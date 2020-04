Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có hơn 3 triệu người mắc bệnh, gần 1 triệu người đã bình phục, New Zealand tuyên bố đã đánh bại dịch COVID-19

Theo cập nhật lúc 6h ngày 28-4 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng nay Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong số này đã có 222 ca khỏi bệnh/xuất viện. Hiện đã có 6 ca bệnh có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với virus SARS-CoV-2 và 8 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.



Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 28/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.059.081 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 211.202 ca tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các nước cũng ghi nhận 919.746 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 56.281 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.928.133 đang phải điều trị tích cực.

Một quan chức y tế (bên phải ảnh) lấy nhiệt độ của một bệnh nhân muốn được kiểm tra, trước khi vào một trung tâm xét nghiệm do chính phủ điều hành ở Lagos, Nigeria, vào Thứ Năm, 23 tháng Tư. Chủ nhật Alamba / AP

Mỹ và châu Âu chiếm tới 80% số ca nhiễm của thế giới trong đó Mỹ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới. Một số quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở châu Âu, bao gồm Ý, Pháp và Tây Ban Nha, đã ghi nhận sự sụt giảm số lượng ca bệnh hàng ngày trong những tuần gần đây, nhưng vẫn ghi nhận 2.000-5.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần qua.

Trong tuần qua, nhiều quốc gia đang thực hiện các bước để giảm bớt các biện pháp hạn chế.

WHO nhận định: Đại dịch còn dài phía trước và trẻ em phải chịu ảnh hưởng nhiều hơn cả

Phát biểu trong cuộc họp báo cuối ngày 27-4 (giờ VN), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lo ngại đại dịch COVID-19 "còn lâu mới kết thúc" và và cho biết WHO "tiếp tục lo ngại về xu hướng dịch gia tăng ở châu Phi, Đông Âu, Mỹ Latinh và một số nước châu Á".

Người đứng đầu WHO cũng lo lắng dịch bệnh đang khiến trẻ em trở thành đối tượng phải chịu ảnh hưởng nhiều hơn cả. Dù tỉ lệ trẻ em mắc COVID-19 và tử vong rất thấp nhưng đại dịch đã làm gián đoạn các chương trình tiêm chủng thông thường. "Điều đó khiến các em đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn vì những căn bệnh đã có thể phòng ngừa bằng vắc-xin", ông Tedros chia sẻ.

Đại úy EMS AJ Briones xem xét một trường hợp khẩn cấp khi các EMT đưa một bệnh nhân Covid-19 được cho là vào xe cứu thương vào ngày 22 tháng 4, tại Yonkers, New York. Hình ảnh John Moore / Getty

Mỹ: 1.008.043 người mắc bệnh, 56.649 người tử vong và 137.739 bệnh nhân đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ chứng kiến thêm 20.883 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.236 trường hợp tử vong mới.

Tổng số bao gồm các trường hợp từ tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và các lãnh thổ khác của Hoa Kỳ, cũng như các trường hợp hồi hương.

Cùng ngày, bang New York ghi nhận 337 ca tử vong vì COVID-19, thấp hơn 30 ca so với ngày 26/4 và là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Số liệu tiếp tục cho thấy những tín hiệu tích cực về việc dịch COVID-19 đang diễn biến chậm lại ở bang New York. Hôm thứ Hai, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết rằng "lệnh ở nhà" của ông có thể sẽ được kéo dài hơn ngày 15 tháng 5 ở nhiều nơi trong tiểu bang, nhưng những hạn chế đó có thể được nới lỏng ở một số khu vực nếu bệnh viện tại đó có đủ khả năng và đáp ứng các tiêu chí khác.

Một số tiểu bang Hoa Kỳ đã mở cửa trở lại các doanh nghiệp trong bối cảnh dự đoán rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể đạt 16% trong tháng Tư.

Tây Ban Nha: 229.422 người mắc bệnh, 23.521 người tử vong và 120.832 bệnh nhân đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 2.793 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 331 trường hợp tử vong mới.

Phải hứng chịu một trong những đợt bùng phát nguy hiểm nhất của đại dịch hô hấp cấp COVID-19, Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc vào ngày 14 tháng 3 để hạn chế sự lây lan của nó. Nhưng gần đây, đất nước có số ca nhiễm bệnh cao thứ 2 thế giới này đã bắt đầu giảm bớt những hạn chế khi tỷ lệ lây nhiễm có xu hướng tăng chậm lại. Chính phủ Tây Ban Nha hiện đang chuẩn bị để loại bỏ các hạn chế về di động.

