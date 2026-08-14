Du học Úc từ khi còn nhỏ: Một bảng điểm đẹp liệu đã đủ để con sẵn sàng?

Nhưng càng có nhiều lựa chọn, câu hỏi quan trọng hơn lại là: trường nào thực sự phù hợp với con và con đã sẵn sàng để học tập, sống và phát triển trong một môi trường hoàn toàn mới hay chưa?

Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại Ngày Hội Du học Úc 2026, sự kiện được AEAS Vietnam thiết kế riêng cho các gia đình đang tìm hiểu giáo dục Úc từ bậc Tiểu học & Trung học. Năm nay, 15 trường tư thục và công lập hàng đầu nước Úc đến từ New South Wales, Victoria và Queensland sẽ có mặt để tư vấn trực tiếp cho phụ huynh học sinh tại Hà Nội và TP.HCM.

"Được nhận vào trường" không còn là đích đến

Thành tích học tập vẫn đóng vai trò quan trọng trong tuyển sinh. Tuy nhiên, với một học sinh quốc tế, hành trình thực sự chỉ bắt đầu sau khi cánh cửa trường học mở ra.

Con có thể học tốt tiếng Anh ở Việt Nam nhưng vẫn gặp khó khăn khi phải tự trình bày ý kiến trước lớp. Con có thể đạt điểm cao nhưng chưa quen với cách học đề cao tư duy phản biện, thảo luận và tự học. Và với một học sinh lần đầu sống xa gia đình, khả năng tự lập đôi khi quan trọng không kém một bảng điểm cạnh tranh.

Khi nền giáo dục Úc ngày càng chú trọng sự sẵn sàng phát triển trong một thế giới không ngừng thay đổi, khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh với giáo viên và bạn học, xử lý thông tin và tư duy logic để giải quyết vấn đề, nắm bắt nhanh các dạng bài mới trong một chương trình giáo dục hoàn toàn khác biệt... nên được chủ động trang bị từ trước khi hành trình du học bắt đầu.

Vậy làm sao biết con đang ở đâu trên hành trình chuẩn bị đó? Đây là lúc một đánh giá toàn diện có thể giúp phụ huynh có góc nhìn rõ hơn, thay vì chỉ dựa vào điểm số ở trường.

Bài kiểm tra AEAS đánh giá ba nhóm năng lực gồm tiếng Anh, tư duy toán học và tư duy tổng quát phi ngôn ngữ. Quan trọng hơn, báo cáo kết quả (mang tính định hướng và cá nhân hóa cao) không chỉ cho biết năng lực học sinh đang ở mức nào mà còn đưa ra định hướng về cấp lớp phù hợp và khả năng cần bổ sung tiếng Anh trước khi bắt đầu chương trình chính khóa.

Hiện nay, bài kiểm tra AEAS được hơn 80% trường tư thục Úc yêu cầu trong xét tuyển đầu vào và được hơn 300 trường công lập & tư thục Úc công nhận.

Du học thế nào trong một thế giới mà AI đã thành một phần của giáo dục?

Đây cũng là lý do AI trở thành một trong những chủ đề chia sẻ đáng chú ý tại Ngày hội Du học Úc năm nay.

Trên thực tế, AI trong giáo dục Úc không còn là câu chuyện của tương lai. Từ tháng 10/2023, Bộ trưởng Giáo dục Úc đã công bố Khung hướng dẫn quốc gia về Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh trong trường học (Australian Framework for Generative Artificial Intelligence in Schools). Các bang, vùng lãnh thổ và khối trường học ngoài công lập đã bắt đầu triển khai Khung hướng dẫn này vào hệ thống giáo dục của mình kể từ Học kỳ 1 năm 2024.

Chính vì thế, việc trang bị cho con trẻ khả năng sử dụng công nghệ nói chung và AI nói riêng, một cách có trách nhiệm và đúng mục đích, sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trang du học.

Tại sự kiện TP.HCM, "AI và các trường học Úc: Chuẩn bị cho học sinh bứt phá trong thế giới công nghệ" sẽ là một chuyên đề hội thảo được dẫn dắt bởi cô Chrissy Gamble, Hiệu Trưởng trường Kingswood College – một trong trường tư thục danh tiếng nhất tại Melbourne. Chuyên đề giúp phụ huynh có thêm góc nhìn thực tế về cách AI đang được ứng dụng trong giáo dục Úc, đồng thời trang bị cho con tư duy tiếp cận AI an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh đó, hội thảo còn có một phiên chuyên đề khác về lộ trình xin visa thành công – một trong những vấn đề cũng khiến nhiều phụ huynh lo ngại khi chuẩn bị hồ sơ du học cho con.

Ngày hội du học Úc hiếm hoi dành cho bậc Tiểu học & Trung học

Điều đặc biệt của Ngày hội Du học Úc 2026 là phụ huynh không cần phải tự mình lọc qua hàng trăm website các trường. Trong một buổi, gia đình có thể trực tiếp gặp đại diện 15 trường từ New South Wales, Victoria và Queensland để tìm hiểu chương trình học, môi trường, yêu cầu tuyển sinh và đặt câu hỏi về trường phù hợp với con.

Danh sách tham gia gồm các trường tư thục lâu đời như Knox Grammar School, Melbourne Grammar School, Wesley College; bên cạnh các trường nữ sinh như Loreto Normanhurst, Ravenswood, St Aidan’s Anglican Girls’ School, Stuartholme School; các trường đồng giáo dục (cho cả nam và nữ) như Elite College of English, Kingswood College, Nambour Christian College, Oakleigh Grammar, Redlands, The Cathedral Boarding School – Townsville, The Hamilton and Alexandra College; cũng như lựa chọn trường công lập NSW Government Schools.

Không chỉ nghe hội thảo, phụ huynh còn có cơ hội ngồi xuống và trao đổi 1:1 với đại diện các trường. Họ là những người đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh quốc tế, trong đó có không ít học sinh Việt Nam. Và biết đâu, họ cũng trở thành những người sẽ trực tiếp hỗ trợ các con trên hành trình ứng tuyển và nhập học phía trước.

Nếu gia đình đang nghiêm túc cân nhắc cho con học Tiểu học hoặc Trung học tại Úc, đây là thời điểm để bắt đầu chuẩn bị - đừng chờ đến khi cần nộp hồ sơ.

Ngày hội Du học Úc 2026 sẽ diễn ra tại TP.HCM ngày 12/9 và Hà Nội ngày 13/9. Đăng ký tham dự miễn phí ngay hôm nay để giữ chỗ và chủ động chuẩn bị những bước tiếp theo cho hành trình du học của con.