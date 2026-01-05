Cặp sao Vbiz nghi lén lút yêu đương, sẽ công khai trong năm nay?

Nhân dịp bộ phim điện ảnh mới được công chiếu, Trâm Anh đã có dịp trải lòng về quá trình lấn sân làm diễn viên cũng như chia sẻ thêm về câu chuyện trong cuộc sống. Gây chú ý, khi được hỏi về việc có hay không sự chạnh lòng khi tin đồn tình cảm với Trương Thế Vinh lấn át công việc diễn xuất, Trâm Anh đã thẳng thắn nói:

"Thật ra tôi thấy bình thường. Đối với tôi, nhiều lúc tôi suy nghĩ việc bàn tán là của mọi người, tôi không ngăn cản được. Việc không xuất phát từ tôi thì tôi không suy nghĩ, không giải quyết nó nữa. Tôi vẫn đang tập trung cho những gì để mọi người nhớ về tôi. Tôi cố gắng để mọi người tập trung vào công việc của tôi.

Từ trước tới giờ, tôi không mong muốn mọi người sẽ tập trung vào việc riêng tư hay ship couple vì mục đích của tôi là mong muốn khán giả nhớ đến tôi là diễn viên Trâm Anh, đó là cái tôi đang làm, đang tập trung cao độ. Khi cộng đồng mạng cứ nhắc về chuyện khác thì tôi cố gắng để khán giả không tập trung vào những chuyện đời tư, không liên quan. Tôi chỉ cần khán giả nhớ rằng tôi có thể diễn xuất được, nhớ tới tiếp viên Nhàn. Chặng hành trình vừa qua, tôi đang cố gắng để khán giả nhớ đến mình nhiều hơn. Tôi đang cảm thấy đâu đó mọi người bắt đầu nhớ tới tôi, có để ý tới tôi. Vậy là được rồi. Còn lại thì ai bàn tán gì thì bàn tán, không chặn được đâu".

Trâm Anh có chia sẻ thẳng thắn khi được hỏi về chuyện tình cảm với Trương Thế Vinh

Chia sẻ này của Trâm Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách trả lời khá điềm tĩnh, không phủ nhận cũng không xác nhận, càng khiến dân mạng thêm tò mò về mối quan hệ giữa cô và Trương Thế Vinh.

Mối duyên của cả hai kể từ sau khi đóng chung bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Dù trên màn ảnh không đóng vai một cặp, nhưng ngoài đời, Trương Thế Vinh và Trâm Anh lại liên tục bị cư dân mạng đặt nghi vấn vì loạt chi tiết trùng hợp.

Trong năm 2021, cả hai từng nhiều lần bị bắt gặp đi ăn uống cùng nhau trong không gian khá riêng tư. Chưa dừng lại ở đó, netizen còn soi ra việc thú cưng xuất hiện trên trang cá nhân của Trương Thế Vinh có nhiều điểm tương đồng với chú chó thường xuyên được Trâm Anh chia sẻ, từ đó càng khiến nghi vấn hẹn hò thêm phần rôm rả.

Từ sau loạt nghi vấn ban đầu, Trương Thế Vinh và Trâm Anh gần như luôn nằm trong "tầm ngắm" của cư dân mạng mỗi khi xuất hiện cùng khung hình. Tại một buổi tiệc riêng, cả hai bị bắt gặp ngồi cạnh nhau, liên tục có những cử chỉ thân mật, thoải mái trò chuyện. Những hành động tự nhiên ấy nhanh chóng khiến cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ vượt xa mức đồng nghiệp của hai diễn viên từng góp mặt trong Cây Táo Nở Hoa.

Chưa dừng lại ở đó, hồi đầu năm 2025, mạng xã hội tiếp tục rộ lên trước một khoảnh khắc "đáng ngờ" khác. Sau khi một sự kiện kết thúc, Trâm Anh được bắt gặp nán lại khá lâu ở khu vực ra về, dường như đang chờ đợi ai đó. Ít phút sau, Trương Thế Vinh xuất hiện và cả hai nhanh chóng rời đi cùng nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh này đã lan truyền rộng rãi, kéo theo hàng loạt bình luận và suy đoán từ cư dân mạng.

Cho đến tháng 4/2025, Trương Thế Vinh và Trâm Anh được bắt gặp cùng đến sân chơi, mặc đồ thể thao năng động và có nhiều tương tác vui vẻ. Cả hai không né tránh hay đi cùng nhóm bạn để "làm loãng tin đồn", mà thoải mái chia nhau luyện tập, thậm chí trò chuyện, cười nói thoải mái. Đây được xem là bằng chứng rõ nét nhất cho mối quan hệ "trên mức tình bạn" giữa hai nghệ sĩ.

