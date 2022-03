Câu chuyện về cụ ông chèo thuyền ở Hội An có nhiều tình tiết thêu dệt

Những ngày qua, một số tài khoản Facebook và các trang Fanpage đăng tải câu chuyện khá cảm động do một nữ du khách kể về cụ ông chèo thuyền du lịch trên sông Hoài (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP Hội An cho biết có nhiều tình tiết trong bài viết bị thêu dệt, không đúng sự thật.



Trước đó, ngày 17-2, tài khoản Facebook có tên T.T đăng tải bài viết kể rằng khi chị đang dạo phố ở Hội An thì bắt gặp một ông cụ đến mời đi thuyền chụp ảnh trên sông Hoài với giá 15.000 đồng/lượt.

"Cô ơi cô, cô có đi thuyền chụp ảnh cô đi giùm ông một chuyến, sáng giờ ông chưa đi được chuyến nào. Tui lấy cô 15 ngàn một người thôi, tui chở cô đi tham quan chụp ảnh nha cô" – nữ du khách kể về việc mình được mời đi thuyền.

Cô gái kể thêm, khi cô đồng ý đi thuyền thì ông cụ cảm thấy rất vui.

"Thuyền tui không đủ đẹp giống mấy thuyền kia, nên người ta không cho tui đậu gần, mấy người trẻ giờ người ta đi chụp hình nên chọn thuyền đẹp đi thôi, mà thuyền đẹp 300 triệu tui không có tiền mua, ai thương thì đi giùm tui thôi cô" – câu chuyện về cụ ông khá gần gũi đã làm lay động người đọc.

Trong bài viết, nữ du khách kể rằng ông cụ chèo thuyền cho biết năm nay 89 tuổi rồi, con gái lớn của ông cũng đã 60, ai cũng nghèo khổ nên ông phải tự đi mưu sinh, sống qua ngày, bữa được bữa không. Bữa nào được thì vui, không thì cũng không biết làm gì khác.

Một tài khoản Facebook đăng lại bài viết, nhận được hơn 16.000 lượt cảm xúc, hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ

Ngoài ra, bài viết còn nêu rằng cụ ông kể rằng mỗi ngày cụ phải đóng thuế 10.000 đồng, mỗi tháng 300.000 đồng.

"Ông nói kiếm được thì mới đủ mà đóng, có tháng ế phải đi làm phụ hồ mới đủ đóng tiền chỗ đậu thuyền" – bài viết nêu.

Nữ du khách cũng nói rằng sau khi đi thuyền, chị đã gửi thêm cho cụ một ít tiền. Chị cũng đi mua cơm gà cho cụ ăn và cụ rất cảm động. "Ông kêu "cơm gà chỗ ni ngon nè cô, tui ăn một lần rồi". Buồn nhỉ, là người Hội An nhưng cơm gà ông chỉ ăn mới một lần... nghe mà đau lòng..." – nữ du khách nhận xét.

Trong bài viết, nữ du khách chụp lại số điện thoại cụ đồng, đồng thời kêu gọi mọi người có dịp ghé Hội An thì ủng hộ cụ ông.

"Các bạn có dịp đi Hội An, ghé thuyền ông ủng hộ, 15-20 ngàn với một người lành lặn còn đủ sức mưu sinh thì không là gì. Nhưng mà với ông là cả một ngày làm việc vất vả" – nữ du khách viết.

Sau khi bài viết trên đăng tải, nhiều Fanpage và một số tài khoản Facebook có nhiều lượt theo dõi copy đăng lại, nhận được hàng chục ngàn lượt cảm xúc, hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Nhiều người đọc câu chuyện đã rất xúc động, muốn ủng hộ tiền cho cụ ông cũng như hứa khi nào đến Hội An sẽ đi thuyền để ủng hộ cho cụ.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện trên lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, một số người làm nghề chèo thuyền du lịch trên sông Hoài lên tiếng phản ứng, cho rằng cụ ông trên "phá giá" vì chở khách với mức giá quá thấp, không đúng với giá của TP Hội An ban hành. Trên mạng xã hội cũng lan truyền clip quay cảnh chủ tịch nghiệp đoàn ghe bơi Hội An làm việc với cụ ông vì cụ "phá giá", gây ý kiến trái chiều.

Trên mạng xã hội cũng lan truyền clip quay cảnh chủ tịch nghiệp đoàn ghe bơi Hội An làm việc với cụ ông vì cụ "phá giá", gây ý kiến trái chiều.

Trước diễn biến này, trong ngày 4-3, các ngành chức năng của TP Hội An đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết qua xác minh, cụ ông trong câu chuyện là ông Nguyễn Tô, 79 tuổi (không phải 89 tuổi như bài viết), trú phường Minh An, TP Hội An. Cụ thuộc nghiệp đoàn ghe bơi của TP Hội An, được phép hoạt động chở khách du lịch.

Qua làm việc, cụ Tô xác nhận mình chở khách với giá 15.000 đồng như bài viết là đúng. Về thông tin cụ phải đóng thuế 10.000 đồng/ngày là không chính xác, cụ không hề nói điều này với nữ du khách và thực tế TP Hội An không thu khoản thuế nào.

Đây là người lao động tự do nên chủ trương của TP tạo điều kiện cho họ và không thu một đồng nào từ trước đến nay. Cụ Tô cũng khẳng định mình không đi phụ hồ để có tiền đóng thuế như bài viết, bởi vì năm nay cụ đã 79 tuổi, không đủ sức để làm việc nặng.

"Bài viết đăng tải có nhiều tình tiết thêu dệt không đúng sự thật. Có thể chủ bài viết có ý tốt muốn giúp đỡ cụ Tô nhưng lại gây tác dụng ngược. Cụ Tô nói rằng bản thân mình rất mệt mỏi vì gặp nhiều rắc rối sau khi bài viết về bản thân mình được chia sẻ trên mạng" – ông Lanh thông tin.

Ông Lanh cho biết qua xác minh, hoàn cảnh của gia đình cụ Tô không đến mức quá khó khăn. Cụ Tô là một trong những người chèo thuyền lâu năm, gắn bó với sông Hoài và việc chèo thuyền phục vụ khách đối với cụ không chỉ là nghề kiếm tiền mà còn là sự đam mê, là niềm vui mỗi ngày. Đó cũng có thể là lý do mà cụ chỉ lấy 15.000 đồng/khách trong mùa dịch Covid-19, đang ít khách du lịch.

Theo ông Lanh, hoạt động bơi thuyền du lịch trên sông Hoài trước nay có một số vấn đề bất cập bị du khách, người dân phàn nàn. Vừa qua, Hội An đã thành lập nghiệp đoàn ghe bơi với 300 thành viên, đang trong quá trình hoàn thiện quy chế hoạt động để khắc phục các bất cập cũng như đưa hoạt động này vào khuôn khổ. Tinh thần là phải đảm bảo an toàn cho du khách, đảm bảo sự văn minh, công bằng cho các thành viên nghiệp đoàn, trong đó những người lớn tuổi, hoàn cảnh đặc biệt sẽ được ưu tiên.