Câu chuyện đằng sau bài đăng 31k like với chàng Tây "cực phẩm": Từ chối lời tỏ tình của cô gái Việt còn thẳng tay block nhưng điều thú vị xảy ra 1 tuần sau đó

Trong tình yêu, một khi trái tim rung động là phải nhanh chân tiếp cận, mạnh dạn làm quen. Biết đâu, cuối cùng chúng ta vẫn có thể thành công có được trái tim người ấy.



Những câu chuyện về các cô gái "cưa đổ" bạn vẫn thường nhận về nhiều lời khen ngợi. Đơn giản bởi con gái thường vẫn rụt rè, chẳng dám chủ động trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, thời đại bây giờ khác xa rồi nhé.

Cô bạn Tăng Cát Lâm đã kể về câu chuyện "cưa đổ trai Tây" của mình. Sau khi đăng lên mạng, chuyện tình yêu ấy đã nhận về được hơn 31 nghìn lượt yêu thích của cộng đồng mạng.

Câu chuyện thu hút nhiều sự chú ý.

Hai lần tỏ tình thất bại, bị block thẳng tay

Tăng Cát Lâm 22 tuổi, hiện đang sinh sống tại Nordhausen (Đức). Bạn trai cô là Finn Julian Bossen, bằng tuổi và sống ở Flensburg. Cả hai bên nhau được 1 năm nay.

"Mình gặp anh ấy ở một hội thảo ở trường Finn học. Mình thấy thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên nên chủ động xin số làm quen. Finn hiền lắm, hơi lạnh lùng một chút nhưng nói chuyện lại thân thiện vô cùng. Mình nhắn tin cho anh hằng ngày, áp dụng mấy 'chiêu' như: giả bộ rủ đi cà phê, đem đồ mình nấu mang qua cho anh ấy ăn, nhờ chỉ bài… Nói chuyện qua lại nhiều hơn thì anh cũng coi mình như một người bạn thân thiết luôn đó", Cát Lâm chia sẻ.

Nói chuyện với nhau được 1 tháng, Cát Lâm mạnh dạn nói lời tỏ tình qua tin nhắn. Tuy nhiên, Finn ngay lập tức từ chối bằng lời nói khá nhẹ nhàng: "Mình không có tình cảm với bạn. Mình nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn thôi".

Cát Lâm kể tiếp: "Sau lần thứ nhất mình vẫn không từ bỏ ý định và quyết tâm tỏ tình lần 2 vào khoảng 2 tuần sau. Khi đó, mình đến hẳn nhà anh ấy để tỏ tình, ai dè anh từ chối luôn. Như chưa đủ để 'cảnh cáo', anh còn block luôn tài khoản mạng xã hội của mình. Khi ấy mình bắt đầu nghĩ Finn 'chảnh' quá, tức nên chẳng thèm tìm cách liên lạc nữa".

Tuy nhiên, điều Cát Lâm không thể ngờ rằng sự im lặng của cô suốt 1 tuần đã khiến cho Finn thay đổi. Anh dần dần nhận ra hình như mình cũng có chút rung động trước Cát Lâm.

"1 tuần sau ngày tỏ tình thất bại và bị block, chẳng nói với nhau câu nào thì anh nhắn tin để hẹn mình đi ăn. Anh còn bảo nhớ và muốn gặp nữa. Công cuộc tìm hiểu kéo dài 2 tuần và sau đó, cả hai đứa chính thức ở bên nhau.

Khi tỏ tình, mình có nói là: 'Bạn sẽ không tìm được ai yêu bạn như mình đâu'. Anh đáp lại luôn: 'There's plenty of fish in the sea' (Sẽ còn nhiều người khác nữa mà). Bây giờ mình suốt ngày đem ra trêu anh ấy thôi", Cát Lâm tâm sự.

Cặp đôi Cát Lâm và Finn.

Finn sở hữu nhan sắc nổi bật.

Đúng là đôi khi, những sự tấn công dồn dập cũng không bằng khoảng lặng để người ta nghĩ lại. Có lẽ, Finn quá quen với sự quan tâm từ Lâm nên khi vắng nó đi, anh mới có cơ hội nhìn lại, nhận ra tình cảm thật sự của mình.

Ngày ra mắt "đáng nhớ" của chàng Tây!