Từ ngày 26/4, lần đầu tiên sau 6 tuần, trẻ em Tây Ban Nha được phép ra khỏi nhà đi dạo phố. Trẻ em dưới 14 tuổi được phép rời nhà trong 1 giờ với sự giám sát của người lớn và không được phép đi quá phạm vi 1 km tính từ nhà và mỗi ngày chỉ ra khỏi nhà một lần trong cung giờ từ 9h00 sáng đến 21h00.

Italy: 199.414 người mắc bệnh, 26.977 người tử vong và 66.624 bệnh nhân đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 1.739 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 333 trường hợp tử vong mới.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, đây là số tăng các trường hợp nhiễm mới hàng ngày thấp nhất tại nước này kể từ ngày 10/3. Có 1.956 người được chăm sóc đặc biệt vào Thứ Hai so với 2.009 vào Chủ nhật, duy trì sự suy giảm kéo dài.

Thủ tướng Giuseppe Conte đã công bố vào Chủ nhật rằng từ ngày 4 tháng 5, Italy sẽ dần dần dỡ bỏ việc phong tỏa áp đặt khoảng 7 tuần trước để cố gắng ngăn chặn dịch bệnh. Ông cam kết sẽ mở lại các trường học vào tháng 9, đồng thời sẽ cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại ngay trong tuần sau khi dừng lệnh phong tỏa toàn quốc.

Nhân viên y tế nhảy múa trước bệnh viện đại học Pasteur (CHU), như một phần của một cống nạp hàng ngày cho nhân viên y tế, tại thành phố Nice thuộc Pháp, miền nam nước Pháp. (GIÁ TRỊ HACHE / AFP)

Anh: 157.149 người mắc bệnh, 21.092 người tử vong

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 4.309 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 360 trường hợp tử vong mới.

Hôm thứ Hai (27 tháng Tư), Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau gần một tháng nằm viện điều trị COVID-19. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi trở lại làm việc vào thứ Hai, ông Johnson thừa nhận rằng những hạn chế là khó có thể chịu đựng được và có nguy cơ gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế nhưng ông cũng đưa ra một thông điệp rõ ràng: Đừng từ bỏ việc hạn chế.

Ông cảnh báo rằng Vương quốc Anh đang ở "thời điểm rủi ro tối đa" và đề xuất các hạn chế sẽ cần được duy trì trong thời gian này để tránh đỉnh nhiễm trùng thứ hai. Các biện pháp hạn chế của Vương quốc Anh sẽ được xem xét lại vào ngày 7 tháng 5.

Pháp: 165.842 người mắc bệnh, 23.293 người tử vong, 45.513 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận thêm 3.742 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 437 trường hợp tử vong mới.

Pháp cũng đang lên kế hoạch dừng các biện pháp phong tỏa. Thủ tướng Edouard Philippe cho biết sẽ đưa ra chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt từ ngày 17/3. Các trường học ở một số khu vực dự kiến sẽ mở cửa trở lại, các công ty trở lại làm việc và giao thông công cộng trở lại thời gian biểu bình thường hơn khi một hệ thống kiểm tra và hỗ trợ cho người cao tuổi được đưa ra.

Đức: 158.434 người mắc bệnh, 6.061 người tử vong, 114.500 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, nước Đức ghi nhận thêm 664 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 85 trường hợp tử vong mới.

Cuộc sống công cộng đã thay đổi đáng kể đối với hầu hết người Đức vào thứ Hai khi việc đeo khẩu trang trở thành bắt buộc ở nhiều không gian công cộng trên cả nước. Những người không tuân thủ quy định này sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 5.000 USD.

Từ tuần trước, Đức đã nới lỏng nhiều hạn chế đối với đời sống công cộng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Các cửa hàng không lớn hơn 800 mét vuông được phép mở lại. Các đại lý xe hơi và cửa hàng xe đạp cũng vậy, bất kể quy mô của họ. Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altemaier ngày 27/4 đã hối thúc chính quyền 16 bang thận trọng trong việc gỡ bỏ các biện pháp hạn chế nhằm tránh để dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan hơn nữa - điều có thể buộc nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu tái áp đặt các biện pháp phong tỏa để phòng chống đại dịch này.

