Cặp nữ chính bị ghét nhất phim Trung hiện tại: Người đã nghèo còn dại trai, người đòi 'riêng tư' dù đang ăn bám bố mẹ

Lên sóng từ ngày 9/3, bộ phim mang tên Tâm Tưởng Sự Thành đã lập tức đạt hạng 1 trên BXH rating phim truyền hình của màn ảnh Trung, thế nhưng đề tài của phim lại trở nên gây tranh cãi. Phim lấy yếu tố hiện thực, xã hội nhưng lại bị đánh giá thiếu thực tế, nhất là ở cách xây dựng 2 nhân vật nữ chính do Mao Hiểu Đồng và Trương Lệ thể hiện.



Tôn Tâm và Tôn Tưởng là 2 chị em ruột, sống với nhau dưới một mái nhà và là chỗ dựa của nhau. Cả hai đều xuất phát từ gia đình trung lưu, không quá giàu có nhưng không phải thiếu thốn giữa lòng Bắc Kinh. Thế nhưng giống như những người trẻ khác, cả Tôn Tâm và Tôn Tưởng đều có những chật vật riêng khi bắt đầu sự nghiệp. Ấy vậy mà 2 nhân vật vẫn có những quyết định, hành động khá kỳ lạ và khó hiểu.

Về phần cô chị Tôn Tâm, cô này luôn miệng than phiền về việc thiếu sự riêng tư, suốt ngày ở trong không gian quá nhỏ hẹp. Tôn Tâm ở chung phòng với em gái, thế nhưng nhà của cô nàng lại khá to và có nhiều gian phòng. Tôn Tâm rất muốn đổi nhà, thế nhưng không thể do kinh tế quá kém.

Ăn bám bố mẹ, công việc chưa đâu vào đâu, vậy mà Tôn Tâm lúc nào cũng nghĩ đến chuyện dọn ra riêng và dùng nó để dẫn đến những cuộc tranh cãi với bố mẹ. Được xây dựng mạnh mẽ, cá tính nhưng Tôn Tâm lại không chịu nổi chuyện sống chung với gia đình.

Mặt khác, cô em Tôn Tưởng cũng có vấn đề không kém. Tôn Tưởng không có công việc hành chính ổn định như chị gái, ngược lại đi bán tại quán trà sữa. Ấy vậy mà cô nàng lại không chăm chỉ, nghiêm túc làm việc mà còn... mê trai. Khi gặp nam phụ cũng là người yêu của mình, Tôn Tưởng còn rất phóng khoáng tặng trà sữa miễn phí cho anh, mặc cho cô đang là nhân viên quán. Với mức lương "ba cộc ba đồng" của nhân viên, hành vi của Tôn Tưởng được cho là không thực tế, lại thể hiện hình ảnh phụ nữ không tốt đẹp, bị tình cảm chi phối.

Hiện tại bộ phim Tâm Tưởng Sự Thành đang đối mặt với nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng phim đang được đón nhận nhất với mức rating thuộc top đầu, lên đến 1,3% khi chiếu giờ vàng trên đài CCTV8. Ngược lại với tính cách, nhan sắc của bộ đôi Mao Hiểu Đồng - Trương Lệ được đánh giá cao.

Nguồn: QQ, Sohu