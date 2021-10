Cập nhật: 4 địa phương cho học sinh nghỉ học KHẨN vì lũ lụt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thống kê từ 19 giờ ngày 15/10 đến 1 giờ ngày 18/10, các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300 - 600 mm, có nơi trên 700 mm. Khu vực này tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt, ngập úng cục bộ ở vùng đồng bằng, trũng thấp. Trước tình hình này, nhiều nơi đã phải thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hà Tĩnh

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh sáng nay, có 76 trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học. Các trường này thuộc các cấp từ mầm non đến THCS của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Kỳ Anh, tổng số học sinh là 40.000 em. Ngoài ra, 14 trường THPT khác nằm ở vùng thấp trũng đã chuyển sang tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh.

Quảng Trị

Ngành Giáo dục huyện Hải Lăng đã chủ động cho học sinh ở 18 trường trên địa bàn nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tổng số học sinh phải nghỉ học là gần 7.200 học sinh thuộc 12/20 trường mầm non và 10/19 trường TH&THCS.

Ngoài ra, huyện Triệu Phong cũng cho 30/42 trường học nghỉ học vì lũ lụt, tổng số học sinh là 12.555.

Quảng Bình

Đến nay, các đơn vị vùng giữa (vùng bị ngập lụt nặng) của huyện Lệ Thủy đã nghỉ học. Các đơn vị có giáo viên cư trú ở vùng giữa cũng nghỉ dạy học. Chỉ còn một số đơn vị vùng ven (vùng cao, không ngập lụt) dạy trực tuyến.

Đà Nẵng

Theo kế hoạch, hôm nay, 18/10, học sinh khối lớp 1, trường Tiểu học Hòa Bắc và khối lớp 9, trường THCS Nguyễn Tri Phương học trực tiếp. Đây là 2 trường học đầu tiên của TP. Đà Nẵng đón học sinh trở lại trường.

Tuy nhiên, lịch đến trường của học sinh sẽ phải lùi lại do hiện nay, một số thôn của xã Hòa Bắc đang bị ngập sâu, không đảm bảo an toàn cho HS đến trường. Dự kiến, ngày thứ 4, 20/10, học sinh khối 9 sẽ học trực tiếp tại trường. Do đó, trong 2 ngày 18 và 19, lịch học trực tuyến của khối 9 sẽ vẫn không thay đổi.