Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có trên 217.000 người tử vong, hơn 1 triệu người mắc bệnh tại Mỹ - chiếm 1/3 tổng số ca trên thế giới

Theo cập nhật lúc 6h ngày 29/4 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng nay Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong số này đã có 222 ca khỏi bệnh/xuất viện. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 42.057 người.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 29/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.136.052 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 217.784 ca tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 953.034 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 57.307 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.965.234 người đang phải điều trị tích cực.

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe từ Trung tâm Y tế NYU Langone đang xếp hàng chờ ăn trưa bên ngoài bệnh viện vì sự bùng phát của COVID-19 tiếp tục diễn ra ở quận Manhattan của New York. REUTERS / Lucas Jackson

Mỹ và châu Âu chiếm tới 80% số ca nhiễm của thế giới trong đó Mỹ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới. Trong tuần qua, nhiều quốc gia đang thực hiện các bước để giảm bớt các biện pháp hạn chế.

Ngày 28/4, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra có thể bùng phát và tác động tới các vùng ở Trung Đông.

Mỹ: 1.035.396 người mắc bệnh, 59.246 người tử vong và 141.951 bệnh nhân đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ chứng kiến thêm 25.040 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 2.450 trường hợp tử vong mới.

Khoảng 30% các trường hợp các trường hợp mắc bệnh xảy ra ở bang New York, tâm chấn của vụ dịch ở Mỹ, tiếp theo là New Jersey, Massachusetts, California và Pennsylvania.

Tuy nhiên, trong ngày hôm qua (28/4), Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết rằng các ca nhập viện mới do COVID-19 đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng. Điều này cho thấy cuộc khủng hoảng COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm tại tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nước Mỹ. Ông Cuomo cũng cho biết sẽ cho phép mở lại hoạt động ở những khu vực mà tình trạng dịch bệnh ít nghiêm trọng hơn so với thành phố New York. Ông cũng cho rằng những vùng muốn được mở cửa hoạt động trở lại phụ thuộc vào một số chỉ số như: số giường bệnh sử dụng cho dịch bệnh chiếm dưới 70% và tỷ lệ lây nhiễm dưới mức 1,1 - tức là trung bình cứ 1 người nhiễm lây cho 1,1 người khác.

Cũng trong ngày 28/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang xem xét tiến hành xét nghiệm hành khách trên một số chuyến bay quốc tế xuất phát từ các điểm nóng của dịch COVID-19.

Tây Ban Nha: 232.128 người mắc bệnh, 23.822 người tử vong và 123.903 bệnh nhân đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 2.706 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 301 trường hợp tử vong mới.

Phải hứng chịu một trong những đợt bùng phát nguy hiểm nhất của đại dịch hô hấp cấp COVID-19, Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc vào ngày 14 tháng 3 để hạn chế sự lây lan của nó. Nhưng gần đây, đất nước có số ca nhiễm bệnh cao thứ 2 thế giới này đã bắt đầu giảm bớt những hạn chế khi tỷ lệ lây nhiễm có xu hướng tăng chậm lại.

Trong ngày 28/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã thông báo một kế hoạch gồm 4 giai đoạn nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc với mục tiêu đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường trước cuối tháng 6.

Được phê duyệt bởi Nội các của Tây Ban Nha, kế hoạch chuyển đổi không có ngày cố định và mỗi giai đoạn sẽ kéo dài ít nhất hai tuần theo thời gian ủ bệnh của virus. Thủ tướng Sanchez cho biết, việc dỡ bỏ các biện pháp nghiêm ngặt sẽ bắt đầu vào ngày 4/5 và khác nhau giữa các vùng.

Một công nhân khử trùng băng ghế ở Madrid trong thời gian phong tỏa quốc gia để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. (Gabriel BOUYS / AFP)

Italy: 201.505 người mắc bệnh, 27.359 người tử vong và 68.941 bệnh nhân đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 2.091 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 382 trường hợp tử vong mới.

Thủ tướng Giuseppe Conte đã công bố vào Chủ nhật rằng từ ngày 4 tháng 5, Italy sẽ dần dần dỡ bỏ việc phong tỏa áp đặt khoảng 7 tuần trước để cố gắng ngăn chặn dịch bệnh. Ông cam kết sẽ mở lại các trường học vào tháng 9, đồng thời sẽ cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại ngay trong tuần sau khi dừng lệnh phong tỏa toàn quốc.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm vùng Lombardy, tâm dịch phía Bắc, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm trở lại hay bùng phát các ổ dịch là rất rõ ràng, do đó, Italy sẽ áp dụng các biện pháp nới lỏng nhưng thận trọng.

Anh: 161.145 người mắc bệnh, 21.678 người tử vong

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 3.996 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 586 trường hợp tử vong mới.

