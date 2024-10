Câu đố khó nhất 2.000 năm qua: Di chuyển que diêm để tạo thành 4 tam giác

Các câu đố về que diêm luôn thu hút sự tò mò và chinh phục của mọi người. Câu đố dưới đây cũng là một trong số đó. Hãy di chuyển 1 que diêm để tạo thành 4 hình tam giác.

Nếu có thể giải mã câu đố trong thời gian ngắn, bạn đích thị là người thông minh.

Câu đố thử thách nhiều người.

Câu đố này được trích từ cuốn sách "Can You Solve My Problems?" của Alex Bellos với 125 câu hỏi khó nhất trong vòng 2.000 năm qua.

Hãy bình luận cách làm của bạn và xem có bao nhiêu người suy nghĩ giống bạn.