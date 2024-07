Cắt amidan cho bé nhẹ nhàng như đi nghỉ dưỡng tại bệnh viện khách sạn

Đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nguy cơ "ốm vặt" do sưng viêm amidan cũng cao hơn ở trẻ lớn và người trưởng thành. Bệnh gặp ở cả 4 mùa, thường gia tăng khi thay đổi thời tiết.



Đối với trường hợp viêm amidan cấp, không tái phát bệnh nhân sẽ được chỉ định điều trị nội khoa như uống kháng sinh (trong trường hợp bệnh do vi khuẩn), uống thuốc điều trị triệu chứng, súc rửa họng,... Tuy nhiên, những trường hợp mãn tính cần phải điều trị triệt để, tránh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sự phát triển của trẻ nhỏ.



Hiện, phẫu thuật cắt amidan được coi là một trong các biện pháp ngoại khoa để điều trị bệnh viêm amidan hiệu quả. Có rất nhiều phương pháp và kỹ thuật mới áp dụng trong phẫu thuật cắt amidan như sử dụng laser, sử dụng sóng cao tần, hay công nghệ Coblator mới và tối ưu hiệu quả.

Mặc dù viêm amidan dai dẳng khiến trẻ ho, sốt kéo dài,... là nỗi ám ảnh của rất nhiều bà mẹ. Nhưng để đi đến quyết định điều trị triệt để bằng phương pháp cắt amidan thì nhiều phụ huynh vẫn còn phân vân, bởi "xót" con, bởi nỗi lo sợ con đau, chảy máu, mất tiếng, chán ăn,... thậm chí là thời gian điều trị lâu, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

Công nghệ cắt amidan tiên tiến đang áp dụng tại bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là giải pháp giúp các mẹ giải quyết nỗi lo một cách triệt để, đồng thời giúp con loại bỏ được các bệnh về đường hô hấp do amidan viêm gây ra.

Công nghệ cắt amidan Coblator tiên tiến, không đau, không chảy máu, phục hồi nhanh

Phẫu thuật cắt amidan tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, áp dụng công nghệ Coblator mới nhất, mang đến giải pháp điều trị tối ưu và hiệu quả vượt trội.

Hình ảnh minh họa máy Coblator - thường được sử dụng trong các phẫu thuật cắt bỏ mô mềm, đặc biệt là thủ thuật cắt amidan

Công nghệ Coblator là phương pháp tiên tiến được sử dụng trong các phẫu thuật cắt bỏ mô mềm, đặc biệt là trong các thủ thuật cắt amidan. Công nghệ Coblator sử dụng năng lượng tần số radio để tạo ra plasma, giúp loại bỏ triệt để ổ viêm mà không làm tổn thương các mô lành xung quanh.



Ưu điểm của phương pháp này là loại bỏ triệt để ổ viêm mà không làm tổn thương các mô xung quanh; kỹ thuật vừa mổ vừa tưới nước hạn chế nguy cơ chảy máu sau mổ, nhanh lành vết thương và ít đau đớn; thời gian thực hiện thủ thuật được rút ngắn hơn nhiều so với các phương pháp khác; bệnh nhân phục hồi nhanh, có thể ăn uống, nói chuyện bình thường và xuất viện sau 24h kể từ khi tiến hành phẫu thuật.

Chị Lan Anh - mẹ bé Nam (6 tuổi) - một bệnh nhân nhí vừa cắt amidan tại bệnh viện Hồng Ngọc cảm thán: "Tôi rất bất ngờ khi cháu mới phẫu thuật xong khoảng 2 tiếng là đã tỉnh táo, không sốt và chơi như bình thường. Con bảo là không đau, ăn được một chút cháo, cũng không chảy máu, nên tôi cũng cảm thấy đỡ xót con."

