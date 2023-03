"Cậu ấm, cô chiêu Vbiz" sinh ra ở vạch đích nhưng được nể nhất ở điểm này: Quý tử nhà Khánh Thi vô địch thế giới, con gái Quyền Linh cầm kỳ thi họa có đủ

Kubi - Con trai Khánh Thi và Phan Hiển: Vô địch nhảy thế giới hạng thiếu nhi

Ngày 26/3, Khánh Thi tự hào chia sẻ thành tích mới của cậu cả nhà mình đạt được tại giải đấu dancesport thế giới Syllabus World Championship (hạng thiếu nhi cho trẻ từ 6-9 tuổi). Đây là lần đầu tiên Kubi tham dự một giải đấu quy mô lớn ở châu Âu nhưng đã có sự thể hiện rất xuất sắc.

Khánh Thi thừa nhận cô chỉ mong con trai có cơ hội cọ xát, thử sức ở môi trường quốc tế chứ chưa nghĩ đến chuyện đạt giải, nên việc Kubi vô địch là điều bất ngờ và tự hào rất lớn với gia đình. Còn Phan Hiển cho rằng con hơn cha là nhà có phúc, anh mong con trai kế thừa sự nghiệp của cha mẹ, lập thêm nhiều thành tích cho nền dancesport Việt Nam.

Trước khi giành giải vô địch thế giới, quý tử 8 tuổi nhà Khánh Thi - Phan Hiển cũng từng chinh phục một số giải đấu khác và đạt những thành tích đáng tự hào như Huy chương Vàng Giải khiêu vũ thể thao nghệ thuật - Linedance, Huy chương bạc Liên hoan Các ngôi sao khiêu vũ, thể thao Đà Lạt...

Lọ Lem - Con gái Quyền Linh: Vừa xinh lại còn nhiều năng khiếu

Con gái đầu của nghệ sĩ Quyền Linh đang là một trong những mỹ nhân Gen Z nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng 18 tuổi thường xuyên được gọi với danh xưng "Hoa hậu tương lai" vì sở hữu ngoại hình sáng, nhan sắc khả ái. Nhưng không chỉ xinh đẹp, Lọ Lem còn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả vì tính cách hiền lành, dịu dàng, đặc biệt là học giỏi và có nhiều tài lẻ.

Cuối năm 2022, mẹ của Lọ Lem tự hào chia sẻ con gái đã nhận được giải cao nhất trong cuộc thi vẽ tranh canvas tại Lễ hội Văn học Sài Gòn 2022. Bức tranh của Lọ Lem hoàn thành trong vòng 3 tiếng rưỡi, được đánh giá cao về mặt phối hợp màu sắc, đường nét vẽ so với trình độ của người không phải là họa sĩ chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Lọ Lem còn nhận được chứng nhận đạt hạng Nhất trong một cuộc thi nhiếp ảnh với sự tham gia của học sinh đến từ 24 trường trên địa bàn TP.HCM. Tác phẩm của Lọ Lem là bức ảnh chụp một cụ già đang nở nụ cười ngập tràn niềm hạnh phúc.

Quế My - Con gái Diễm My 6X: Đỗ một lần 4 trường đại học ở Mỹ

Ít khi xuất hiện trên truyền thông như con của nhiều sao Việt khác, nhưng con gái út của Diễm My 6X lại từng khiến bao người nể phục vì thành tích học tập "khủng" của mình.

Năm 2020, cô nàng đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh của Đại học Nam California (Mỹ) - ngôi trường cực kỳ gắt gao trong việc tuyển sinh và không dễ để đỗ vào. Bên cạnh đó, Quế My còn nhận được giấy báo trúng tuyển của 3 trường khác là Loyola Marymount (LMU), Đại học Công lập California ở Los Angles (UCLA) và Đại học California Irvine (UCI). Cuối cùng, con gái Diễm My lựa chọn theo học Đại học Nam California.

"Nữ hoàng ảnh lịch" một thời chia sẻ, con gái út của mình rất chăm học và tự lập. Và không riêng cô út Quế My, Diễm My cũng rất tự hào về con gái đầu Thùy My đã tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành truyền thông tại xứ sở cờ hoa.

Beckham - Con trai Bằng Kiều: Được đề cử danh hiệu "Nghệ sĩ của năm" khi mới 18 tuổi

Năm 2021, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh tự hào khoe Beckam - con trai cả của hai người được lọt vào danh sách đề cử "Nghệ sĩ của năm" trên địa bàn quận Cam, bang California, Hoa Kỳ.

Trong 3 người con trai, Beckham thừa hưởng nhiều nhất tài năng âm nhạc từ bố mẹ. Chàng trai sinh năm 2003 từng đệm đàn cho Bằng Kiều trong một số MV như Người hãy quên em đi, Người đứng sau hạnh phúc cũng như xuất hiện cùng bố trên sân khấu lớn ở hải ngoại. Beckham theo học tại Huntington Beach Academy for the Performing Art ở California.