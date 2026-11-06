Cát xê khó tin của Tiểu Vy

Mới đây, Hoa hậu Trần Tiểu Vy khiến cư dân mạng bật cười khi đăng tải hình ảnh chụp cùng ekip phim Bò Sữa Bay trên trang cá nhân. Trong bức ảnh, Tiểu Vy cùng các thành viên đoàn phim diện trang phục lịch lãm. Dàn diễn viên đứng cạnh nhau trên cầu thang, mỗi người một vẻ, đầy "bá khí" trong ngày Bò Sữa Bay chính thức ra rạp.

Đáng chú ý, bên cạnh khoảnh khắc hội ngộ cùng dàn diễn viên, Tiểu Vy còn đính kèm dòng trạng thái: "Nhìn bảnh bảnh vậy chứ lương chưa tới 5 triệu". Chỉ một câu nói ngắn gọn, Tiểu Vy đã khiến câu chuyện thù lao của mình trở thành chủ đề bàn luận rôm rả.

Tiểu Vy và ekip Bò Sữa Bay "bá khí" trong buổi ra mắt phim

Bên dưới bài đăng, nhiều người thích thú trước màn tự "bóc" cát xê của nàng hậu. Nhiều cư dân mạng để lại những bình luận như lương thấp quá, phải đòi tăng lương hay nhìn đội hình bảnh bao thế kia mà mức lương chưa tới 5 triệu thì khó tin. Một số khán giả còn đùa rằng Tiểu Vy nên thương lượng lại thù lao sau khi đã hoàn thành vai diễn. Tất nhiên, con số chưa tới 5 triệu mà Tiểu Vy nhắc đến là lời nói vui của nàng hậu mà thôi.

Bên cạnh câu chuyện cát xê, một số ý kiến nhận xét vai Mai của nàng hậu được thể hiện khá tròn trịa và có sự tiến bộ so với những lần thử sức trước đó. Trong phim, Tiểu Vy hóa thân thành Mai, một nữ công nhân tại nông trường bò sữa. Nhân vật lần này có tạo hình giản dị, tính cách xông xáo và chủ động trong chuyện tình cảm.

Để nhập vai, Tiểu Vy trải qua nhiều trải nghiệm mới như học vắt sữa bò, quay phim xuyên đêm trong thời tiết lạnh và thực hiện những phân đoạn đòi hỏi thể lực. Nữ diễn viên cũng cho biết cô mong muốn khán giả nhìn nhận mình qua nhân vật và diễn xuất, thay vì chỉ nhớ đến danh hiệu Hoa hậu.

Tạo hình cô công nhân trang trại bò sữa của Tiểu Vy trong phim

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, sau đó đại diện Việt Nam tham gia Miss World và lọt Top 30 chung cuộc. Sở hữu gương mặt được đánh giá cao về tỷ lệ và nhan sắc nổi bật, Tiểu Vy nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu được săn đón tại các sự kiện, sàn diễn thời trang và chiến dịch quảng cáo. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu.

Tuy nhiên, Tiểu Vy không muốn chỉ được nhớ đến với danh hiệu hoa hậu. Những năm qua, cô từng bước thử sức với diễn xuất qua các dự án như Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Ốc Mượn Hồn. Đặc biệt, vai Quỳnh Anh trong phim của Bộ Tứ Báo Thủ giúp người đẹp có cơ hội đảm nhận vai nữ chính trong một dự án điện ảnh lớn, đồng thời đưa khả năng diễn xuất của cô đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Tiểu Vy đang ngày càng nghiêm túc với hành trình trở thành diễn viên

Sự thể hiện của nàng hậu trong Bò Sữa Bay nhận nhiều đánh giá tích cực từ khán giả

Ảnh: FBNV