Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 1 triệu người trên thế giới đã bình phục, Anh có số người chết do COVID-19 cao thứ 2 ở châu Âu

Theo cập nhật lúc 6h ngày 30/4 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng nay Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong số này đã có 222 ca khỏi bệnh/xuất viện. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 34.836 người.

Còn trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 30/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.216.353 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 227.894 ca tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.000.300 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 59.812 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.989.242 người đang phải điều trị tích cực.

Mỹ và châu Âu chiếm tới 80% số ca nhiễm của thế giới trong đó Mỹ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới. Trong tuần qua, nhiều quốc gia đang thực hiện các bước để giảm bớt các biện pháp hạn chế.

Nhân viên y tế tụ tập ăn trưa bởi các thành viên của Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) bên ngoài Trung tâm bệnh viện Brooklyn. REUTERS / Brendan McDermid

WHO: Biến chứng COVID-19 thấy ở trẻ em là "hiếm gặp"

Hôm thứ Tư, 29/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, phần lớn trẻ em mắc bệnh COVID-19 có nhiều trường hợp nhẹ và hồi phục hoàn toàn, nhưng một số ít ở một số quốc gia đã phát triển một hội chứng viêm hiếm gặp.

Các chuyên gia y tế của Ý và Anh đang nghiên cứu mối liên hệ có thể có giữa đại dịch COVID-19 và các bệnh viêm nặng ở trẻ sơ sinh được đưa đến bệnh viện với biểu hiện sốt cao và động mạch bị sưng. Mạng lưới lâm sàng của WHO đã thảo luận về báo cáo từ Anh về một số ít trẻ em có phản ứng viêm, bác sĩ dịch tễ học của WHO, tiến sĩ Maria van Kerkhove cho biết.

"Có một số trường hợp trẻ em ở một số nước châu Âu đã mắc hội chứng viêm này, tương tự như hội chứng Kawasaki, nhưng dường như nó rất hiếm gặp", cô nói.

Mỹ: 1.063.351 người mắc bệnh, 61.618 người tử vong và 147.114 bệnh nhân đã hồi phục. Các bang của Mỹ dần dần mở cửa trở lại

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ chứng kiến thêm 27.586 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 2.352 trường hợp tử vong mới.

Theo thống kê của Reuters, Mỹ vẫn đang có số người chết vì COVID-19 cao nhất thế giới với trung bình hàng ngày có 2.000 người chết vào tháng Tư. Theo thống kê này, nước Mỹ dự đoán dịch sẽ bùng phát và có thể có số người thiệt mạng nhiều hơn cả mùa cúm năm 1967. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, mùa cúm tồi tệ nhất của Mỹ trong những năm gần đây là vào năm 2017-2018 với hơn 61.000 người chết. Trước đó, vào mùa cúm năm 1967, số người tử vong tại Mỹ vào khoảng 100.000, 1957 khi 116.000 người chết và cúm Tây Ban Nha năm 1918 là 675.000 người chết.

Nhiều bang của Mỹ đã dỡ bỏ một số hạn chế, theo đó mở cửa một phần các hoạt động kinh doanh. Hầu hết thống đốc các bang đang lên kế hoạch mở cửa trở lại theo giai đoạn với các mốc thời gian khác nhau tùy thuộc tình hình ở mỗi bang.

Tại bang New York, số người nhập viện trong một ngày của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua, cho thấy cuộc khủng hoảng COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm tại bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nước Mỹ.

Một thông điệp sinh nhật cho Đại úy Tom Moore được nhìn thấy ở Marston Moretaine, trước sinh nhật thứ 100 của Đại úy Tom Moore, Anh, ngày 29 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Peter Cziborra

Tây Ban Nha: 236.899 người mắc bệnh, 24.275 người tử vong và 132.929 bệnh nhân đã hồi phục. Tây Ban Nha nới lỏng các hạn chế nhưng đòi hỏi nhiều kỉ luật hơn

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 4.771 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 453 trường hợp tử vong mới.

Sau Nga, Tây Ban Nha là quốc gia ghi nhận số ca mắc bệnh trong ngày cao thứ hai tại châu Âu. Việc hạn chế của Tây Ban Nha đang đạt được nới lỏng. Tuy nhiên, các quan chức nước này cho biết việc nới lỏng dần dần từ tuần tới sẽ đòi hỏi nhiều kỷ luật hơn.

Việc thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như tốc độ lây nhiễm, số lượng giường chăm sóc đặc biệt có sẵn tại mỗi địa phương và tuân thủ các quy tắc xa hơn. Những mục tiêu này vẫn chưa được công bố. Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho biết các quy tắc về thăm bạn bè và gia đình sẽ được cung cấp trong những ngày tới.

Anh: 165.221 người mắc bệnh, 26.097 người tử vong. Anh có số người chết do COVID-19 cao thứ 2 ở châu Âu

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 4.076 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 765 trường hợp tử vong mới.

