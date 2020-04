Dịch Covid-19: Thế giới có hơn 7.000 người thiệt mạng trong 24 giờ, Pháp vượt qua con số 10.000 ca tử vong và 100.000 ca mắc

Như vậy, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến sáng 8/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu được xác nhận là 1.430.516 và số người chết lên tới 82.019. Đến nay, đã có 209 quốc gia và vùng lãnh thổ phải chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các nước cũng ghi nhận 301.828 bệnh nhân Covid được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 47.912 người đang trong tình trạng nguy kịch, cần được chăm sóc đặc biệt.



Châu Âu

- Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Tây Ban Nha tăng trở lại. Ông Maria Jose Sierra, phó giám đốc cấp cứu y tế nước này cho biết, đây là bình thường khi các con số vẫn dao động. Theo báo cáo của Bộ Y tế ngày 7/4, trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận 704 ca tử vong và 5.267 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước là 14.045 (chỉ sau Pháp) và tổng số ca mắc là 141.942, chỉ sau Mỹ.

Chính phủ đang có kế hoạch bắt đầu xét nghiệm kháng thể nhanh chóng hàng loạt trong những ngày tới. Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho biết 60.000 người được chọn ngẫu nhiên sẽ được xét nghiệm trong ba tuần để đánh giá sự lây lan của virus.

- Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson, vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Ông Johnson, 55 tuổi, được đưa vào Bệnh viện St Thomas vào cuối Chủ nhật sau khi bị các triệu chứng bao gồm sốt và ho trong hơn 10 ngày. Tình trạng của ông xấu đi, và ông đã được chuyển đến một đơn vị chăm sóc đặc biệt trong trường hợp cần được đặt máy thở.

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận 786 người tử vong vì Covid-19, thêm 3.634 trường hợp nhiễm mới. Đây cũng là số ca tử vong cao nhất trong một ngày tại Anh kể từ đầu dịch tới nay. Theo cập nhật của Bộ Y tế Anh, tính đến rạng sáng 8/4, tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở nước này đã tăng lên 6.159 ca và 55.242 người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Vào đầu tuần tới, chính phủ nước này sẽ quyết định về việc có nên bắt đầu nới lỏng việc cách ly gần như toàn bộ về kinh tế và xã hội để ngăn chặn sự lây truyền của virus hay không.

- Pháp là nước thứ tư vượt qua con số 10.000 ca tử vong và 100.000 ca mắc Covid-19. Sáng 8/4, Pháp chính thức trở thành quốc gia đứng thứ tư thế giới (sau Ý, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ) về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 với số người tử vong vượt qua 10.000 và tổng số ca nhiễm vượt qua 100.000. Theo số liệu thống kê,

Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng, nói với một cuộc họp báo rằng đại dịch vẫn đang lan rộng ở Pháp, hiện quốc gia này đang trong tuần cách ly thứ tư để cố gắng kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Nhưng ông cũng cho biết số ca nghiêm trọng đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt chỉ tăng 0,8% trong 24 giờ trước - ngày giảm thứ 8 liên tiếp.

Theo số liệu thống kê, toàn nước Pháp có 109.069 trường hợp dương tính với Sars- CoV-2 và 10.328 người đã tử vong.

- Tình hình dịch bệnh ở Italy có dấu hiệu tốt. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, trong ngày 7/4, nước này ghi nhận thêm 3.039 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số lên thành 135.586 trường hợp. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày được ghi nhận là thấp nhất tại Italy kể từ hôm 19/3.

Với 604 người tử vong trong ngày hôm qua, tổng số trường hợp tử vong do Covid-9 tại Italy nâng lên là 17.127 nạn nhân. Trong khi đó, số bệnh nhân hồi phục là 24.392.

- Số ca nhiễm tại Đức đang tăng nhanh, vượt qua 100.000 trường hợp. Đức là một trong những quốc gia có tỉ lệ tử vong do Covid-19 thấp, tuy nhiên, trong ngày hôm qua, số ca nhiễm tại Đức đang tăng nhanh và hiện đã vượt qua con số 100.000 người mắc, đứng thứ 5 thế giới.

Tính đến ngày 7 tháng 4, Đức đã báo cáo khoảng 107.663 trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2.016 ca tử vong - chiếm tỉ lệ khoảng 1,5%, theo các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh của Mỹ và Đức. Con số này thấp hơn đáng kể so với các thành viên EU đồng nghiệp Tây Ban Nha (9,5%) và Ý (12%).

Châu Mỹ

- Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới với số ca nhiễm vượt qua 400.000 người. Tính đến ngày 8/4, nước Mỹ xác nhận 400.323 ca dương tính với Sars-CoV-2, tăng thêm 33.319 ca. Trong khi đó, số ca tử vong mới sau 24 giờ là 1.966 người - mức kỉ lục kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số tử vong lên 12.837.

Tiểu bang New York tiếp tục là tâm dịch tại Mỹ và đang gần đến một đỉnh dịch về số bệnh nhân nhập viện và số người chết trong 1 ngày. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, cho biết sau 2 ngày số ca tử vong không tăng, bang này đã phải chứng kiến ngày có số ca tử vong vì Covid-19 nghiêm trọng nhất với 731 ca mới. Số tử vong tích lũy của New York là 5.489 chiếm gần một nửa số ca tử vong do Covid-19 được báo cáo trên toàn quốc cho đến nay.

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng sự chậm lại của số bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt và đặt nội khí quản là những dấu hiệu sơ bộ cho thấy các biện pháp ngăn chặn xã hội được áp dụng vào tháng trước đang có tác dụng làm giảm sự bùng phát.

- Bộ y tế Mexico cảnh báo rằng nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ khi nước này tìm cách tăng cường chăm sóc tại bệnh viện. Đến ngày 8/4, theo số liệu báo cáo, Mexico đã có 2.439 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 125 người đã chết, số ca hồi phục là 633.

Châu Á

- Trong vòng 24h qua, Trung Quốc ghi nhận không có ca tử vong tại đại lục. Đây là một tín hiệu tích cực kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Hiện tại, Trung Quốc có 81.740 trường hợp mắc và 3.331 ca tử vong. Số bệnh nhân hồi phục sau chữa trị là 77.167 người. Sau 76 ngày, thành phố Vũ Hán cũng đã được gỡ bỏ cách ly.

- Ngày 7/4 là ngày thứ 2 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới ở mức dưới 50 người. Đây là một trong những điểm đáng mừng tại quốc gia được coi là "ổ dịch" này. Hiện tại, Hàn Quốc có 10.331 được xác định dương tính với Covid-19, 192 người tử vong, 6.694 bệnh nhân được chữa khỏi - đạt 65%.

- Singapore báo cáo 106 trường hợp mới mắc Covid-19 vào thứ ba (ngày 7 tháng 4), nâng tổng số quốc gia lên 1.481, Bộ Y tế (MOH) cho biết trong bản cập nhật hàng ngày. Bộ Y tế cũng thông báo rằng có thêm 33 bệnh nhân đã được xuất viện từ các bệnh viện hoặc cơ sở cách ly cộng đồng. Tổng cộng, có 37 bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn khỏi virus. Cho tới hiện tại, Singapore có 6 người tử vong do Covid-19.

- Lệnh cách ly 21 ngày của Ấn Độ sẽ kết thúc vào tuần tới nhưng một số nhà lãnh đạo nhà nước đã kêu gọi gia hạn hoặc chỉ dỡ bỏ một phần các hạn chế nhằm giữ an toàn trước tình hình dịch bệnh khó lường. Cho tới sáng ngày 8/4, Ấn Độ ghi nhận thêm 533 ca mắc và 14 ca tử vong mới do Covid-19, nâng tổng số lên 5.311 ca mắc là 150 ca tử vong.

- Philippines ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trong số các nước Đông Nam Á vào ngày 7/4. Tới thời điểm hết ngày, Philippines đã có thêm 14 người thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 177 ca. Hiện tổng số người mắc nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Philippines là 3.764, tăng 104 ca so với một ngày trước. Philippines đã gia hạn các biện pháp kiểm dịch và cách ly tại nhà cho đến cuối tháng Tư.

Trung đông và Châu Phi

Một quan chức cấp cao của WHO cho biết, hầu hết các nước Trung Đông đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại hàng ngày trong các trường hợp nhiễm nhưng khu vực này vẫn có cơ hội ngăn chặn sự lây lan của nó.

- Israel ngày 7/4 thông báo đã ghi nhận tổng cộng 9,248 ca mắc, trong đó 65 người đã tử vong.

- Bộ Y tế Oman trong thông báo ngày 7/4 cũng cho biết đã ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 371 người. Đến nay Oman đã có 2 ca tử vong do COVID-19.

- Trong khi đó, Qatar thông báo đã ghi nhận 225 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 2,057, đồng thời cho biết có thêm 19 trường hợp khỏi bệnh.

- Iran vẫn là nước ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19, với tổng cộng 62.589 người mắc bệnh và 3.872 trường hợp tử vong.