Mọi người đeo khẩu trang tại nhà ga trung tâm ở Munich, Đức, vào thứ Hai.

Nga: 87.147 người mắc bệnh, 794 người tử vong, 7.346 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận thêm 6.198 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 47 trường hợp tử vong mới.

Cho đến hiện tại, Nga đã vượt qua Trung Quốc về số trường hợp nhiễm COVID-19. Điều này dẫn đến những áp lực càng tăng lên chính phủ để xem xét nới lỏng các hạn chế khóa cho các doanh nghiệp để thúc đẩy nền kinh tế hỗn loạn.

Nga, quốc gia có lãnh thổ lớn nhất thế giới, đã áp dụng biện pháp phong tỏa kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đóng cửa hầu hết các không gian công cộng vào cuối tháng 3. Các biện pháp này sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 4 và ông Putin vẫn chưa cho biết nếu ông có kế hoạch gia hạn chúng.

Cũng trong ngày thứ Hai (27/4), CNN dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã xác định 2.090 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong lực lượng quân nhân, học viên quân sự và nhân viên quốc phòng dân sự. Đa số các bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng.

Ấn Độ: 29.451 người mắc bệnh, 939 người tử vong, 7.137 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ chứng kiến thêm 1.561 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 58 trường hợp tử vong mới.

Lệnh phong tỏa tại Ấn Độ áp đặt vào ngày 25/3 và đã được kéo dài tới ngày 3/5.

New Zealand: 1.469 người mắc bệnh, 19 người tử vong, 1.180 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, New Zealand không chứng kiến thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nào và chỉ có 1 trường hợp tử vong mới.

Với nhiều ngày liên tiếp số ca nhiễm mới ở dưới 10, New Zealand tuyên bố nước này đã đánh bại dịch COVID-19 và bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố virus "hiện" đã bị loại bỏ khỏi đất nước này sau nhiều ngày số ca nhiễm mới ở New Zealand duy trì vào mức dưới 10 ca. Hôm 26/4, New Zealand chỉ ghi nhận một ca nhiễm virus corona mới.

Một chuyên gia y tế bước ra khỏi phòng thí nghiệm di động, thực hiện các xét nghiệm để phát hiện bệnh COVID-19 gần Trung tâm kinh doanh quốc tế Moscow, còn được gọi là "Thành phố Moskva", tại Moscow, Nga ngày 27 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Evgenia Novozhenina

Thái Lan: 2.931 người mắc bệnh, 52 người tử vong, 2.609 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và chỉ có 1 trường hợp tử vong mới.

Chính phủ đất nước này cho biết Thái Lan sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp đối với COVID-19 cho đến cuối tháng 5, nhưng sẽ xem xét nới lỏng một số hạn chế đối với các doanh nghiệp và hoạt động công cộng vì số vụ ca nhiễm mới đã giảm bớt.

Những lo ngại về một đợt bùng phát thứ hai có thể xảy ra đã khiến Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 (CCSA) của chính phủ khuyến nghị mở rộng các quyền hạn khẩn cấp và lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc thêm một tháng nữa.

Indonesia: 9.096 người mắc bệnh, 765 người tử vong, 1.151 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm 214 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 22 trường hợp tử vong mới.

Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm COVID-19 Doni Monardo cho biết hôm thứ Hai (27 tháng Tư) cho biết rằng chính quyền Indonesia hy vọng công dân của mình sẽ có thể tiếp tục cuộc sống bình thường vào tháng 7, vì quốc gia đông dân thứ tư thế giới này nhắm mục tiêu giảm tình trạng lây nhiễm vào tháng 6.

Singapore: 14.423 người mắc bệnh, 14 người tử vong, 1.094 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Singapore ghi nhận thêm 799 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp tử vong mới.

Hiện tại, các nhà chức trách đang bắt đầu kiểm tra thường xuyên hơn các nhân viên trong các lĩnh vực thiết yếu, chẳng hạn như nhân viên y tế, nhân viên của các viện dưỡng lão và các sĩ quan tuyến đầu tiếp xúc gần gũi với các trường hợp được xác nhận. Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Lawrence Wong cho biết hôm thứ Hai (27 tháng Tư) cho biết, mở rộng khả năng thử nghiệm COVID-19 sẽ là một yếu tố hỗ trợ quan trọng cho Singapore vượt ra khỏi giai đoạn này.

Theo Reuters, Channelnewasia, CNN