Anh hiện có số người chết do COVID-19 chính thức cao thứ hai của châu Âu với hơn 26.000 người, theo số liệu được công bố hôm thứ Tư (28 tháng Tư). Ngoại trưởng Dominic Raab nói với các phóng viên: "Chúng tôi vẫn đang đi đến đỉnh điểm và... đây là một khoảnh khắc tinh tế và nguy hiểm trong cuộc khủng hoảng".

Chính phủ Anh sẽ suy nghĩ rất kỹ về các quy tắc hạn chế thư giãn liên quan đến các hoạt động ngoài trời, mặc dù có bằng chứng cho thấy việc truyền virus SARS-CoV-2 ít có khả năng xảy ra ở ngoài trời, phó giám đốc y tế của Anh Jonathan Van-Tam nói.

Italy: 203.591 người mắc bệnh, 27.682 người tử vong và 71.252 bệnh nhân đã hồi phục. Số tử vong do COVID-19 hàng ngày giảm, trường hợp nhiễm mới ổn định

Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 2.086 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 323 trường hợp tử vong mới.

Tử vong do dịch COVID-19 ở Italy đã tăng lên vào thứ Tư (29 tháng Tư), so với 382 ngày hôm trước, Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết. Số trường hợp xác nhận mắc bệnh chính thức cao thứ 3 toàn cầu, sau Mỹ và Tây Ban Nha. Cơ quan này cho biết, trong tổng số khoảng 60 triệu người thì có 1,13 triệu người đã được thử nghiệm virus.

Thủ tướng Giuseppe Conte tuyên bố sẽ dần dần dỡ bỏ việc phong tỏa áp đặt khoảng 7 tuần trước để cố gắng ngăn chặn dịch bệnh. Ông cam kết sẽ mở lại các trường học vào tháng 9, đồng thời sẽ cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại ngay trong tuần sau khi dừng lệnh phong tỏa toàn quốc.

Một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ tại Montreal, Quebec, Canada ngày 26 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Christinne Muschi

Pháp: 166.420 người mắc bệnh, 24.087 người tử vong, 48.228 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận thêm 509 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 427 trường hợp tử vong mới.

Vào thứ ba (28 tháng 4), Thủ tướng Edouard Philippe đã nêu chi tiết kế hoạch của chính phủ cho việc bắt đầu tháo gỡ các hạn chế vào ngày 17 tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ông Philippe cho biết Pháp, nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao thứ tư trên thế giới, sẽ áp dụng một học thuyết mới tích cực về thử nghiệm COVID-19 từ ngày 11 tháng 5 khi họ có kế hoạch bắt đầu nới lỏng các hạn chế.

Nga: 99.399 người mắc bệnh, 972 người tử vong, 10.286 trường hợp đã hồi phục, Nga trở thành điểm nóng mới

Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận thêm 5.841 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 105 trường hợp tử vong mới.

Tại châu Âu, Nga là điểm nóng dịch bệnh khi vài ngày gần đây ghi nhận số ca nhiễm mới luôn ở mức trên 5.000 ca. Để hạn chế sự lây lan của dịch, ngày 29/4, Nga đã gia hạn lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh. Sắc lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh đã được ban bố từ giữa tháng 3 vừa qua và sẽ hết hiệu lực ngày 29/4. Thủ tướng Mikhail Mushustin cho biết sắc lệnh này sẽ được gia hạn cho đến khi Nga kiểm soát được dịch.

Đức: 161.197 người mắc bệnh, 6.405 người tử vong, 120.400 trường hợp đã hồi phục. Cảnh báo du lịch được mở rộng

Trong 24 giờ qua, nước Đức ghi nhận thêm 1.285 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 91 trường hợp tử vong mới.

Đức có thể nới lỏng một số hạn chế nhằm phòng ngừa sự lây lan của COVID-19, nhưng chính phủ đã dập tắt mọi hy vọng trong lĩnh vực du lịch khi gia hạn cảnh báo đối với du lịch trên toàn thế giới cho đến ngày 14 tháng 6. Cho đến nay, chúng ta không thể chống lại virus và sự phát triển của đại dịch nên không thể khuyên đi du lịch một cách vô tư, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nói với các nhà báo.

Nhiều địa phương lo ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh thứ hai trong bối cảnh việc nới lỏng giãn cách xã hội đã được thực hiện tại hầu hết các bang. Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách và phòng ngừa không để tỷ lệ lây nhiễm tăng trên 1,0 - có nghĩa một bệnh nhân sẽ lây nhiễm cho một người khác.

Những người thất nghiệp chờ đợi bên ngoài một ngân hàng do chính phủ điều hành có vấn đề về kỹ thuật để phân phối tiền viện trợ của họ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế ở Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh AP / Silvia Izquierdo)

Canada: 51.597 người mắc bệnh, 2.996 người tử vong, 20.327 trường hợp đã hồi phục. Dịch COVID-19 tại Canada có dấu hiệu chậm lại

Trong 24 giờ qua, Canada ghi nhận thêm 1.571 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 137 trường hợp tử vong mới.

