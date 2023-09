Câu chuyện nhức nhối đằng sau lớp ngụy trang của "Cô gái đeo mặt nạ": Khi phụ nữ bị từ chối tình yêu!

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Cô gái đeo mặt nạ" (Mask girl) kể câu chuyện về cuộc đời của Kim Mo Mi.

Chuỗi hành động quái gở của cô gái "không có được tình yêu"

Từ nhỏ Mo Mi đã yêu thích biểu diễn và khao khát trở thành siêu thần tượng.

Tuy nhiên, khi lớn lên, ngoại hình của cô dần bị mẹ và các bạn cùng lớp chỉ trích. Vì vậy, cô không còn cách nào khác là trở thành một nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Mo Mi đã đeo mặt nạ và hóa thân thành nữ hoàng phát sóng trực tiếp trên Internet để thỏa mãn mong muốn được chú ý.

Mo Mi vô cùng tự ti về ngoại hình của mình, nhưng khi làm việc ở công ty, cô phát hiện ra rằng trưởng nhóm không phân biệt xấu - đẹp. Điều này khiến cô vô thức yêu trưởng nhóm dù anh ta đã có gia đình.

Mo Mi vô cùng tự tin với chiếc mặt nạ

Một ngày nọ, sau khi Mo Mi rời công ty, cô phát hiện quên mang theo thẻ nên phải quay lại văn phòng lần nữa - nơi cô vô tình nhìn thấy trưởng nhóm ngoại tình với một nữ đồng nghiệp xinh đẹp.

Sau khi trở về nhà, Mo Mi cảm thấy vô cùng đau lòng, cô mở tủ lạnh, lấy bia ra uống say. Trong cơn say, cô đã vô thức khỏa thân nhảy múa trong phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện tài khoản của mình đã bị khóa do vi phạm, cô vô cùng hối hận và tức giận.

Tiếp đó, cô tung tin ngoại tình của trưởng nhóm để giải tỏa hận thù. Cuối cùng, nữ đồng nghiệp được chuyển sang đơn vị khác nhưng trưởng nhóm cũng bị liên lụy và buộc phải từ chức.

Sau đó, Mo Mi vô tình gặp trưởng nhóm đang uống rượu để giải sầu. Cô cảm thấy có lỗi và đưa nhóm trưởng về khách sạn nghỉ ngơi.

Đêm đó, Mo Mi trút bỏ quần áo và giả vờ tình một đêm với trưởng nhóm. Nhưng sau khi tỉnh lại, anh ta vội vàng rời đi, sau đó gửi tin nhắn xin lỗi Mo Mi, nói rằng anh ta quá say. Điều này khiến cô bị tổn thương sâu sắc.

Cuối cùng, Mo Mi từ bỏ việc phát sóng trực tiếp với người hâm mộ với lý do: "Tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ không được yêu".

Mo Mi khi đeo mặt nạ

Khi khao khát tình yêu quá mức sẽ nảy sinh ảo tưởng tình yêu

Sau khi đánh mất một mối quan hệ, bạn có nghĩ mình "không được yêu thương"? Trên thực tế, đó là một hiện tượng phổ biến. Chúng ta có xu hướng sẽ nghi ngờ giá trị của bản thân và ảnh hưởng đến lòng tự trọng của mình. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ dần lấy lại được lòng tự trọng khi tích lũy kinh nghiệm sống.

Nếu bạn đã trải qua vài mối quan hệ không được yêu thương và bạn tin chắc rằng mình "không thể có được tình yêu", thì "nhu cầu tình yêu" sẽ chuyển thành "khao khát tình yêu", dẫn đến tác động tiêu cực đến khả năng phán đoán và phản ứng của bạn.

Nếu bạn cho rằng mình "không thể có được tình yêu" thì đặc biệt dễ nảy sinh "ảo tưởng được yêu".

Cha mẹ bạn đánh giá bạn như thế nào khi lớn lên? Nó có mang đến cho bạn nhiều lời chỉ trích hay ủng hộ không?

Như nữ chính trong phim, nếu Mo Mi nhận được nhiều sự hỗ trợ, cô sẽ cảm thấy sự tồn tại của mình có giá trị và phát triển lòng tự trọng cao. Nhưng vì thường xuyên bị chỉ trích, nên Mo Mi cảm thấy tự ti và phát triển lòng tự trọng thấp.

