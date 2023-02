Cập nhật thông tin mới nhất về đoàn cứu nạn Công an Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ

Địa điểm là tòa C, Chung cư Cinar Sitesi (gồm 3 toà), địa chỉ số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.



Đoàn Công an Việt Nam chuyển hiện trường mới, xác định có hàng trăm nạn nhân

Tại hiện trường mới, đoàn sẽ phối hợp cùng với đoàn USAID Hoa Kỳ và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện lực lượng đang đợi điều xe máy xúc tới để mở rộng.

"Trong các tòa nhà theo thông tin có đến hơn 100 nạn nhân Kiểm tra ban đầu chưa phát hiện sự sống", thông tin từ hiện trường.

Đội cứu nạn, cứu hộ của Công an nhân dân Việt Nam khảo sát hiện trường mới (Tòa C, Chung cu Cinar Sitesi (gồm 3 toà) Số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ).

Thiếu tá Lại Tuấn Anh, cán bộ, Phòng Công tác cứu nạn, cứu hộ, cho biết, công việc hàng ngày của 24 cán bộ của đoàn sẽ làm việc từ 8h sáng đến 22h đêm, thậm chí đến 1h sáng theo sự chỉ huy và phân công nhiệm vụ.



Về ăn ở, các cán bộ chiến sĩ ở ngày tại lều bạt, thức ăn hạn chế do các siêu thị đều tạm dừng, nước uống phải tiết kiệm vì vừa dùng để sinh hoạt và tắm giặt. Chỉ có sự giúp đỡ của đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cách hiện trường gần 1 nghìn km. Sóng điện thoại bị ảnh hưởng do các cột phát đã hư hỏng, do có sự chuẩn bị kỹ các thiết bị mang theo nên cán bộ chiến sĩ được tận dụng liên lạc với gia đình và người thân khi cần thiết.

Theo Thiếu tá Lại Tuấn Anh, cán bộ, Phòng Công tác cứu nạn, cứu hộ, tính đến thời điểm hiện tại Đoàn công tác của Công an Việt Nam đã cứu được một người, 6 nạn nhân đã được bàn giao cho lực lượng y tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Món quà đặc biệt, mỗi người một trái

Ấm lòng những trái cây các chiến sĩ Việt Nam nhận được trong lúc đang làm nhiệm vụ thì có đoàn Cảnh sát của Thổ Nhĩ Kỳ đi qua, họ xuống xe xin chụp ảnh, cảm ơn Việt Nam vì ở rất xa nhưng cũng đã sang hỗ trợ đất nước họ. Họ tặng mỗi người một trái cấy và rất vui vẻ.

Cập nhật công tác cứu hộ đến sáng 14/2

Tối muộn 13/2, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (C07 - Bộ Công an) - cho biết, kết thúc ngày làm việc tại hiện trường mới, Đoàn CNCH của Bộ Công an cùng lực lượng địa phương đã tìm thấy và đưa 4 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại đường 2801 SK, TP Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ).

Hôm nay (14/2), Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm theo điều phối của cơ quan chuyên môn Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện C07 cho biết thêm, tại hiện trường mới mà Đoàn CNCH Bộ Công an thực hiện công việc tìm kiếm các nạn nhân có nhiều yếu tố nguy hiểm, rất dễ bị đổ sập thứ cấp. Đội tìm kiếm của Việt Nam đã phối hợp với lực lượng địa phương sử dụng máy xúc để che chắn nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn trong quá trình tìm kiếm nạn nhân.

"Máy xúc đào bới đưa các tảng bê tông lớn ra ngoài, lực lượng của Việt Nam sẽ dùng thiết bị chuyên dụng cắt sắt giúp đẩy nhanh quá trình tìm kiếm. Đồng thời, CNCH của Bộ Công an còn dùng camera chuyên dụng luồn sâu vào các ngóc, ngách nhỏ để tìm kiếm nạn nhân", đại diện C07 cho biết.