Mặc dù còn quá sớm để nói liệu dịch bệnh của Canada đã lên đến đỉnh điểm hay chưa, nhưng nó đã chậm lại. Đó là hiệu quả của việc đóng cửa nơi làm việc nhanh chóng và các biện pháp cách ly vật lý khác.

Các bệnh viện Canada đã có giường dự phòng khi nước này đạt 50.373 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được xác nhận vào thứ Tư và một số tỉnh đang nới lỏng các biện pháp y tế công cộng, nhưng các chuyên gia y tế đã lo lắng về làn sóng nhiễm trùng trong tương lai.

Brazil: 79.361 người mắc bệnh, 5.511 người tử vong, 34.132 trường hợp đã hồi phục. Tổng số người chết vì đại dịch ở Brazil đã vượt quá Trung Quốc

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm 6.462 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 448 trường hợp tử vong mới.

Brazil, quốc gia Nam Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch đã có tổng số ca tử vong do COVID-19 vượt qua cả Trung Quốc.

Sao Paulo, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Brazil với số ca mắc chiếm 1/3 tổng số ca mắc của đất nước, có kế hoạch dần dần khôi phục hoạt động kinh tế từ ngày 11 tháng Năm. Các bang Rio de Janeiro và đông nam Minas Gerais đang chuẩn bị các biện pháp tương tự, trong khi quận liên bang của Brasic và phía nam bang Santa Catarina đã nối lại một số hoạt động.

Pakistan: 15.525 người mắc bệnh, 343 người tử vong, 3.425 trường hợp đã hồi phục. Pakistan đang chuẩn bị nới lỏng các hạn chế

Trong 24 giờ qua, Pakistan ghi nhận thêm 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 31 trường hợp tử vong mới.

Pakistan đang chuẩn bị nới lỏng các hạn chế để ngăn ngừa COVID-19 vì số ca nhiễm và tử vong thấp hơn nhiều so với các dự đoán trước đó, các quan chức cho biết hôm thứ Tư (29 tháng Tư).

Số lượng tử vong không giống với những gì chúng ta thấy ở các quốc gia khác, Bộ trưởng Kế hoạch của Asad Umar, người giám sát phản ứng với virus, nói với các nhà báo. Ông nói rằng nhiễm trùng và tử vong ở Pakistan thấp hơn 30-35% so với dự đoán và, nếu mọi thứ vẫn như vậy, đất nước này có thể mở cửa hơn nữa trong những ngày tới.

Một sĩ quan cảnh sát sử dụng loa để giải tán các chủ cửa hàng, những người tụ tập để mở lại cửa hàng của họ tại một chợ điện tử đóng cửa, vì việc khóa máy tiếp tục trong những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, tại thành phố Karachi, Pakistan 27, 2020. REUTERS / Akhtar Soomro

Thổ Nhĩ Kỳ: 117.589 người mắc bệnh, 3.081 người tử vong, 44.040 trường hợp đã hồi phục. Học sinh tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nghỉ học cho đến hết tháng 5

Trong 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 2.936 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 89 trường hợp tử vong mới.

Trong ngày 28/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa trong 3 ngày tại 31 tỉnh kể từ ngày 1/5 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đóng cửa trường học từ ngày 12/3 sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên. Ngày 29/4, Bộ trưởng Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ Ziya Selcuk thông báo các trường học trên toàn quốc tiếp tục đóng cửa cho đến hết tháng 5 nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19.

Hàn Quốc: 10.761 người mắc bệnh, 246 người tử vong, 8.922 trường hợp đã hồi phục. Chính phủ đã kêu gọi người dân hạn chế du lịch do dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp tử vong mới.

Chính phủ đã kêu gọi người dân hạn chế du lịch do dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, đồng thời ban hành các hướng dẫn cơ bản, đảm bảo an toàn cho du khách trong kỳ nghỉ dài ngày. Ở những điểm du lịch tập trung đông người, chính quyền địa phương phải bố trí hướng dẫn viên du lịch để theo dõi sát sao và khuyến khích du khách tuân thủ các quy định an toàn. Tại những nơi dự kiến sẽ tiếp đón số lượng lớn khách du lịch, chính quyền địa phương cũng đã chuẩn bị các biện pháp phòng dịch riêng biệt.

Nigeria: 1.728 người mắc bệnh, 51 người tử vong, 3-7 trường hợp đã hồi phục. Nigeria giảm bớt hạn chế tại 3 tiểu bang trong thời gian 6 tuần

Trong 24 giờ qua, Nigeria ghi nhận thêm 196 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 7 trường hợp tử vong mới.

Việc nới lỏng các hạn chế ở các bang Lagos, Abuja và Ogun sẽ được chia thành các giai đoạn hai tuần, ông Boss Mustapha, chủ tịch lực lượng đặc nhiệm tổng thống của Nigeria cho COVID-19 cho biết.

Ông đã cung cấp thông tin chi tiết sau khi Tổng thống Muhammadu Buhari tuyên bố vào hôm thứ Hai rằng sẽ có một giai đoạn giảm dần và giảm dần dần các hạn chế nghiêm ngặt.

Theo Reuters, Channelnewasia