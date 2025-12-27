"Cậu cả bất hiếu" nhà Beckham hết chặn bố mẹ, lại công khai "đá xoáy" người nhà thế này?

Sau hơn nửa năm ồn ào, bất hòa giữa gia đình Beckham và vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz đã lên đến đỉnh điểm. Trong diễn biến mới nhất, Cruz Beckham tiết lộ chính vợ chồng anh cả đã thẳng tay chặn bố mẹ trên mạng xã hội Instagram.

Và sau khi "cạch mặt" bố mẹ, vợ chồng cậu cả nhà Beckham liền có những bài đăng khiến dân tình phải đoán già đoán non. Trên TikTok, Brooklyn đăng clip sử dụng câu hát: "Xin lỗi, tôi không nghe thấy bạn, tôi hơi bận" trong ca khúc của Telephone của Lady Gaga. Sau đó, Brooklyn tiếp tục đăng ảnh nắm tay vợ trong đêm Giáng sinh cùng lời nhắn nhủ: "Tất cả của tôi". Bên dưới các bài đăng, dân mạng không ngớt đặt câu hỏi về ý định của Brooklyn Beckham, cho rằng những thông điệp này nhắm đến gia đình bố mẹ ruột.

Những thông điệp của Brooklyn Beckham được cho là có ẩn ý. Ảnh: TikTok, Instagram

Động thái mới đây của các bên gây xôn xao âu cũng là bởi trước đó không lâu, vợ chồng Beckham liên tục thể hiện thiện chí muốn hàn gắn với Brooklyn Beckham - Nicola Peltz. Gần đây, Victoria Beckham đăng story cho biết mẹ cô đã treo chiếc tất có in tên cháu ngoại Brooklyn trên lò sưởi. Qua đó, Victoria bày tỏ mong muốn con cả sẽ trở về nhà trong vòng tay yêu thương của các thành viên gia đình nhân dịp Giáng sinh.

Chưa dừng lại ở đó, hồi tháng 10 năm nay, David và Victoria đã thả tim 1 video Brooklyn làm pancake. Thế nhưng đổi lại, Brooklyn Beckham không ngần ngại phủi sạch nỗ lực muốn hòa giải của bố mẹ và mới đây đã hủy follow cả đấng sinh thành trên trang cá nhân.

Ngoài ra, cách đây 1 tháng, vợ chồng David Beckham đã tới gặp gỡ trực tiếp bố mẹ Nicola Peltz với hy vọng có thể hàn gắn mối quan hệ với con dâu nhà tỷ phú. Thế nhưng, vợ chồng cựu danh thủ nổi tiếng đã bị nhà thông gia đối xử lạnh nhạt, thậm chí Victoria còn phải ra về trong nước mắt.

Vợ chồng Beckham muốn làm lành với con. Ảnh: Page Six

Còn Brooklyn - Nicola thì không mấy hứng thú. Ảnh: Page Six

Theo nguồn tin của The Sun, David - Victoria Beckham thực sự như bị xát muối vào tim, vô cùng đau lòng trước những gì đã xảy ra. Nguồn tin này cho biết thêm: “Chuyện này đến quá bất ngờ với họ, và lại xảy ra vào thời điểm trước Giáng sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau, điều này thật sự tàn khốc”. Trong khi đó, vợ chồng "cậu cả bất hiếu" lại không có hứng thú làm hòa với gia đình. Brooklyn đang thực sự tập trung vào việc sống một cuộc sống yên bình, không rắc rối bên vợ.

Vợ chồng Beckham càng thêm đau lòng, nhất là khi Giáng sinh tới. Ảnh: Page Six

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt hơn nửa năm qua. Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn gần như bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Ồn ào nhà Beckham vẫn chưa thể chấm dứt. Ảnh: People

Nguồn: Page Six