họ chỉ nhắc để kịp tiến độ chung thôi”.

Theo quy trình thông thường, ban phụ huynh sẽ hỏi ý kiến trước khi triển khai bất kỳ khoản thu nào. Khi cả lớp đã thống nhất, việc nhắc nhở là cách để đảm bảo mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. “Làm ban phụ huynh cũng áp lực, nhắc thì bị nói đòi tiền, không nhắc thì không ai chuyển,” một phụ huynh chia sẻ.

Đừng làm thầy cô tổn thương!

Bên cạnh những ý kiến bênh vực, không ít người cho rằng việc đưa câu chuyện tiền bạc lên mạng xã hội trong dịp 20/11 dễ tạo cảm giác tiêu cực và ảnh hưởng tới tâm lý giáo viên. Nhiều người không hiểu, có thể tưởng cô giáo ép lớp đóng góp. Trong khi thực tế ban phụ huynh tự đứng ra lo. Vô tình lại khiến thầy cô khó xử.

Năm nào cũng vậy, tới dịp lễ lạt là thầy cô lại thành chủ đề, trong một vài câu chuyện không mấy vinh dự, đó là chuyện quà cáp. Họ "ngồi không" bỗng dưng trúng đạn, đôi khi còn bị "xài xể" đủ kiểu, như chính họ là nguồn cơn khiến phụ huynh xáo xào. Thử đặt mình vào vị trí của những người dạy dỗ con mình, bạn có thấy lòng vui vẻ, thoải mái hay không?

Không ít người cho rằng, thay vì mang cảm xúc lên mạng xã hội, phụ huynh có thể phản hồi trực tiếp trong nhóm lớp hoặc trao đổi riêng với ban đại diện để tránh gây hiểu lầm, thậm chí gây tổn thương tới giáo viên, những người vốn không can dự vào vấn đề thu chi.

Nhiều năm trở lại đây, ngày 20/11 vốn dĩ là dịp tri ân thầy cô đôi khi lại trở thành áp lực đối với phụ huynh, giáo viên và cả ban đại diện lớp. Mấu chốt vẫn nằm ở hai chữ “tự nguyện”, nhưng trên thực tế, ranh giới giữa tự nguyện và “ngại từ chối” lại rất mong manh.

Không ít phụ huynh sợ bị đánh giá là “không hòa đồng” nếu không tham gia. Ban phụ huynh thì e ngại bê trễ công việc chung, trong khi giáo viên dù không hề yêu cầu lại dễ bị áp lực từ dư luận mỗi khi câu chuyện tiền bạc bị đưa lên mạng xã hội.

Tinh thần tri ân vì thế đôi lúc bị che lấp bởi sức ép vô hình. Người không muốn đóng cũng ngại nói, người muốn đóng lại sợ bị hiểu sai. Điều quan trọng nhất vẫn là sự minh bạch, hỏi ý kiến rõ ràng và tôn trọng lựa chọn của mỗi gia đình. Nếu mọi thứ được xác lập sớm và công khai, sẽ không ai phải khó xử.

Tri ân thầy cô vốn là việc xuất phát từ tấm lòng. Mà đã là tấm lòng, thì không thể thúc ép, càng không nên biến thành những ồn ào không đáng có. Điều quan trọng nhất vẫn là: thầy cô được tôn trọng, phụ huynh thoải mái, và học sinh cảm nhận được một không khí giáo dục lành mạnh, đúng nghĩa.

Một số phụ huynh cũng đưa ra nhiều đề xuất để việc tri ân trở nên nhẹ nhàng và văn minh hơn. Trước hết, nên thống nhất ngay từ đầu năm rằng lớp chỉ tổ chức một đến hai hoạt động tri ân cố định, tránh chia nhỏ quá nhiều khoản khiến phụ huynh dễ áp lực.

Bên cạnh đó, cần tuyệt đối tôn trọng ý kiến thiểu số. Ai không tham gia cũng không nên bị nhắc tên hay vô tình tạo cảm giác bị soi xét. Những hình thức tri ân mang tính tinh thần như thiệp viết tay, video chúc mừng hay các hoạt động chung của lớp cũng nên được ưu tiên, thay vì những món quà đắt tiền dễ gây nhạy cảm.