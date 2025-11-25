Cậu bé 14 tuổi mất khả năng đi lại sau vết cắn của lợn

Gia đình cho biết trong thời gian ở nhà với ông bà do bố mẹ đi làm xa, H. bị lợn nuôi của gia đình cắn vào vùng đầu gối chân phải. Vết thương không được làm sạch và cháu cũng không được đưa đến cơ sở y tế thăm khám. Bảy ngày sau, H. bắt đầu sốt cao liên tục, vị trí bị cắn sưng nóng đỏ, hạn chế vận động. Cháu được đưa tới bệnh viện huyện điều trị nhưng diễn biến tiếp tục xấu đi. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi bị lợn cắn gây nhiễm trùng nặng.

Tại đây, kết quả thăm khám và xét nghiệm phát hiện H. nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) qua đường xâm nhập tại vết cắn, kèm theo tổn thương hai xương đùi, viêm xương đùi phải, áp xe cơ, viêm phổi và tràn dịch màng phổi. Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhi hạ sốt nhưng vẫn đau nhiều ở hai khớp háng và không thể đi lại, nên tiếp tục được chuyển tuyến tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Các bác sĩ tại đây chẩn đoán H. bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, kèm viêm xương tủy, áp xe cơ và viêm phổi – màng phổi. Sau 11 ngày điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu kết hợp phục hồi chức năng, bệnh nhi đã hết sốt, hết tràn dịch màng phổi và có thể đi lại trở lại. Các tổn thương ở xương vẫn cần theo dõi và điều trị dài hơn nhưng hiện chưa phải can thiệp ngoại khoa.

Bác sĩ Bùi Hiền, khoa Nhi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết nếu bệnh nhi tiếp tục đáp ứng tốt với phác đồ, dự kiến có thể xuất viện sau 6–8 tuần.

Bác sĩ giải thích tụ cầu vàng là vi khuẩn có độc lực mạnh và khả năng kháng nhiều loại kháng sinh. Trong điều kiện thuận lợi như vết thương hở, vệ sinh kém hoặc sức đề kháng suy giảm, vi khuẩn dễ xâm nhập gây viêm mô bào, áp xe cơ, nhiễm khuẩn huyết và tổn thương đa cơ quan. Những trường hợp nhiễm tụ cầu vàng cần tuyệt đối tuân thủ điều trị, dùng đúng loại và đủ liều kháng sinh để tránh kháng thuốc và biến chứng nặng.

Để phòng tránh nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, bác sĩ khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, làm sạch và sát khuẩn ngay khi có vết thương hay bị động vật cắn. Nếu xuất hiện dấu hiệu sưng nóng đỏ, chảy mủ hoặc sốt, cần đến cơ sở y tế sớm thay vì tự xử trí tại nhà, tránh nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và điều trị kéo dài, tốn kém.