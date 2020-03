Bị nhà gái phản đối vì bỏ tất cả các lễ nghi, chàng trai tạo "cú twist" bất ngờ với đám cưới sang-xịn-mịn vỏn vẹn 50 khách tại biệt thự Pháp cổ

Đúng là định mệnh khéo sắp đặt trong chuyện tình ái. Những người có chung chí hướng lại có thể gặp được nhau, viết nên câu chuyện tình khiến người ta phải ngưỡng mộ.



Tuấn Việt đã kể câu chuyện tình yêu đặc biệt của hai vợ chồng. Họ vô tình gặp gỡ ở trời Tây và rồi cùng nhau bước vào lễ đường với đám cưới đáng nhớ.

Cặp đôi "đũa lệch", vợ gì cũng "hơn" chồng

Tuấn Việt 31 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Nga. Vợ Việt tên Quỳnh, hơn chồng 2 tuổi và cũng cao hơn anh 12cm. Cô từng có thời gian học ngành quản trị kinh doanh thời trang tại Pháp. Hai vợ chồng hiện đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam.

Việt quen Quỳnh trong lần đi du lịch vòng quanh châu Âu cách đây hơn 2 năm.

Anh kể: "Khi đó mình thường xuyên lên mạng tìm bài đăng về những địa điểm xung quanh trong quá trình đi phượt. Khi ở Pháp, mình tìm được bài viết của cô ấy về đài phun nước thành phố Lyon và tiệm sách Shakespeare Company ở Paris. Thích lối viết sâu sắc của cô ấy, mình gửi lời mời kết bạn và hỏi trên các bài post về kinh nghiệm du hành tại những địa điểm ấy. Sau khi về Việt Nam, chúng mình nói chuyện mới biết là cả hai đã từng có mặt ở Venice trong một ngày nhưng người đi trái, kẻ đi phải".

Đó chính là bước đầu tiên cho quá trình quen biết của cặp đôi ưa xê dịch. Khi về Việt Nam, Tuấn Việt mắc chứng trầm cảm nặng và thường hay đi lang thang vào buổi đêm, ngắm mặt trời mọc ở hồ Tây. Quỳnh nhìn thấy những tấm ảnh anh đăng về bình minh và rủ cùng đi trải nghiệm cảm giác ấy.

"Lúc đó, cô ấy vẫn đang ở Sài Gòn. Sau 2 lần gặp nhau, Quỳnh quyết định bỏ công việc trong đó để quay lại Hà Nội và chính thức bước vào mối quan hệ với mình", Việt tâm sự.

Việt thích những cô gái tài giỏi, thông minh nhưng không muốn tranh đấu vì không tin vào chuyện giành giật tình cảm, cái gì của anh thì nó đương nhiên sẽ tới. Ban đầu, Quỳnh nghĩ rằng Việt nếu không đồng tính thì cũng là Bisexual. Tuy nhiên, cô không từ bỏ ý định "tán gục" Việt.

Việt kể: "Trong thời gian bọn mình làm bạn, cô ấy cũng rung động với người khác. Mình thấy không ổn nhưng tôn trọng sự lựa chọn và cảm thấy bản thân không giỏi bằng đối phương nên chủ động rút lui. Lúc này, mình hẹn gặp để kết thúc mối quan hệ, đòi lại áo sơ mi và áo khoác mùa Đông cho mượn (cô ấy bỏ Sài Gòn ra Hà Nội không có đồ đông) thì cả hai lại bắt đầu chính thức".

Đúng là đôi khi, bước ngoặt của sự việc đến theo cách người ta không tưởng được là vậy.

Vợ chồng Quỳnh - Việt.

Việt không cao lắm, anh chỉ cao có 1m62 trong khi Quỳnh lại cao đến 1m74. Tuy nhiên, do sống lâu năm ở môi trường nước ngoài nên gặp phụ nữ cao không phải là điều lạ lẫm với Việt.

"Buổi đầu tiên, ấn tượng của mình dành cho Quỳnh là sự năng động, quyết đoán và có những nhận định về bản thân không bị ràng buộc bởi suy nghĩ của bất kỳ ai khác. Sau này, dĩ nhiên vấn đề chiều cao của cả hai được nhắc đến nhiều khi mình đi cùng vợ tới các cuộc gặp khác nhưng cũng chẳng phải là vấn đề lớn gì", Tuấn Việt kể thêm.

