Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu sĩ tử chinh phục chặng đua cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Sau khi hoàn thành 2 môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán trong ngày 11/6, sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo lịch thi của Bộ GD&ĐT, sáng nay, thí sinh sẽ hoàn thành bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) và Ngoại ngữ.

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn cùng một bài thi gồm hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12. Đối với môn Ngoại ngữ, thí sinh được phép lựa chọn thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Theo lịch thi chính thức, môn thi tự chọn thứ nhất có thời gian làm bài 50 phút, đề thi được phát lúc 7h30 và bắt đầu tính giờ làm bài từ 7h35.

Sau khi kết thúc môn thi thứ nhất, thí sinh tiếp tục dự thi môn tự chọn thứ hai với thời gian làm bài 50 phút. Đề thi được phát lúc 8h35 và bắt đầu làm bài từ 8h40.

Như vậy, toàn bộ các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành trong sáng 12/6. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Kỳ thi năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm 2025, trở thành kỳ thi tốt nghiệp THPT có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay.

Đây cũng là kỳ thi đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời là năm đầu tiên triển khai trên quy mô 34 tỉnh, thành phố sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Bộ GD&ĐT đã huy động khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia các đoàn kiểm tra tại 34 tỉnh, thành phố, thực hiện giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi.