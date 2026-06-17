Tính đến thời điểm hiện tại, Ngân 98 đã bị bắt tạm giam 8 tháng. Thời gian qua, thỉnh thoảng gia đình của nữ DJ sẽ chia sẻ vài thông tin liên quan đến tình hình của cô. Mới đây nhất, Phương Anh - em gái của Ngân 98 đã đăng dòng trạng thái mới kể về buổi gặp gỡ chị gái. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cô thừa nhận bản thân vẫn không thể kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy Ngân 98 xuất hiện Theo lời của người thân, Ngân 98 hiện đã bình tĩnh hơn, tuy nhiên do buồn bã dẫn đến rối loạn giấc ngủ nên nữ DJ tăng 10-15kg, ngoại hình tròn trịa hơn trước.

Phương Anh cho biết khi hai chị em có cơ hội nói chuyện với nhau bằng cách xưng hô quen thuộc thường ngày, cả hai đều bật khóc. Em gái Ngân 98 chia sẻ: "Hôm nay được gặp mặt chị hai , cố gắng gượng lại để không khóc mà khi thấy được mặt chị hai từ trong bước ra thật sự không thể kiềm được nước mắt. Chị hai nói chuyện với mẹ chị hai rất mạnh mẽ không khóc nhưng đến lúc nói chuyện với mình với cách xưng hô quen thuộc Hai với Sơn (tên thật của Phương Anh -PV). Mới hỏi chị Hai vài câu thôi mà 2 chị em nhìn nhau khóc, đây là lần đầu tiên 2 chị em đối diện nhau nói chuyện mà khóc xúc động khóc nhiều hơn chính là câu nói chị nói: 'Sơn ráng nổi tiếng để sau này chị trở về kéo chị lên lại".

Không chỉ cập nhật tình hình của chị gái, Phương Anh cũng trải lòng về cuộc sống hiện tại của bản thân. Cô cho biết thời gian qua gần như phải gác lại việc chăm sóc chính mình để tập trung kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Em gái Ngân 98 chia sẻ hiện cô duy trì livestream bán hàng mỗi ngày, đồng thời nhận thêm công việc DJ để trang trải cuộc sống.

Gia đình cho biết Ngân 98 hiện bình tĩnh hơn, tăng 10-15ký so với thời điểm bị bắt tạm giam

Ngân 98 bị bắt tạm giam

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Ngân 98 cho biết bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản Ngân 98 không nắm rõ.

"Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng. Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Sự việc của Ngân 98 từng làm rúng động showbiz

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiến hành khám xét căn hộ cao cấp rộng khoảng 300m² của Ngân 98, người vừa bị khởi tố với cáo buộc sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt cỡ lớn bên trong căn hộ. Tuy nhiên, do Ngân 98 và người thân không cung cấp mã mở, két không thể được mở ngay tại hiện trường. Cảnh sát buộc phải niêm phong và đưa két về trụ sở để xử lý theo đúng quy trình. Sau khi mở khóa, chiếc két sắt hé lộ nhiều tài sản có giá trị, bao gồm 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD tiền mặt, bốn sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của bị can.

Hiện tại, vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, gia đình vẫn thỉnh thoảng chia sẻ vài thông tin liên quan đến Ngân 98

Ảnh: FBNV