Câu chuyện ly kỳ về Boy Jones, gã trai thầm thương trộm nhớ Nữ hoàng Victoria rồi cả gan ăn cắp nội y của bà khiến hoàng gia Anh bị chỉ trích

Khi một thành viên của hoàng gia Anh gặp vấn đề về sự an toàn, ngay lập tức thông tin ấy sẽ trở thành mối quan tâm của cả thế giới. Năm 1982, một người đàn ông ở độ tuổi 30 tên Michael Fagan đã 2 lần tìm cách đột nhập vào Cung điện Buckingham. Lần đầu tiên, hắn lang thang trong những căn phòng được Công nương Diana sử dụng và được cho là đã cố gắng ngồi trên ngai vàng một lát. Lần thứ hai, sau khi vượt qua hàng rào dây thép gai cao 4,2 mét, Fagan cuối cùng cũng đến được phòng ngủ của Nữ hoàng Elizabeth II. Vụ việc đó đã trở thành scandal tồi tệ nhất đối với công tác an ninh của hoàng gia Anh thời hiện đại.

Thế nhưng, tên Fagan không phải là người duy nhất từng đột nhập vào Cung điện Buckingham. Trước đó rất lâu, từ thế kỷ 19, có một kẻ còn luồn lách tài tình hơn cả tên Fagan. Hắn từng nhiều lần cả gan lẻn vào cung điện và buộc đội an ninh của hoàng gia Anh phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt chưa từng thấy để bảo vệ Nữ hoàng Victoria.

Một bức chân dung của Nữ hoàng Victoria do họa sĩ Winterhalter vẽ năm 1859.

Tên hắn là Edward Jones, hay còn được gọi với cái tên “Boy Jones”. Trong lần đầu tiên lẻn vào cung điện hoàng gia, hắn chỉ là một cậu nhóc 4 tuổi nhưng lại có hành động vô cùng kỳ quặc. Khi tên Boy Jones bị bắt, người ta phát hiện hắn ăn cắp đồ lót của Nữ hoàng Victoria và giấu ở trong quần. Thời điểm đó, có người nghi ngờ hắn là một kẻ điên nhưng lại có nguồn tin xác nhận rằng vào thời điểm thực hiện hành vi đó, hắn hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt về hành động của mình.

Tiến sĩ Jan Bondeson từ Đại học Cardiff đã cất công nghiên cứu tỉ mỉ câu chuyện về tên Boy Jones này. Ông đã xuất bản một cuốn sách về Nữ hoàng Victoria và "kẻ si tình" luôn tìm cách bám theo bà; cuốn sách được xuất bản vào năm 2010. Theo Bondeson, tên Boy Jones thực sự là một nhân vật rất kỳ lạ. Ông chia sẻ với BBC: "Hắn không bao giờ bày tỏ sự quan tâm đến phụ nữ, ngoại trừ Nữ hoàng Victoria".

Không có bất kỳ ghi chép nào giải thích lý do tại sao Boy Jones lại luôn tìm cách tiếp cận Nữ hoàng Victoria, nhưng hắn thường lẻn vào bên trong theo lối cửa ra vào và cửa sổ bị bỏ ngỏ tầng trệt của cung điện. Tên Boy Jones được mô tả là một kẻ khá xấu xí và ăn mặc nhếch nhác, lôi thôi. Người ta cho rằng hắn kiếm sống bằng nghề quét ống khói hoặc bãi bùn (người nhặt rác trên bãi bồi thủy triều ở sông Thames).

5 lần 7 lượt bị tóm vẫn không bỏ cuộc

Vấn đề an ninh xung quanh dinh thự hoàng gia được cho là kém hiệu quả trong những năm đầu dưới thời cai trị của Nữ hoàng Victoria. Những gã đàn ông say rượu hoặc người nghèo đôi khi bị phát hiện đang ngủ trong sân, hẳn bên trong phần đất của cung điện.

Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert.

