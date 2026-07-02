Cập nhật mới nhất về Ngân 98

Đã khoảng 8 tháng kể từ khi Ngân 98 bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, mọi thông tin liên quan đến nữ DJ vẫn nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Thời gian qua, em gái Ngân 98 là người thường xuyên cập nhật tình hình của chị cũng như thay mặt gia đình trả lời những thắc mắc từ người theo dõi.

Mới đây, trong một buổi livestream, Phương Anh cho biết hiện cô vẫn đang giữ một số đồ dùng cá nhân của Ngân 98. Phương Anh cho biết mỗi khi nhìn quần áo, đồ diễn lại rất nhớ đến chị. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng liên tục hỏi thăm về những thú cưng từng được Ngân 98 chăm sóc. Trước câu hỏi này, em gái Ngân 98 chia sẻ: "Chú chó Boom thì có người nuôi rồi, còn mèo thì ở nhà tại Bình Định".

Đây không phải lần đầu tiên Phương Anh lên tiếng cập nhật về tình hình của chị gái. Trước đó, cô từng tiết lộ sau nhiều tháng bị tạm giam, Ngân 98 đã dần bình tĩnh hơn nhưng sức khỏe và ngoại hình có nhiều thay đổi. Theo lời em gái, vì buồn bã và thường xuyên mất ngủ nên nữ DJ tăng khoảng 10-15kg, gương mặt và vóc dáng tròn trịa hơn trước.

Ngân 98 từng nuôi một chú chó tên Boom, thường xuyên xuất hiện trong ảnh đời thường

Ngân 98 cũng nuôi rất nhiều mèo cưng tại căn penthouse

Phương Anh kể lại rằng trong lần gặp gần nhất, cô đã "cứng người" vì suýt không nhận ra chị gái. Dù luôn cố tỏ ra mạnh mẽ khi trò chuyện với mẹ, đến lúc gặp em gái, Ngân 98 vẫn không kìm được cảm xúc. Hai chị em bật khóc khi xưng hô bằng những cách gọi quen thuộc ngày trước. Điều khiến nhiều người xúc động nhất là lời nhắn nhủ của Ngân 98 dành cho em gái: "Sơn ráng nổi tiếng để sau này chị trở về kéo chị lên lại".

Ngoài ra, em gái Ngân 98 cũng cho biết chị gái nhiều lần dặn dò mình cố gắng làm việc, sống tử tế và tránh xa những cám dỗ trong cuộc sống. Sau biến cố của gia đình, Phương Anh hiện vừa livestream bán hàng, vừa nhận thêm công việc DJ để có thêm thu nhập phụ giúp người thân.

Người thân bất ngờ, không nhận ra khi gặp Ngân 98

Ngân 98 bị tạm giam hơn 8 tháng

Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, mọi thông tin liên quan đến Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) đều nhận được sự quan tâm của dư luận. Đến nay, nữ DJ đã bị tạm giam khoảng 8 tháng, trong khi vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu, đồng thời liên quan đến hoạt động kinh doanh của ZuBu Shop. Cơ quan chức năng xác định doanh thu từ hệ thống kinh doanh này trong giai đoạn 2023-2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngân 98 đã bị tạm giam hơn 8 tháng

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 được cho là không thành khẩn khai báo, nhiều lần khai quanh co và đổ lỗi cho người khác. Theo lời khai được công bố, nữ DJ cho biết bản thân trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn hoạt động của ZuBu Shop do Lương Bằng Quang phụ trách thông qua một người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Ngân 98 cũng khai không nắm rõ việc trưng bày sản phẩm, giao hàng hay nhận tiền chuyển khoản của cửa hàng.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trước khi xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh: FBNV