'Cậu bé vàng EDM' đưa nhạc Việt vươn ra thế giới

Sau 2 ngày ra mắt, sản phẩm Die Alone , bản Visualizer trên YouTube cán mốc 100.000 lượt xem. Ca khúc Die Alone đang thu về gần 100.000 lượt stream trên Spotify, góp mặt ở một loạt playlist (danh sách phát) lớn của dòng nhạc điện tử như Electro Mix.

Đến nay, lượng khán giả nghe Die Alone trên các nền tảng nhạc số chủ yếu đến từ châu Âu, đặc biệt là các quốc gia Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Còn trên nền tảng YouTube, lượng khán giả từ Việt Nam chiếm áp đảo.

Một chuyên gia âm nhạc đưa nhận định Die Alone là một trong những sản phẩm âm nhạc quy mô lớn nhất bậc nhất của dòng nhạc điện tử ( EDM ) Việt.

Bởi, sản phẩm là sự kết hợp giữa Hoaprox (người được mệnh danh là “cậu bé vàng” của EDM Việt Nam) và K-391 (huyền thoại EDM thế giới), Nick Strand (thành viên nhóm Seeb, chủ nhân của sản phẩm I Took A Pill In Ibiza, hút 1,8 tỷ lượt stream trên Spotify).

Ngoài ra, ê-kíp tham gia sản xuất ca khúc Die Alone còn có nhạc sĩ Erik Smaaland , người chấp bút viết lời cho nhiều sản phẩm của Alan Walker và một loạt nghệ sĩ đình đám khác trong giới EDM.

Chia sẻ với Tiền Phong , ê-kíp cho biết có hơn 10 producer, nhạc sĩ, kỹ sư âm thanh và ca sĩ tham sản xuất ca khúc Die Alone. Dự án bắt đầu từ cú bắt tay giữa Hoaprox và Nick Strand. Sau đó, K-391 nhận lời tham gia, giữ vai trò trau chuốt để ca khúc đạt tiêu chuẩn cao nhất. Sau gần một năm, bộ ba producer quyết định phát hành sản phẩm âm nhạc.

Sản phẩm lần này của Hoaprox có quy mô lớn hơn so với bản hit With You của nam producer , ra mắt vào năm 2020. Đây cũng là bước mở đầu, đưa Hoaprox tiếp cận những nghệ sĩ, ê-kíp hàng đầu của EDM nói riêng và làng nhạc thế giới nói chung.

Producer quốc tế K-391 kết hợp Hoaprox trong sản phẩm Die Alone.

Khi Die Alone ra mắt, producer hạnh phúc vì có cơ hội là một trong những nghệ sĩ Việt giúp sản phẩm âm nhạc vươn tầm quốc tế.



“Đây là cột mốc lịch sử cho sự nghiệp của tôi. Tôi nghĩ đó là phần thưởng cho cá nhân mình, sau 10 năm kiên trì theo đuổi EDM. Tôi đã đi qua từng bước, từ cột mốc được ký hợp đồng với các Label lớn ở mảng EDM, cho đến With You, được làm việc cùng Nick Strand, Mio, Erik Smaaland và lần này kết hợp với K-391”, producer sinh năm 1997 nói.

Die Alone là ca khúc Electronic, màu sắc đặc trưng của EDM Bắc Âu - nơi K-391 và Nick Strand đang sống và làm việc. Giai điệu Die Alone đi từ nhẹ nhàng, đến phấn khích khi tới phần drop. Ca khúc có nhiều nét tương đồng với những bản hit tỷ view, gắn với tên tuổi Alan Walker và K-391.

Die Alone kể về câu chuyện một cô gái đang trong cảm xúc lụy tình. Cô muốn dành tất cả thời gian, sức lực để được hạnh phúc bên nửa kia. Phần ca từ của ca xúc được viết gãy gọn, đúng đặc trưng của nhạc điện tử. Điểm đặc sắc, bùng nổ, đẩy cao trào của ca khúc nằm ở bản phối, mang đặc trưng của cả 3 producer.

“Die Alone là sự dung hòa trong cá tính của tôi, K-391 và Nick Strand, có nhiều điểm giống With You. Khi bắt tay làm nhạc cùng nhau, chúng tôi bỏ qua yếu tố phức tạp, nỗ lực để chứng minh trình độ hay điều gì đấy. Thứ mà chúng tôi hướng đến là cố gắng tạo ra bản nhạc dễ nghe, cảm xúc và chạm đến khán giả nhất. Hy vọng Die Alone mang đến cho khán giả cảm giác dễ chịu và gợi lại ký ức thời hoàng kim của K-391”, Hoaprox chia sẻ thêm về dự án.

Cú bắt tay giữa Hoaprox cùng K-391 và Nick Strand là sản phẩm “collab quốc tế” tiếp theo của nhạc Việt. Trước đó, những lần hợp tác giữa Sơn Tùng - Snoop Dogg hay Vũ - Lukas Graham mang lại niềm tự hào cho những người yêu nhạc Việt. Đây là những cú hích, cổ vũ các nghệ sĩ trên thị trường nhạc Việt tìm đường kết nối đồng nghiệp quốc tế, đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận nhiều khán giả.

Hoaprox, producer tên thật là Nguyễn Thái Hòa, chủ nhân bản hit Ngẫu hứng , hút hàng tỷ lượt stream trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Vô tình, With You, Saviour là những sản phẩm nổi bật khác của “cậu bé vàng EDM Việt Nam”.

K-391 (tên thật: Kenneth Osberg Nilsen) sinh năm 1994, anh là DJ, nhà sản xuất âm nhạc người Na Uy. Producer là chủ nhân của nhiều bản hit đình đám, đặc biệt ở thể loại nhạc điện tử.

Summertime của K-391 từng gây sốt toàn cầu gần 10 năm trước và gần đây nổi tiếng trở lại trên TikTok. Ngôi sao này cũng từng kết hợp với Alan Walker, Julie Bergan và Seungri, ra mắt MV Ignite (2018), đến nay hút gần 500 triệu lượt xem trên YouTube.

Lily là sản phẩm nổi bật tiếp theo của nhà sản xuất tài năng này với gần 400 triệu lượt nghe trên Spotify đồng thời sở hữu nhiều sản phẩm chạm mốc trăm triệu lượt nghe. Bên cạnh những sản phẩm đình đám, K-391 được biết đến là một trong những cộng sự ăn ý nhất của Alan Walker.