Ngoài ra, những thành tựu và thất bại mà chúng ta đạt được trong học tập và sự nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng đến mức độ lòng tự trọng của chúng ta. Nói chung, thành tích càng tốt và cảm giác hoàn thành càng cao thì lòng tự trọng càng cao. Nếu gặp nhiều thất bại và đòn roi lớn thì có thể hình thành lòng tự trọng thấp hơn.

Trong trạng thái tự ti, để xoa dịu nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu, chúng ta sẽ vô thức theo đuổi và thử thách tình yêu của người khác, thậm chí có thể dùng một số ảo tưởng cường điệu hoặc phi thực tế để đánh lừa bản thân. Giống như cô Mo Mi, cô đeo mặt nạ để thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Hay khi ở cùng trưởng nhóm, cô nàng còn cố tình cởi đồ và giả vờ tình một đêm để tạo ảo giác, rằng cô ấy được yêu.

Và Mo Mi khi tháo bỏ mặt nạ

Đôi khi, dù cuối cùng chúng ta cũng có được tình yêu đích thực thì "khao khát được yêu" giống như một sự ám ảnh, chỉ muốn có thêm tình yêu để lấp đầy thiếu hụt tình yêu trong lòng.

Sự tự ti là một thực tế thường ngày của cuộc sống: điều thực sự quan trọng không phải là quá khứ của bạn mà là tương lai bạn muốn theo đuổi

Làm sao chấm dứt "lòng tham tình yêu" và có được tình yêu đích thực?

Heo Ji-won là Tiến sĩ về khoa học nhận thức não bộ của Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Trong cuốn sách "Không cần hoàn hảo, chỉ cần là người tốt", ông phân tích trạng thái não bộ khi gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày và đề xuất các phương pháp cải tiến hiệu quả Khi chúng ta mắc chứng tự ti kinh niên, ông gợi ý trong cuốn sách:

1. Đừng cố tình kiểm tra người khác

Tiến sĩ Ji-won đề cập rằng bộ não của chúng ta được lập trình một cách tự nhiên để phát hiện những ánh nhìn xung quanh và quan tâm đến bản thân trong mắt người khác. Tuy nhiên, điều này cũng đúng ở trạng thái ngược lại.

Vì vậy, khi phát triển mối quan hệ thân mật, tất nhiên chúng ta phải giữ thái độ khách quan và quan sát xem đối phương có đối xử chân thành với mình hay không. Nếu quá háo hức trong tình yêu mà dùng những lời nói, việc làm cường điệu để thử lòng chân thành của đối phương, bạn có thể khiến đối phương cảm thấy chán ghét. Điều này không có lợi cho sự phát triển của mối quan hệ.

2. Đừng cố tìm kiếm ý nghĩa

Tiến sĩ Heo đề cập rằng bộ não rất nhạy cảm với thông tin tiêu cực, đặc biệt là những người đang kiệt sức về tinh thần và đặc biệt có xu hướng hiểu những cuộc trò chuyện trung lập thành tiêu cực. Vì vậy, khi chúng ta tiếp tục đoán ý định của người khác, chúng ta dễ rơi vào suy nghĩ tiêu cực liên tục.

Mo Mi dù dã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn không có được người yêu mình chân thành

Vì vậy, khi phát triển mối quan hệ thân mật, chúng ta có thể quan sát và xác nhận ý định của người khác một cách thích hợp. Nếu bạn cố gắng tìm ra động cơ đằng sau hành vi của người đó trong từng chi tiết nhỏ, bạn sẽ tỉnh táo nhận thức giữa được và mất.

3. Trở thành người nuôi dưỡng chính bạn

Thay vì cố gắng hết sức để theo đuổi tình yêu của người khác, việc liên tục quan sát hành vi của đối phương, đoán suy nghĩ của đối phương và không ngừng hy sinh vì đối phương sẽ chỉ khiến bạn kiệt sức về thể chất và tinh thần. Tốt hơn hết bạn nên nhận thức được trạng thái của chính mình, điều chỉnh hành vi và cố gắng yêu thương chính mình.

Khi bạn theo đuổi tình yêu của người khác, xin đừng để nhu cầu được yêu dần biến thành tham vọng. Nó sẽ chiếu ra hình ảnh lâu đài hư ảo và dụ bạn từng bước rơi xuống vực thẳm khủng khiếp.

Ngược lại, hãy cố gắng trở thành thiên thần của chính mình, nuôi dưỡng sức mạnh nội tâm và xây dựng một lâu đài thực sự bằng chính đôi tay của mình.