CẬP NHẬT: Thêm 7 tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại sau Tết Dương lịch 2022

1. TP.HCM: Trong ngày 31/12/2021, UBND TP.HCM đã có Quyết định cho các cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 7, 8, 9, 10, 11, 12 từ ngày 4/1. Riêng tại xã đảo Thạnh An (Cần Giờ), học sinh từ lớp 1 đến 12 được đến trường.

Như vậy, từ tuần sau, học sinh THCS (trừ lớp 6) và THPT tại TP.HCM sẽ tới trường học trực tiếp sau 8 tháng ở nhà.



Học sinh sẽ được tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I tại trường từ ngày 4/1 đến 22/1.



Trước đó, để chuẩn bị cho phương án mở rộng đối tượng đến trường vào tháng 1/2022, ngày 24/12, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện báo cáo kết quả tổ chức học tập trực tiếp từ ngày 13-25/12. Nội dung gồm tình hình dạy học trực tiếp lớp 9 và 12; số liệu về F0, F1 phát hiện khi học trực tiếp; công tác chuyên môn dạy và học; những thuận lợi, khó khăn gặp phải; kiến nghị, đề xuất về lộ trình thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, từ 3/1/2022.



2. Vĩnh Phúc: Từ ngày 3/1/2022, TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho học sinh các khối lớp còn lại đến trường sau khi cho lớp 9, lớp 12 đi học từ 20/12/2021 và lớp 6, 7, 8, 10, 11 từ 27/12/2021.

3. Sóc Trăng: Dự kiến cho học sinh chuyển sang học trực tiếp từ ngày 4/1 đối với cấp THPT, ngày 10/1 đối với cấp THCS, cấp tiểu học và mầm non từ 14/2.

4. Bình Phước: Tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp theo lộ trình tiêm vaccine, để cơ sở giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 3/1/2022, các trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối lớp 11 và 12 ở địa bàn có dịch Covid-19 cấp độ 1 và 2.



5. Đồng Nai: UBND thành phố Biên Hòa đã giao phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch cho học sinh trở lại trường. Theo đó, từ ngày 3/1, thành phố thí điểm cho học sinh lớp 9 tại 2 trường THCS Thống Nhất và THCS Nguyễn Văn Trỗi đến lớp. Ngày 10/1, các khối còn lại tại 2 trường này chuyển sang học trực tiếp.

Cũng từ ngày 10/1, học sinh lớp 12, lớp 9, lớp 5 và lớp lá trường mầm non trên địa bàn đi học lại. Từ ngày 17/1, học sinh các khối lớp còn lại đến trường.

6. Tiền Giang: Vừa có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Học sinh khối 9 và 12 tại các cơ sở giáo dục ở các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học từ ngày 3/1.

7. Long An: Theo công văn UBND tỉnh Long An ban hành hồi cuối tháng 11, từ ngày 3/1, học sinh tiểu học và mầm non đi học trở lại trong khi học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) đã đến trường từ ngày 6/12/2021 và THCS từ ngày 20/12/2021.



Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, ngày 31/12, UBND tỉnh ra văn bản, quyết định học sinh cấp tiểu học sẽ học trực tuyến kể từ ngày 3/1 đến khi có thông báo mới.



Tổng hợp