Thấp hơn vợ, cặp đôi đã tạo nên những kỷ niệm và hình ảnh khá thú vị. Ngày cưới, Quỳnh đi giày bệt, Việt lại đi giày đế cao 3cm. Khi đi gặp đối tác, anh thường bị nhầm là nhân viên của vợ. Thậm chí khi vợ đến công ty đón đi ăn trưa, anh toàn bị nhầm là đại gia có chân dài.

"Sếp mình cũng thích sản phẩm vợ làm ra nên sếp và mấy chị em công ty mua đồ thời trang của vợ. Về nhà họ nhận ra là người có chiều cao thấp hơn thì mặc không đẹp bằng, mình 'ăn hành' cả tháng đó.

Bình thường hai đứa chọn thang cuốn để đứng, mình đứng trên để vợ có thể cảm nhận được sự hiếm hoi được chồng hôn trán. Đôi khi mình đứng trên hai bậc thang đấy.

Hai vợ chồng mình đi cùng cỡ giày (39,5) nên chia sẻ được bộ sưu tập giày với nhau. Quần áo của mình cũng màu mè, khi chia sẻ đồ, quần lửng của mình thành quần đùi của cô ấy và ngược lại, cô ấy có quần lửng mình mà mặc thì thành váy luôn", Tuấn Việt hài hước kể lại.

Hôn lễ tiền tỷ sang - xịn - mịn chỉ có 50 khách mời

Yêu nhau xong, Tuấn Việt mới biết nhà mình và nhà Quỳnh chỉ cách nhau cái hồ Tây. Anh ở gần Phủ Tây Hồ, nhà vợ ở Phó Đức Chính gần hồ Trúc Bạch. Yêu được 6 tháng, Quỳnh đề nghị kết hôn. Hôn lễ của họ chỉ có 50 khách mời, nghe qua thì đơn giản nhưng nó lại rất "xịn mịn" đúng như mong muốn của hai vợ chồng.

Hình ảnh trong đám cưới.

Việt chọn một biệt thự Pháp cổ trong ngõ Ngọc Thụy ngay bên bờ sông Hồng làm địa điểm. Hoa tươi, vật trang trí và vật dụng nhỏ cho hôn lễ được cung cấp bởi hai cửa tiệm có tiếng tại Hà Nội. Nhẫn cưới, Việt đặt riêng, bên trong khắc mặt chữ Quenya theo ngôn ngữ loài Elf sử dụng trong phim và truyện The Lord of the Rings.

"Thể theo bài thơ trong truyện, mình tự viết một bài 4 câu và dịch ra ngôn ngữ này, đặt khắc lên nhẫn theo đúng kích cỡ, trọng lượng, độ nặng, độ dày của vật phẩm sử dụng trong quay phim của Weta Workshop. Backdrop của đám cưới là ánh chiều tà mặt trời lặn trên thành phố Hà Nội với sông Hồng là cận cảnh. Để tối giản nhất có thể và đạt hiệu quả tối cao về hiệu ứng, bọn mình liên tục đến địa điểm và cân thời gian để chương trình được tổ chức đúng thời điểm", Tuấn Việt chia sẻ.

Cặp nhẫn cưới lấy cảm hứng từ phim The Lord of the Rings.

Trang phục cưới của hai vợ chồng cũng được thực hiện cầu kỳ và tỉ mỉ. Quỳnh diện 3 bộ váy, trong đó có 2 bộ do cô thiết kế và tự đặt may riêng. Bộ còn lại là sản phẩm do một thương hiệu váy cưới trong nước thiết kế riêng cho Quỳnh. Suit cưới của Tuấn Việt do anh cùng nhà thiết kế sang tận Florence (Ý) để chọn vải may trong thời gian diễn ra tuần lễ thời trang nam.

Chú rể bảnh bao trong đám cưới.