Trong ngày hôm qua, 28/4, Anh là nước ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 trong ngày cao nhất ở châu Âu. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết, chương trình xét nghiệm COVID-19 của Anh sẽ được mở rộng hơn cho cả những người trên 65 tuổi có triệu chứng và tất cả cư dân tại viện dưỡng lão.

Bộ trưởng Hancock cũng cho biết chính phủ đã đi đúng hướng để đạt được mục tiêu kiểm tra 100.000 người mỗi ngày vào cuối tháng này và đến cuối tuần, số lượng bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà mỗi ngày sẽ tăng lên 25.000 từ 5.000.

Các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm cầm các ống nghiệm chứa các mẫu sống lấy từ những người được xét nghiệm COVID-19, tại một cơ sở mới của Phòng thí nghiệm Hải đăng dành riêng cho xét nghiệm COVID-19, tại Bệnh viện Đại học Queen Elizabeth ở Glasgow. (Andrew Milligan / POOL / AFP)

Pháp: 165.911 người mắc bệnh, 23.660 người tử vong, 46.886 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận thêm 2.638 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 367 trường hợp tử vong mới.

Vào thứ ba (28 tháng 4), Thủ tướng Edouard Philippe đã nêu chi tiết kế hoạch của chính phủ cho việc bắt đầu tháo gỡ các hạn chế vào ngày 17 tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ông Philippe cho biết Pháp, nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao thứ tư trên thế giới, sẽ áp dụng một học thuyết mới tích cực về thử nghiệm COVID-19 từ ngày 11 tháng 5 khi họ có kế hoạch bắt đầu nới lỏng các hạn chế.

Theo ông Edouard Philippe, sau giai đoạn nới lỏng đầu tiên vào ngày 11/5, giai đoạn hai sẽ bắt đầu từ ngày 2/6 và kéo dài trong 3 tuần, với các biện pháp phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học sẽ từng bước mở cửa từ 11/5, một số trường trung học cơ sở từ 18/5. Học sinh trung học phổ thông sẽ không đến trường trước tháng 6.

Nga: 93.558 người mắc bệnh, 867 người tử vong, 8.456 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận thêm 6.411 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 73 trường hợp tử vong mới.

Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục tại quốc gia này. Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức chính phủ cấp cao và lãnh đạo các vùng được phát sóng truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/4 đã tuyên bố kéo dài giai đoạn nghỉ việc tại Nga tới ngày 11/5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Một nhân viên Hội Chữ Thập đỏ Indonesia, mặc một bộ đồ bảo vệ, phun thuốc khử trùng vào cột gôn tại một sân thể thao đa năng trong khu vực đông dân cư ở Jakarta, Indonesia, ngày 4 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: Reuteres / Willy Kurniawan)

Brazil: 72.899 người mắc bệnh, 5.063 người tử vong, 32.544 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận thêm 6.398 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 520 trường hợp tử vong mới.

Brazil hiện là quốc gia Mỹ Latinh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Chính phủ nước này đã quyết định gia hạn 30 ngày lệnh cấm nhập cảnh bằng đường không đối với người nước ngoài như một biện pháp ngăn chặn đại dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ "phi mã". Theo báo giới Brazil, lệnh cấm nhập cảnh sẽ chỉ áp dụng với người nước ngoài và loại trừ công dân Brazil.

Sao Paulo, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca mắc bệnh chiếm 1/3 tổng số ca trên cả nước, có kế hoạch dần dần khôi phục hoạt động kinh tế - từng lĩnh vực - từ ngày 11 tháng Năm.

Indonesia: 9.511 người mắc bệnh, 773 người tử vong, 1.254 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm 415 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 8 trường hợp tử vong mới.

Để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, chính phủ Indonesia đã tuyên bố lệnh cấm "Mudik" (cuộc di cư), một sự trở lại về quê hương trong tháng ăn chay của đạo Hồi.

Một công nhân nước ngoài bên trong Mandai Lodge 1 vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: Gaya Chandramohan)

Singapore: 14.951 người mắc bệnh, 14 người tử vong, 1.128 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Singapore ghi nhận thêm 528 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và không có trường hợp tử vong mới.

Hiện tại, các nhà chức trách đang bắt đầu kiểm tra thường xuyên hơn các nhân viên trong các lĩnh vực thiết yếu, chẳng hạn như nhân viên y tế, nhân viên của các viện dưỡng lão và các sĩ quan tuyến đầu tiếp xúc gần gũi với các trường hợp được xác nhận.

Thổ Nhĩ Kỳ: 114.653 người mắc bệnh, 2.992 người tử vong, 38.809 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 2.392 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 92 trường hợp tử vong mới.

Trong ngày 28/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa trong 3 ngày tại 31 tỉnh kể từ ngày 1/5 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Theo Reuters, Channelnewasia, CNN