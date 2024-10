Cậu bé mãi không nói được, đến 4 tuổi thốt ra 1 câu khiến cha mẹ sợ hãi chuyển nhà: Hành trình nuôi dạy sau đó ai cũng khen ngợi

Mùa xuân năm 2004, cậu bé Tiêu Giai Thụy ra đời tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) trong sự vui mừng của cha mẹ.

Trong quá trình con lớn lên, họ đã hết lòng đồng hành, dành cho con 100% sự quan tâm, yêu thương. Khi Tiêu Giai Thụy lên 2 tuổi, mẹ của cậu bé - Trần Tiểu Lan, càng ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn. Bà nhớ lại con trai mình dường như chưa từng gọi "bố, mẹ" lấy một lần.

Khi đến bệnh viện khám, các bác sĩ an ủi họ rằng mỗi đứa trẻ phát triển ở một thời điểm khác nhau và nếu được cha mẹ giao tiếp thường xuyên hơn thì trẻ sẽ sớm biết nói. Sau đó, cuộc sống vẫn tiếp tục như thường lệ. Tuy nhiên, khi họ phát hiện ra rằng đến 3 tuổi, tình trạng của con vẫn không thay đổi, cả hai không khỏi hoang mang: Chẳng lẽ con mình lại bị câm?

Vì vậy, họ đã đưa đứa trẻ đến một số bệnh viện lớn trong thành phố, nhưng kết quả của mỗi cuộc kiểm tra đều giống nhau, sức khỏe của đứa trẻ vẫn tốt, hệ thống thính giác và các chỉ số khác đều bình thường. Lời giải thích của bác sĩ là tốt hơn hết hãy chờ xem. Một số trẻ nói muộn và vấn đề này không thể nóng vội được.

Những lời đầu tiên vào lúc nửa đêm khiến cha mẹ sợ hãi

Cứ như vậy, đã hơn nửa năm trôi qua, mọi chuyện đối với Tiêu Gia Thụy vẫn như cũ.

Trong giai đoạn này, họ cho con nghe những bài hát thiếu nhi, kể chuyện, nói nhiều hơn... nhằm kích thích hệ thống ngôn ngữ của con nhưng đều vô ích. Chớp mắt, sinh nhật lần thứ tư của Tiêu Giai Thụy đã trôi qua. Thấy những đứa trẻ khác đã học một năm trong lớp mẫu giáo nhưng con vẫn chưa thốt nên lời nào, vợ chồng Trần Tiểu Lan sốt ruột. Họ quyết định sáng sớm hôm sau sẽ đưa con đến một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để khám tổng thể và nhờ chuyên gia chẩn đoán chuyện gì đang xảy ra.

Đêm đó đã gần nửa khuya nhưng hai vợ chồng vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Họ vẫn đang thảo luận chi tiết về hành trình và kế hoạch ngày hôm sau. Lúc này, Tiêu Giai Thụy đột nhiên chạy ra khỏi phòng khóc lóc, giống như gặp ác mộng. Tiểu Lan ôm con vào lòng, muốn dỗ con trai ngủ lại. Không ngờ, giây tiếp theo, Tiêu Giai Thụy lại lên tiếng.

Cậu bé nói: "Mẹ ơi, có tiếng người trong nhà mình!".

Đã bốn năm rồi mới nghe con trai nói lần đầu tiên và lại nói một câu dài như vậy, hai vợ chồng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tiểu Lan ôm đầu đứa trẻ và nhìn nó từ bên này sang bên kia. Tuy nhiên, chưa kịp cảm nhận hết niềm hạnh phúc thì họ lại lo lắng. Nhà rất kín gió và cách âm tốt, làm sao con có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện?

Sau khi kiểm tra lại và xác nhận mọi thứ, họ cho rằng con gặp ác mộng hoặc nói nhảm và không coi trọng vấn đề này nữa. Bây giờ đứa trẻ đã có thể nói chuyện bình thường nên chuyến đi Bắc Kinh đã bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong nhiều đêm liên tiếp, cậu bé thức dậy vào lúc nửa đêm, khóc và nói với bố mẹ rằng có ai đó đang nói chuyện trong nhà. Và càng nói, càng chi tiết và cụ thể hơn, em cho rằng giọng nói đó phát ra từ dưới lòng đất và là giọng của một ông già.

Cặp đôi tuy không tin vào ma quỷ và thần linh nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc: Người ta nói trẻ con có "mắt trên trời" và có thể nhìn thấy người, vật mà người lớn không thấy được.

Cha mẹ đã theo dõi và ngủ với con, mọi thứ có vẻ bình thường nhưng Giai Thuỵ vẫn khẳng định rằng có âm thanh dưới lòng đất.

Để đề phòng và mang lại một môi trường sống tốt cho các con, Trần Tiểu Lan quyết định rời khỏi ngôi nhà ban đầu của mình và thuê một căn nhà gỗ ở ngoại ô.

