Cặp vợ chồng mở cửa hàng nhỏ trong ngõ, 11 năm mua được 3 căn nhà: Bí quyết kiếm tiền không nằm ở việc trang trí

Bắt đầu từ cửa hàng nhỏ 10m² - không đẹp nhưng “đúng”

Năm 2012, vợ chồng Wang Fang và Han Xin dùng 80.000 nhân dân tệ tiền tiết kiệm để thuê một mặt bằng nhỏ trong khu phố cũ. Nhiều người khuyên họ nên đầu tư mạnh cho trang trí để tạo ấn tượng, bởi trong suy nghĩ phổ biến, cửa hàng càng đẹp càng dễ bán.

Nhưng họ quyết định đi hướng ngược lại: phần lớn ngân sách được dành cho hàng hóa.

Cửa hàng được sơn màu trắng đơn giản, kệ trưng bày là đồ cũ được sửa lại. Ngày khai trương, một chủ shop bên cạnh còn buông lời mỉa mai rằng cửa hàng “khó trụ quá 6 tháng”. Nhưng thay vì tranh luận, họ tập trung chọn sản phẩm phù hợp với khách hàng địa phương.

Đó là quyết định mang tính bước ngoặt.

Không chạy theo “hàng hot”, chỉ chọn thứ khách cần

Thời gian đầu, các nhà cung cấp liên tục giới thiệu những sản phẩm được quảng cáo là “bán chạy nhất” và có lợi nhuận cao. Tuy nhiên, sau vài lần kiểm tra thực tế, Han Xin nhận ra nhiều mặt hàng chỉ là hàng tồn kho hoặc chất lượng không ổn định.

Từ đó, anh tự mình đi đến chợ đầu mối ở tỉnh để tìm nguồn hàng, so sánh giá và thử từng sản phẩm trước khi nhập.

Có những ngày anh phải đi từ 3 giờ sáng, mang theo ba lô, thử từng màu son, kiểm tra độ mịn của phấn, thậm chí thử nhiều loại kem dưỡng để tìm sản phẩm phù hợp với da nhạy cảm.

Quy trình này tốn công hơn rất nhiều so với việc nhập hàng theo catalogue, nhưng giúp cửa hàng xây dựng uy tín về chất lượng.

Dịch vụ tận tâm giúp biến khách lạ thành khách quen

Trong khi chồng phụ trách nguồn hàng, Wang Fang ở lại cửa hàng quan sát nhu cầu khách.

Nếu khách phân vân chọn kem nền, cô hỏi kỹ về loại da và mục đích sử dụng. Nếu khách lo sản phẩm gây kích ứng, cô sẵn sàng cho dùng thử trước khi mua.

Một khách hàng từng tìm kem chống nắng giá hợp lý sau khi thấy sản phẩm ở cửa hàng cao cấp quá đắt. Wang Fang giới thiệu loại mình đang dùng, giải thích kỹ thành phần và đề nghị dùng thử.

Sau trải nghiệm tốt, người này không chỉ quay lại mua mà còn giới thiệu thêm bạn bè.

Chính những chi tiết nhỏ như vậy giúp tỷ lệ khách quay lại đạt hơn 70% sau nhiều năm.

Từ chối lợi nhuận cao nếu sản phẩm không thực sự tốt

Có giai đoạn thị trường xuất hiện loại kem dưỡng “trang điểm nhẹ” rất thịnh hành, nhiều cửa hàng kiếm lợi nhuận tới 50%.

Tuy nhiên sau khi thử, Han Xin nhận thấy sản phẩm dễ vón cục và có thành phần dễ gây kích ứng, nên quyết định không nhập.

Hai tháng sau, một khách từng mua sản phẩm tương tự ở nơi khác bị dị ứng đã quay lại cửa hàng tìm giải pháp thay thế.

Cửa hàng giới thiệu loại kem BB dịu nhẹ hơn, lợi nhuận chỉ 30% nhưng giúp khách tin tưởng lâu dài.

Không học cách trưng bày - học cách kiếm tiền

Để cải thiện hoạt động, hai vợ chồng thường đi tham khảo các cửa hàng mẫu ở thành phố lớn.

Trong khi nhiều người tập trung chụp ảnh decor, họ chú ý đến logic sắp xếp sản phẩm và cách lựa chọn danh mục hàng hóa.

Họ cho rằng: Học kinh doanh không chỉ học bề ngoài, mà phải hiểu vì sao cửa hàng đó kiếm được tiền.

Cách tiếp cận này giúp họ điều chỉnh danh mục sản phẩm theo nhu cầu thực tế, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

11 năm sau: 3 căn nhà và lượng khách quen ổn định

Sau hơn một thập kỷ, cửa hàng từ 10m² đã mở rộng lên 50m².

Phần lớn khách hàng là người quen lâu năm, nhiều người gắn bó từ thời đi học cho đến khi lập gia đình.

Thành công của cửa hàng không đến từ vị trí đẹp hay thiết kế sang trọng, mà từ việc duy trì chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng ổn định.

Bài học tài chính từ mô hình cửa hàng truyền thống

Câu chuyện này phản ánh một nguyên tắc quen thuộc trong kinh doanh nhỏ: Chi phí bề ngoài không tạo ra lợi nhuận nếu giá trị cốt lõi không đủ tốt.

Nhiều người mở cửa hàng hiện nay thường dành ngân sách lớn cho decor và marketing, nhưng lại thiếu đầu tư vào sản phẩm hoặc trải nghiệm khách hàng.

Trong khi đó, các cửa hàng duy trì được lâu thường có 3 điểm chung:

- Chọn sản phẩm dựa trên nhu cầu thực

- Xây dựng niềm tin thay vì chạy theo xu hướng

- Tối ưu lợi nhuận dài hạn thay vì lợi nhuận nhanh

Cuối cùng, khách hàng đến cửa hàng vì sản phẩm phù hợp – không phải vì kệ trưng bày đẹp.

Nếu nhìn dưới góc độ tài chính cá nhân, mô hình này cũng tương tự cách quản lý tiền hiệu quả: ưu tiên giá trị cốt lõi trước, hình thức sau.

Đây cũng là lý do nhiều người kinh doanh nhỏ nhưng vẫn tích lũy được tài sản ổn định theo thời gian.



