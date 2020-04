Câu chuyện đằng sau bộ ảnh cưới có đến 48 nghìn like của cặp đôi Đen - Đang: Vẻ đẹp đậm chất miền Tây cùng chuyện tình gắn liền với giàn hoa giấy trước nhà!

Bình thường, những bộ ảnh cưới thường nhận về nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, chú ý đến mức có đến hơn 48 nghìn like và 42 nghìn share thì cũng thật sự khủng rồi. Đấy còn chưa kể đến việc người đăng ảnh hay cặp đôi được chụp hoàn toàn không phải người nổi tiếng gì cả. Vậy, điều gì đã làm nên chỉ số lan tỏa cực khủng như vậy nhỉ?



Những góc hình đậm chất miền Tây

Người thực hiện bộ ảnh cưới đó là Vương Đình Khang, 32 tuổi, đang là nhiếp ảnh gia tự do ở Long Xuyên, An Giang. Bộ ảnh cưới miền Tây đang được chú ý Khang chụp từ trước khi dịch bùng phát và mới "khoe" ngày hôm qua.

Khang chia sẻ: "Bình thường, mình vẫn post các bộ phóng sự cưới khách cho phép lên mạng để khách hàng tham khảo. Bộ này vừa đăng lên là like và share tăng nhanh quá, đến nỗi cô dâu chú rể còn hỏi là anh có hack like không, người kết bạn em nhiều quá. Mình từ xưa giờ đều không bao giờ hack like nên những gì bộ ảnh này có được đều là do sức hút của nó thôi mà".

Ở bộ ảnh cưới này, cô dâu tên Đang và chú rể có tên ở nhà là Đen. Vì thấy tên quá vần nên họ quyết dùng tên này để in lên cổng chào đám cưới luôn. Cô dâu chú rể theo dõi Khang khá lâu, thích thú trước phong cách ảnh phóng sự cưới do anh chụp nên đã đặt lịch.

"Hai bên cũng hợp gout nên mọi chuyện suôn sẻ lắm. Trước khi chụp, mình hay trò chuyện với khách để biết hơn đến câu chuyện của họ. Mỗi cặp đôi sẽ có một chuyện tình khác nhau mà. Khi mình hiểu họ hơn thì ảnh sẽ đáp ứng được nhu cầu của họ hơn. Có người thích lãng mạn, người thích hoành tráng. Hai bạn này lại thích mộc mạc, giản dị. Mình chọn cách chụp sao cho khách thích là được", Khang nói thêm.

Bộ ảnh cưới có lượt like "khủng".

Với hơn 48 nghìn lượt like chỉ sau hai ngày đăng tải, bộ ảnh có sức lan tỏa đến chính Khang cũng phải bất ngờ.

Khang tâm sự: "Có lẽ sự dễ thương, bình dị của cặp đôi này khiến người ta thích thú. Ở miền Tây, rất ít nơi có nhà hàng lớn, thường là đãi khách tại nhà, trong làng quê, khách cũng không nhiều lắm nên chuyện chụp bộ phóng sự bài bản rất khó. Bù lại, người miền Tây thân thiện lắm. Mình tập trung hết vào cảm xúc, để các phần decor, váy áo sang trọng hay sảnh tiệc lộng lẫy là thứ yếu thôi. Khách hàng mình đều xem bình đẳng, chỉ cần có tình yêu thôi, không cần cơ sở vật chất nhiều lắm đâu".

Hình ảnh hai vợ chồng trong đám cưới.

Trong chuyến về Đồng Tháp chụp ảnh lần này, Khang có kỷ niệm đáng nhớ là bị lạc đường. Vì làng quê miền Tây không có địa chỉ cụ thể, xem bản đồ cũng chẳng ra đường nên anh bị lạc.

"Mình dò bản đồ thì thấy đám này ở An Giang, cô dâu thì nói ở Đồng Tháp. Lên tới nơi mới biết nhà khách ở cái cù lao nhỏ xíu giữa sông, ngay biên giới hai tỉnh. Dân ở xa lạc đường luôn là cái chắc. Đám cưới miền Tây nhiều phen 'dở khóc dở cười' vậy đó. Có đám ngay mùa lũ, đang cưới nước lũ tràn vào nhà, nước đến đầu gối. Cô dâu leo lên ghế đứng luôn đó", Khang kể tiếp.