Bệnh nhân nhi tỉnh táo, khỏe mạnh ngay sau khi cắt amidan 2 giờ ở Bệnh viện Hồng Ngọc

Bác sĩ chuyên môn cao, gần gũi, thân thiện với trẻ



Không chỉ nổi bật với công nghệ y tế hiện đại, Hồng Ngọc còn được biết đến bởi đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao, mát tay và giàu kinh nghiệm. Hầu hết các bác sĩ đã có trên 15 năm kinh nghiệm và thành thạo phẫu thuật cắt amidan bằng Coblator; từng công tác tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Tai Mũi Họng TW, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Việt Nam - Cuba…

Đã trực tiếp thăm khám và điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân nhỏ tuổi, hiểu rõ tâm lý của trẻ và các bà mẹ có con nhỏ lần đầu trải qua phẫu thuật; các bác sĩ vừa làm công tác chuyên môn đồng thời cũng là bác sĩ tâm lý không chỉ thân thiện, gần gũi với trẻ, mà còn lắng nghe những tâm sự của phụ huynh, giúp các mẹ "trút bỏ" được nỗi lo của mình.

Bác sĩ Pisy kiểm tra lâm sàng sau mổ cho bé Khánh An

"Có một kỉ niệm đáng yêu của mình khi đưa con đến khám viêm amidan cùng bác sĩ Pisy. Khi con khóc vì sợ phải phẫu thuật, bác đã nhẹ nhàng trấn an con rằng: Con xem Amidan của con sưng to như 2 trái cà chua, bác sẽ nhẹ nhàng hái xuống, con yên tâm ngủ một giấc là được. Cu con nhà mình khoái chí cười và cũng bớt lo lắng, còn quay ra động viên mẹ, mình chỉ đi hái "cà chua" một lúc thôi mà." - mẹ bé Khánh An, bệnh nhi cắt Amidan tại viện Hồng Ngọc chia sẻ.



Cho con trải nghiệm dịch vụ y tế chất lượng cao

Một trong những ưu điểm được được nhiều người đánh giá cao tại Hồng Ngọc là dịch vụ chăm sóc từ a đến z. Người bệnh và người nhà được hướng dẫn nhiệt tình từ lúc vào thăm khám đến khi ra viện; được phục vụ về chuyên môn như chăm sóc vết thương, chăm sóc giảm đau,... đến nhu cầu ăn ngủ nghỉ tận nơi.

Từ khi tiếp nhận bệnh nhân đến khi ra viện, mọi quy trình đều được thực hiện khép kín, chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm thời gian và công sức cho bệnh nhân và gia đình.

Một điểm cộng khi thăm khám và điều trị tại Hồng Ngọc là cơ sở vật chất sang trọng, hiện đại, mang lại cho bệnh nhân và người nhà cảm giác thoải mái và thư giãn như đang nghỉ dưỡng.

Bệnh viện Hồng Ngọc được thiết kế hiện đại, tinh tế, giúp bệnh nhân cảm giác đi viện như đi nghỉ dưỡng

Bệnh viện được thiết kế với phong cách hiện đại, tinh tế, nhiều cây xanh, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ để tạo nên một không gian thân thiện và thoải mái. Hệ thống ánh sáng và thông gió trong các phòng bệnh được ưu tiên từ tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng dễ chịu.



Mỗi phòng bệnh đều được trang bị các tiện nghi như tivi, điều hòa, tủ lạnh, wifi miễn phí, giúp bệnh nhân và người nhà có thể sinh hoạt và giải trí như đang ở nhà. Phòng tắm riêng với đầy đủ thiết bị, đảm bảo sự tiện lợi và thoải mái cho bệnh nhân.

Phòng bệnh hiện đại, thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị

Khuôn viên bệnh viện như một công viên thu nhỏ, với rất nhiều cây xanh, hồ cá, khu vui chơi,... Ngoài thời gian nghỉ ngơi trên giường bệnh, bố mẹ có thể cùng con vui chơi, giúp con trải qua những ngày nội trú nhẹ nhàng , để lại kỷ niệm đẹp về một lần nằm viện nhưng vui vẻ, đáng nhớ.