"Siêu năng lực" thu hút sự chú ý của giới chuyên gia, học giả

Sau khi di chuyển, mọi chuyện ổn định lại một lúc, Tiêu Giai Thụy không còn la hét sợ hãi nữa, dưới nhà có người lên tiếng. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng đứa trẻ có khả năng dự đoán tương lai.

Một vài điều nhỏ có thể chứng minh: Tiêu Giai Thụy có thể dự đoán chính xác thời gian cha mình sẽ về nhà. Cha cậu làm kinh doanh, thời gian ngoài giờ không cố định nhưng mỗi khi ông sắp về nhà cậu đều có thể "cảm nhận" được.

Lúc đầu, cậu nói với mẹ rằng cha sẽ trở về. Người mẹ không hề coi trọng chuyện này, nhưng nửa giờ sau, Trần Tiểu Lan nhìn thấy chồng đẩy cửa ra thì giật mình. Giai Thuỵ nói rằng anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của cha mình.

Phải chăng con trai bà có "sức mạnh đặc biệt"? Để xác minh, Trần Tiểu Lan đã yêu cầu con trai phán đoán xem cha mình sẽ đón chuyến xe buýt nào về nhà ở bến xe? Sau khi kiểm tra, con trai bà đúng là có thể biết chính xác cha đã đi chuyến xe buýt nào.

Tin tức cậu bé có "siêu năng lực" nhanh chóng lan truyền, nhóm chương trình CCTV "Muốn thử thách" cũng biết tin và mời cậu bé đến hiện trường để diễn tập và kiểm tra.

Tiêu Giai Thụy đã thể hiện sở trường của mình trên sân khấu - "nghe xác định số" dù ở bên kia phòng nhưng cậu bé có thể tự tin nói ra số điện thoại mà bên kia gọi trong phòng. Khán giả khắp cả nước đều trầm trồ trước "siêu năng lực" và gọi cậu là thần đồng.

Các chuyên gia trong lĩnh vực tai mũi miệng đã tiến hành kiểm tra toàn diện và một lần nữa khẳng định rằng cấu trúc tai của Tiêu Giai Thụy giống như người thường, nhưng thính giác quả thực khác biệt.

Tiêu Giai Thụy rất nhạy cảm với âm thanh, có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nhỏ nào nằm ngoài phạm vi nghe của người bình thường, có thể cách xa hàng trăm mét. Hơn nữa, trí nhớ của Tiêu Giai Thụy cũng rất phi thường. Điều này giải thích tại sao cậu bé nói muộn như vậy và tại sao luôn khẳng định đã nghe thấy những giọng nói ngầm trong ngôi nhà cổ.

Nguyên nhân là do trước khi cậu ba tuổi, lượng thông tin cậu nhận được hàng ngày quá lớn, cậu còn nhỏ không thể phân biệt hay nhận biết nó, dẫn đến rào cản ngôn ngữ do hiểu biết chưa đầy đủ. Sau này một phần là do thính giác nhạy bén, một phần là do ngôi nhà nơi gia đình Tiêu Giai Thụy từng ở cách gara ngầm chưa đầy trăm mét, nên nghe có tiếng người nói chuyện từ đó truyền ra.

Cách nuôi dạy con đáng khen ngợi

Con trai có được "siêu năng lực" này, đó là một điều đáng mừng. Nhưng vợ chồng Trần Tiểu Lan không khoe khoang quá nhiều và để con cái rơi vào ảo tưởng kiêu ngạo, tự mãn.

So với việc "lợi dụng" sự khác biệt của con để kiếm tiền, gia đình Trần Tiểu Lan đã lựa chọn phương án thông minh hơn, mang lại hạnh phúc cho con cái.

Thay vào đó, họ phát huy tối đa tài năng của đứa trẻ vào âm nhạc. Dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, Tiêu Giai Thụy bắt đầu hành trình âm nhạc từ năm 5 tuổi. Cậu chơi piano ở trường tiểu học và cũng nổi lên trong nhiều cuộc thi piano khác nhau, giành được nhiều giải thưởng.

Hiện nay, Tiêu Giai Thụy đã 20 tuổi và đã trở thành một chàng trai tốt, vừa có khí chất nghệ thuật vừa ham đọc sách. Có thông tin cho rằng cậu cũng đã tỏa sáng tại các lễ hội âm nhạc quốc tế.

Tiêu Giai Thụy là một trường hợp giáo dục thành công. Cách cha mẹ phát hiện ra tài năng của con mình, ghi nhận tài năng của chúng và sử dụng chúng để khiến con cái trở nên vô cùng tài năng nhưng không tự mãn. So với việc "lợi dụng" sự khác biệt của con để kiếm tiền, gia đình Trần Tiểu Lan đã lựa chọn phương án thông minh hơn, mang lại hạnh phúc cho con cái.