Cát Lâm đã trải qua vài mối tình trước đó, Finn thì chưa. Cô gái Việt Nam này là mối tình đầu của anh. Họ đã cùng nhau vượt qua nhiều chuyện vui buồn bên nhau.

Lâm tâm sự: "Hai đứa mình giận nhau thường xuyên luôn vì tính mình trẻ con lắm, hay giận vô cớ. Nhiều khi khó chịu trong người cứ cáu bẳn. Finn người lớn hơn, lúc có chuyện thì sẽ lắng nghe, xin lỗi rồi cũng biết nói ngọt ngào lắm, mọi chuyện cứ dần dần ổn lại thôi".

Cả hai cùng nhau đi du lịch nhiều nơi.

Một năm bên nhau, tình yêu của Lâm và Finn càng ngày càng trở nên thắm thiết. Tuy vậy, cũng có những lúc cô khiến anh chàng Tây phải suy nghĩ vì những câu nói của mình.

"Đợt Noel mình hơi có chút vấn đề nên cũng khó ở, tự nhiên cảm thấy không còn yêu Finn nữa. Mình nói với anh rằng hết cảm giác yêu rồi. Finn cứ im lặng chẳng nói gì cả. Một buổi tối, mình vừa qua nhà thì thấy anh ấy trang trí phòng bằng nến và hoa, rồi tặng mình cái lịch mùa vọng anh tự làm cả buổi.

Trong mỗi ô là hình của hai đứa và bánh kẹo, kèm theo lời nhắn của bạn nữa. Lịch truyền thống của Đức thì từ ngày 1-24/12, mỗi ngày sẽ có món quà nhỏ trong một ô. Mình xúc động lắm, từ đó cũng bỏ luôn cái tật nghĩ linh tinh rồi nói linh tinh nữa", Cát Lâm kể.

Yêu nhau được 1 năm, cả Lâm và Finn đều đến nhà đối phương để ra mắt. Ở Đức, Lâm có bác ruột và họ hàng, ai cũng mong ngóng để xem người yêu bản địa của cháu sẽ như thế nào.

"Khi về ra mắt ở nhà mình, anh ấy bị mình ép ăn trứng vịt lộn, trứng bách thảo, dồi trường rồi sợ luôn đến giờ. Chắc đó là kỷ niệm nhớ đời mất. Gia đình mình ai cũng mến anh ấy vì hiền lành, lễ phép quá. Dù không nói chuyện qua lại với mọi người được nhiều nhưng anh ấy vẫn thường xuyên hỏi han sức khỏe ba mẹ mình ở Việt Nam nên ba mẹ cũng thích bạn lắm", Lâm chia sẻ thêm.

Hình ảnh Finn đến ra mắt ở gia đình Lâm.

Trước khi về nhà Finn, cô cứ lo ngại rằng gia đình anh sẽ không thích mình nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt.

Lâm tiếp tục: "Lúc đó, mình lo ngại chuyện bất đồng ngôn ngữ vì tiếng Đức của mình chưa thật sự tốt lắm. Mình chuẩn bị sẵn rượu vang và ít bánh trái Việt Nam để làm quà. Ba mẹ anh ấy đều rất thích. Ba anh còn bảo rằng ông từng học một khóa nấu ăn món châu Á. Mình cứ lo ngại chuyện văn hóa xa lạ họ sẽ không thích, khó tiếp nhận nhưng không phải, họ rất thích văn hóa phương Đông".

Cô cũng thoải mái khi về nhà người yêu.

Bạn bè Cát Lâm sau khi thấy hình ảnh cô và Finn thì đều xuýt xoa vì anh thật sự đẹp trai. Nhiều người còn tỏ thái độ lo lắng cho Lâm vì yêu trai đẹp rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên, cô vẫn vững vàng với sự lựa chọn của chính mình.

"Kiểu khó khăn khi yêu rồi sợ nọ sợ kia chắc đúng với người mình yêu không toàn tâm toàn ý. Còn nếu anh ấy thật lòng yêu thương mình thì dù vẻ bề ngoài thế nào, xấu đẹp ra sao mình cũng sẽ không bị khổ sở hoặc lo được lo mất".

Cát Lâm và Finn dự định sau khi học xong xuôi sẽ về chung một nhà. Hi vọng rằng, cặp đôi này sẽ có một cái kết thật đẹp cho câu chuyện tình yêu của mình nhé.