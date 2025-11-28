Vụ hỏa hoạn tại Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc ngày 26/11 đã gây ra thương vong nghiêm trọng, thu hút sự chú ý toàn cầu. Vào ngày 27/11, một cô gái đã đăng bài trên mạng cảm ơn lính cứu hỏa vì đã giải cứu những cư dân đặc biệt là thú cưng của các gia đình sống trong Wang Fuk Court.

Đăng hình một lính cứu hỏa đã giải cứu 9 con mèo và 1 con chó tại tòa Hong Kin House, cô gái này viết: "Tất cả đều do người lính cứu hỏa này cứu được".

Lính cứu hỏa đã giải cứu nhiều thú cưng trong tòa nhà bốc cháy

Chủ nhân của lồng thú cưng này là anh Phòng, sống tại Wang Kin House. Trong nhà anh có lắp đặt camera giám sát để theo dõi tình hình thú cưng.

Anh kể lại, vào thời điểm hỏa hoạn, anh không ở nhà. Khi nghe tin dữ, anh đã ngay lập tức mở camera ra và nhìn thấy lính cứu hỏa phá cửa vào nhà mình. Người đàn ông nhanh trí sử dụng camera có chức năng đàm thoại để nói chuyện với lính cứu hỏa.

Anh đã hướng dẫn họ đến các góc khác nhau trong căn hộ để tìm kiếm mèo và chó. Cuối cùng, tất cả 10 con mèo và chó trong căn hộ đều được giải cứu an toàn.

9 con mèo và 1 con chó Phốc sóc của anh Phòng đều được giải cứu an toàn.

Sau khi bài đăng được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng đã bày tỏ lòng biết ơn, gọi người lính cứu hỏa là "anh hùng thực sự". Giữa không khí tang thương, câu chuyện nhỏ như một đốm sáng khiến mọi người thấy ấm lòng. Có người còn chỉ ra rằng số lượng mèo chó lớn như vậy không hề nhẹ, "ước tính 50kg, làm sao mà di chuyển được, thật là điên rồ, có phải là có thần lực không?".

Những bình luận của cư dân mạng đều hết lời khen ngợi đội ngũ cứu hộ:

"Cảm ơn lính cứu hỏa đã trân trọng mọi sinh mệnh, các anh là anh hùng".

"Cảm ơn vì Hong Kong có những người lính cứu hỏa dũng cảm phục vụ người dân, hầu hết các sự việc đều có sự giúp đỡ của lính cứu hỏa".

"Thật ấn tượng! Bình thường bắt mèo bỏ vào túi đã không dễ, lại còn phải mạo hiểm trong thảm họa để tìm và cứu được nhiều con như vậy, thực sự đáng ngưỡng mộ. Các con vật nhỏ cũng rất giỏi, đã chống chọi được cả đêm rồi".

"Thật khó tin, làm thế nào có thể vừa ôm lồng chạy khắp nơi, mà các con vật vẫn còn khỏe mạnh, dường như không bị thương gì nặng, làm thế nào có thể vừa cứu hộ vừa bảo vệ tốt đến vậy".