Thiệp cưới do hai vợ chồng Việt tự thiết kế và đặt in riêng theo phong cách bộ passport cùng vé máy bay. Từng thiệp mời được vợ chồng viết với những lời mời riêng biệt gửi đến khách thân thiết. Hai vợ chồng còn sử dụng chữ Bi & Vịt để khắc lên ấn sáp, tự nung sáp và đóng ấn lên từng cái phong bì nữa.

Thiệp mời làm riêng rất đặc biệt.

Từng chút từng chút một, họ đã có sự chuẩn bị cực tỉ mỉ và chu đáo cho đám cưới của riêng mình.

Việt tâm sự: "Đám cưới bị phản đối nhiều từ các bậc phụ huynh vì nhiều lý do. Thứ nhất, từ lúc quyết định đến khi cưới chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng. Thứ hai, phía nhà gái phản đối vì nhà trai không tổ chức dạm ngõ, đưa lễ hoặc các phong tục tập quán khác. Với tư tưởng của cả hai đứa rằng đám cưới nên chỉ có một lần duy nhất, để cảm xúc và trải nghiệm được tuyệt vời nhất, cô đọng nhất, bọn mình quyết tâm bám đuổi nguyện vọng và thuyết phục gia đình bằng được".

Cuối cùng, lễ cưới sang trọng và giới hạn lượng khách mời đã diễn ra. Ai cũng cảm thấy hài lòng, thích thú về hôn lễ vừa tỉ mỉ, sang trọng lại đầy cảm xúc như thế.

Hình ảnh cảm động trong hôn lễ.

Sau khi kết hôn, Việt và Quỳnh đã có những thay đổi nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ vẫn giữ những nguyên tắc riêng của mình.

"Ngay từ đầu bọn mình đã giao hẹn không đi theo lối mòn hay sự kỳ vọng của phụ huynh hoặc xã hội vào việc có con. Thứ nhất do công việc của cả hai đòi hỏi sự bất định trong sinh hoạt gia đình. Thứ hai cả hai đều không có nguyện vọng có con, ít nhất là bây giờ. Tuy vậy, cuộc sống cũng thay đổi lắm.

Ngày trước mình không nuôi chó do bị mất một bạn Cún cưng, vợ cũng thế. Khi về chung một nhà cả hai đã nhận nuôi hai bé Poodle rất xinh. Cả hai vợ chồng không bao giờ nấu ăn, khi cưới nhau xong mình phải biểu diễn trình độ đầu bếp chuyên nghiệp ngày đi làm thêm hồi trước nhưng do khả năng chỉ nằm ở nền ẩm thực Nhật và Mỹ, không nấu được món Việt nên vợ thèm đồ ăn lắm. Thứ nữa, hồi xưa mình uống nhiều rượu, lạm dụng thuốc chống trầm cảm, mất ngủ thường xuyên, giờ mình chỉ uống Coca, ăn bim bim và ngủ rất nhiều", Tuấn Việt tâm sự thêm.

Với hôn nhân, nguyên tắc của hai vợ chồng là tài chính và cuộc sống của cả hai phải luôn tách rời để đảm bảo riêng tư và thoải mái. Những cái cần góp chung thì sẽ gộp tài chính nhưng sẽ không bao giờ biết chính xác khả năng của cả hai là đến đâu. Hiện tại, họ đang không sống gần nhau, người Sài Gòn, người Hà Nội nhưng vẫn có cách để quan tâm, chia sẻ.

Việt kể: "Hai vợ chồng gọi điện facetime hàng tối. Ban ngày nhắn tin liên tục như tụi học trò mới yêu, khai báo đủ thứ trên đời.

Dĩ nhiên, hai đứa không ở gần sẽ có những khó khăn nhưng vì hoàn cảnh công việc và đam mê nên tạm thời phải thế đã. Mỗi lần vào Hội An công tác thì mình lại gửi vé cho vợ bay vào cùng rồi rong ruổi khắp nơi cùng nhau. Hai đứa hài lòng với hiện tại và đồng lòng phấn đấu tới mục đích xa xôi hơn nữa".

Đúng là câu chuyện tình yêu rất thú vị của cặp đôi đặc biệt. Thế mới biết, cái khó nhất là tìm được người cùng chung chí hướng với mình. Một khi đã tìm thấy thì bất cứ ý tưởng nào cũng có thể thành hiện thực.