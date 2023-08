Cắt khóa đột nhập vào ngôi biệt thự trộm nhiều xe máy, tivi

Hai nghi phạm Nguyễn Minh Phụng (31 tuổi, ngụ ấp 2 xã Phước Lợi) và Nguyễn Minh Hải (27 tuổi, ngụ ấp Voi Lá xã Long Hiệp) bị bắt sau khi đột nhập vào một căn biệt thự trộm cùng lúc 3 xe máy 2 tivi.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 29/8, bà P.T.N (49 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) phát hiện ngôi nhà bị kẻ gian đột nhập vào bên trong lấy cắp 3 xe máy và 2 tivi loại đắt tiền liền điện báo cho công an.

Công an huyện Bến Lức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường xác định, biệt thự kín cổng, cao tường đã bị đối tượng cắt khóa, cắt lưới hàng rào để đi vào khuôn viên. Để tránh bị ghi lại hình ảnh, đối tượng rút nguồn điện của hệ thống camera quan sát rồi cắt luôn đường dây. Sau đó, đối tượng chui qua lỗ thông gió lọt vào nhà.

Tập trung điều tra truy xét trong gần 40 giờ, lực lượng công an đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Phụng và Hải. Hai đối tượng khai nhận trực tiếp thực hiện vụ trộm tài sản trên.