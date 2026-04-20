3 năm làm nội trợ không lương, bà mẹ 9x tìm ra 5 cách tạo thu nhập tại nhà: Mỗi ngày chỉ cần 1 giờ

3 năm không thu nhập: Áp lực không chỉ là tiền

Sinh năm 1992, từng làm lập trình viên trong 6 năm, Xiao Fang (34 tuổi) đã chọn tạm dừng công việc để chăm con nhỏ. Quyết định này giúp cô có thêm thời gian cho gia đình, nhưng cũng kéo theo một thực tế không dễ chịu: thu nhập bằng 0 trong suốt 3 năm khiến cô dần mất đi cảm giác an toàn tài chính.

“Có những ngày nhìn ví tiền, tôi thấy rõ sự tự tin của mình cũng vơi đi theo”, cô chia sẻ. Không ít bà mẹ nội trợ rơi vào tình huống tương tự: chi tiêu vẫn đều, nhưng dòng tiền vào gần như không có.

Xiao Fang từng thử mở một cửa hàng nhỏ với hy vọng có thể vừa chăm con vừa có thu nhập. Nhưng chỉ sau 3 tháng, cửa hàng phải đóng cửa vì thua lỗ. Tiếp đó, cô thử livestream bán hàng trên nền tảng video ngắn, nhưng lịch sinh hoạt của con nhỏ khiến việc duy trì phát sóng đều đặn trở nên khó khăn.

Hai lần thử, hai lần thất bại, cô từng có giai đoạn mất phương hướng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô chuyển sang một hướng đi phù hợp hơn với quỹ thời gian hạn chế: làm nội dung trên các nền tảng số.

Khi thu nhập không còn phụ thuộc vào giờ hành chính

Theo Xiao Fang, điểm thay đổi lớn nhất là nhận ra cơ hội kiếm tiền không chỉ nằm ở các công việc toàn thời gian. Trong thời đại nền tảng số phát triển, nhiều công việc có thể thực hiện linh hoạt tại nhà, chỉ cần điện thoại và thời gian mỗi ngày khoảng 1 giờ.

Cô bắt đầu từ những việc rất nhỏ: đăng nội dung ngắn, viết chia sẻ kinh nghiệm chăm con, ghi lại những mẹo sinh hoạt hàng ngày. Ban đầu, thu nhập chỉ đủ mua trái cây hoặc đồ ăn nhẹ cho con, nhưng dần dần trở thành một khoản tích lũy nhỏ đều đặn.

“Tôi không kiếm được nhiều ngay từ đầu, nhưng điều quan trọng là dòng tiền bắt đầu quay trở lại,” cô cho biết.

5 hướng tạo thu nhập linh hoạt cho phụ nữ bận rộn

Dưới đây là 5 công việc Xiao Fang đã thử và cho rằng phù hợp với phụ nữ có ít thời gian rảnh:

1. Làm nội dung video ngắn

Các nền tảng video ngắn cho phép người dùng tạo nội dung đơn giản về đời sống, nuôi dạy con, nấu ăn hoặc chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Thu nhập ban đầu có thể nhỏ, nhưng nếu duy trì đều, có thể trở thành nguồn tiền phụ ổn định.

Điểm quan trọng là chọn chủ đề gần gũi và duy trì tần suất đăng tải.

2. Viết blog chia sẻ kinh nghiệm sống

Các nền tảng viết bài hiện nay có rào cản thấp hơn trước. Chỉ cần nội dung hữu ích và chân thực, người viết có thể thu hút người đọc và mở ra cơ hội hợp tác quảng cáo hoặc nhận nhuận bút.

Những chủ đề thường được quan tâm gồm:

kinh nghiệm chăm con quản lý chi tiêu gia đình tối giản nhà cửa cân bằng công việc – cuộc sống

3. Trả lời câu hỏi chuyên môn

Với những người từng có kinh nghiệm nghề nghiệp trước khi nghỉ việc, việc chia sẻ kiến thức chuyên môn trên các nền tảng hỏi đáp cũng có thể mang lại thu nhập nhỏ.

Không chỉ có tiền, nhiều người còn tìm lại cảm giác được công nhận năng lực cá nhân.

4. Viết nội dung với sự hỗ trợ của AI

AI giúp rút ngắn thời gian viết và lên ý tưởng. Với người mới bắt đầu, việc sử dụng công cụ hỗ trợ giúp giảm áp lực và duy trì thói quen sáng tạo nội dung đều đặn.

Một bài viết khoảng 800–1000 chữ có thể hoàn thành trong khoảng 1 giờ.

5. Xây dựng kênh nội dung cá nhân

Việc xây dựng một kênh nội dung riêng giúp tạo nguồn thu nhập lâu dài từ quảng cáo hoặc hợp tác thương hiệu. Ban đầu thu nhập có thể thấp, nhưng khi lượng người theo dõi tăng, nguồn tiền có thể ổn định hơn.

Bài học tài chính: Thu nhập nhỏ nhưng đều còn hơn chờ cơ hội lớn

Điều Xiao Fang nhận ra sau nhiều thử nghiệm là: thu nhập không cần lớn ngay từ đầu. Một khoản tiền nhỏ nhưng duy trì đều giúp tạo cảm giác chủ động tài chính, giảm áp lực phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của gia đình.

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cũng cho rằng, phụ nữ nên có ít nhất một nguồn thu nhập riêng, kể cả khi đã kết hôn hoặc tạm nghỉ việc để chăm con.

Khoản thu nhập phụ không chỉ giúp trang trải chi phí nhỏ như tiền sữa, tiền học thêm cho con, mà còn giúp duy trì kỹ năng và mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau này.

Không chỉ là tiền, mà là cảm giác chủ động

Sau gần một năm kiên trì, Xiao Fang cho biết thu nhập từ nội dung tuy chưa quá cao nhưng đủ để cô tự chi trả một số khoản cá nhân mà không cần phụ thuộc vào chồng.

Quan trọng hơn, cô tìm lại được sự tự tin.

“Bình sữa và ước mơ không hề mâu thuẫn với nhau,” cô nói.

Nhiều phụ nữ sau khi sinh con tạm dừng công việc thường lo ngại mất kết nối với xã hội. Nhưng thực tế, chỉ cần mỗi ngày dành một khoảng thời gian nhỏ để học thêm kỹ năng mới, cơ hội cải thiện tài chính vẫn luôn tồn tại.