Những tấm hình đẹp.

Đúng là đôi khi, người ta có thể đọc luôn câu chuyện ngay từ những tấm hình sinh động và tràn đầy cảm xúc. Bộ ảnh của Vương Đình Khang cũng là một ví dụ điển hình như thế.

Dàn hoa giấy là chứng nhân tình yêu

Cô dâu trong đám cưới là Linh Đang, 27 tuổi. Chú rể là Thanh Hồng (biệt danh là Đen). Cặp đôi vợ chồng mới cưới cũng rất bất ngờ khi thấy bộ ảnh được chú ý nhiều đến thế.

"Chồng mình thích lắm luôn, cầm điện thoại xem suốt luôn đó", Đang vui vẻ chia sẻ.

Cô dâu chụp hình với bố mẹ đẻ.

Đang và Đen là hàng xóm, cách nhà nhau chưa đến 300m. Ngay từ nhỏ, họ đã biết nhau. Tuy nhiên, chỉ khi cả hai lớn lên mới nảy sinh tình cảm.

"Nhà chồng mình nằm phía sau Đình, đi sâu vào là trường mẫu giáo, cấp 1, cấp 2. Suốt 10 năm trời mình đi học mỗi ngày đều ngang qua nhà chồng nhưng không hề nói chuyện với nhau. Trước nhà anh có dàn hoa dâm bụt.

Mình đi học ngang về hay lén hái hoa ở đó. Lớn lên cả hai có kết bạn facebook nhưng cũng đâu có nói chuyện. Mãi đến ngày 1/1/2019, mình có đăng bộ ảnh, anh vào bình luận rồi mới nói chuyện với nhau. Mình thấy anh cũng ổn, giỏi giang có duyên nên yêu thôi", Đang tâm sự.

Hồi đó, Đang vẫn làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Học xong lớp 12, cô lên thành phố học và ở lại. Khi mới yêu Đen, hàng tuần cô về quê chơi hoặc anh lên thành phố để thăm. Nhưng đến tháng 5 năm ngoái, Đen cũng lên thành phố luôn để hai đứa gần nhau hơn.

Đang rất thích giàn hoa giấy. Đi chơi, cô hay chụp hình hay đăng ảnh những chỗ có giàn hoa giấy. Bởi thế, Đen đã trồng một cây ở nhà và bảo: "Khi nào hoa nở xum xuê là ngày đó mình cưới nhau". Và rồi, đúng ngày cả hai lên xe hoa, hoa giấy đã nở rực rỡ.

Bụi hoa giấy trước nhà chú rể.

Ban đầu khi quen Đen, chỉ có bố mẹ anh biết chứ bố mẹ Đang không biết gì. Rồi đến lúc biết chuyện, mẹ Đang lo lắng.

"Mẹ mình sợ gần nhà có chuyện gì lại phiền nữa. Rồi hôm đám cưới mẹ lớn tuổi nên hay quên. Trước ngày rước dâu mình gửi vàng cho mẹ cất, mẹ để đâu không nhớ lục tung lên. Sau cúng vái ông Địa thì tìm thấy trong tủ quần áo", Đang kể tiếp.

Câu chuyện để dẫn đến đám cưới của cả hai cũng khá thú vị. Khi còn yêu, vì muốn giấu nên Đang đăng ảnh đi chơi là che mặt hết, mọi người rất tò mò về người yêu của cô. Đang lại còn ham chơi, chưa muốn cưới nhưng vì mẹ biết chuyện nên lên xe hoa thôi.

Đang tâm sự: "Hôm biết việc mình yêu anh ấy, mẹ gọi điện ngay để tra hỏi: 'Có chuyện đó không?', 'Con có thương nó thiệt không'. Mình bảo rằng: 'Nếu vậy thì nhà trai người ta muốn lên nhà mình luôn á. Ba mẹ tính sao?'. Ba mình bảo: 'Nếu hai đứa thương, thì tới'. Vậy là nhà trai tới, tính cưới luôn. Cưới hôm trước, hôm sau bùng dịch đến bây giờ".



Đúng là câu chuyện tình yêu thú vị và một bộ ảnh cưới rất tuyệt. Đây có lẽ là kỷ niệm đẹp mà sau này, Đen và Đang cũng khó quên trong suốt cuộc đời.