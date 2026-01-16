Cặp sao Vbiz công khai tình tứ khắp MXH: Cả đôi đẹp sang dữ dội, visual như đắp nguyên tảng kim cương

Sau khi cùng xuất hiện trong bộ phim tình cảm, lãng mạn Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng bất ngờ lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng với hàng loạt dấu hiệu thân thiết vượt mức đồng nghiệp. Từ màn hợp tác chung trên phim, nội dung xoay quanh chuyện tình oan gia - tổng tài, cho đến những tương tác dày đặc ngoài đời, cặp đôi nhanh chóng được cư dân mạng đẩy thuyền kịch liệt, bị cho là phim giả tình thật.

Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy

Trên mạng xã hội, Tam Triều Dâng thường xuyên đăng tải clip hậu trường, hình ảnh chụp chung với bạn diễn nam, những cử chỉ thân mật vượt mức kịch bản khiến cư dân mạng phát cuồng. Hai người cũng không ngại công khai ủng hộ các dự án khác của đối phương, chia sẻ bài đăng, để lại bình luận thân thiết.

Hàng loạt khoảnh khắc thân mật, gần gũi được chính chủ đăng tải

Theo chia sẻ từ ekip thì trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng đảm nhận hai vai trung tâm, gắn bó xuyên suốt mạch truyện. Phim kể về một tổng tài giả liệt để trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt, vô tình tái ngộ cô hộ lý từng là oan gia thời đi học. Từ những màn đối đầu, va chạm và mâu thuẫn không ngừng, cả hai dần nảy sinh tình cảm, cùng nhau đối diện với định kiến gia đình, khoảng cách nội tâm và những biến cố buộc họ phải lựa chọn giữa an phận và hạnh phúc. Motif quen thuộc của dòng phim ngôn tình, nhưng điểm khiến khán giả chú ý chính là sự ăn ý giữa cặp đôi chính, đặc biệt ở những phân đoạn cảm xúc và tương tác gần gũi.

Võ Điền Gia Huy là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn với loạt vai diễn đa dạng màu sắc trong những phim như Thưa Mẹ Con Đi, Thám Tử Kiên, Tiệm Ăn Của Quỷ,... Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng thần thái nam chính, anh thường được giao những vai có nội tâm phức tạp hoặc hình tượng mạnh mẽ. Với Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Gia Huy có cơ hội thử sức với dạng vai ngôn tình nhẹ nhàng hơn, chú trọng cảm xúc và tương tác với bạn diễn, qua đó cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau thời gian dài gắn với một kiểu nhân vật quen thuộc.

Trong khi đó, Lê Tam Triều Dâng được biết đến là nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo nhưng không kém phần cá tính, sang chảnh. Cô từng tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh, từ sao nhí đã dần xây dựng hình ảnh diễn viên trẻ nghiêm túc với nghề. Ở dự án lần này, Tam Triều Dâng gây chú ý với tạo hình nữ tính hơn, lối diễn thiên về cảm xúc và khả năng tạo chemistry với bạn diễn nam. Nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng phong thái nhẹ nhàng giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Visual đẹp sang cả đôi của Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy

Nguồn ảnh: Facebook nhân vật