Lần đầu tiên Boy Jones lẻn vào cung điện là năm 1838. Vào tháng 12 năm đó, tức là chỉ 5 tháng sau khi Nữ hoàng Victoria đăng quang, Boy Jones, bị phát hiện đang lục lọi các phòng ngủ của cung điện Buckingham. Hắn còn ăn trộm cả nội y của nữ hoàng. Hắn bị đưa ra tòa án và bị buộc tội ăn cắp một số đồ đạc cá nhân trong cung điện, bao gồm cả đồ lót. Tuy nhiên, tòa án chỉ coi đó là một trò nghịch ngợm và quyết định tha thứ cho hắn.

Trong một lần khác, hắn bị bắt gặp ăn cắp trong bếp. 2 lần sau đó, hắn bị cáo buộc tiếp cận ngai vàng. Và biệt danh Boy Jones là do các nhân viên của cung điện đặt cho hắn.

Lần đầu tiên được tha nhưng không chừa, tên Boy Jones vẫn tiếp tục lẻn vào cung điện và rồi bị bắt đi lao động khổ sai kể từ tháng 12 năm 1840, khi bị phát hiện trốn bên dưới một chiếc ghế sofa trong phòng bên cạnh phòng ngủ riêng của nữ hoàng. Nữ hoàng thậm chí còn ghi lại khoảnh khắc đáng sợ trong nhật ký cá nhân của bà, với sự hoài nghi về cách kẻ đột nhập đến gần phòng ngủ của mình.

Sau khi Boy Jones thi hành xong án phạt, hắn lại lẻn vào Cung điện Buckingham một lần nữa. Để tống khứ kẻ quấy nhiễu cung điện, các nhà chức trách cho hắn tham gia Hải quân Hoàng gia với mục đích để hắn rời xa cung điện. Nhưng Boy Jones không chịu. Cuối cùng, hắn bị trục xuất đến Brazil và tống một con tàu trong 6 năm.

Thời điểm đó, báo chí liên tục chỉ trích các biện pháp an ninh của Cung điện Hoàng gia Anh hoạt động quá lỏng lẻo. Nhiều người cũng đưa ra những suy đoán về việc làm thế nào tên thiếu niên xảo quyệt này lẻn được vào cung điện hết lần này đến lần khác, bất chấp canh gác nghiêm ngặt như vậy.

Trong nỗ lực trở về Anh, Boy Jones bị bắt cóc và buộc phải làm thủy thủ trong Hải quân Hoàng gia. Hai lần hắn ta cố trốn thoát nhưng không thành công, Boy Jones phải chấp nhận phục tùng.

Tuy nhiên, cuối cùng hắn đã được thả ra vào năm 1848 vì Nữ hoàng Victoria lo ngại dư luận sẽ lấy cớ chỉ trích một khi có điều gì đó tiêu cực xảy ra với hắn. Không vì thế mà ăn năn hối cải, tên Boy Jones tiếp tục bị bắt một lần nữa vì tội trộm cắp và cuối cùng bị trục xuất đến Freemantle ở Australia. Boy Jones tìm đường quay trở lại Anh vào năm 1857 và lại bị bắt vì tội trộm cắp.

Bia mộ của tên Boy Jones.

Ngày 26/12/1893, một người qua đường đã phát hiện thi thể của một người có tên là Thomas Jones bên dưới cầu sông Mitchell. Người đàn ông này tử vong vì rơi từ cây cầu xuống trong tình trạng say xỉn. Nguồn tin cho rằng đây chính là Boy Jone, hắn đã đổi tên để được sống yên ổn những năm tháng cuối đời.



Toàn bộ câu chuyện về gã đàn ông kỳ lạ chuyên đeo bám Nữ hoàng Anh này đã truyền cảm hứng cho tác giả kịch bản bộ phim sản xuất năm 1950. Bộ phim có nhan đề The Mudlark, trong đó Boy Jones do Andrew Ray đóng, và Nữ hoàng Victoria do Irene Dunne thủ vai.



(Nguồn: Vintagenews)